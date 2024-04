Festivales de temporada (II)

Noticias de nuestros festivales más destacados y alternativos para este 2024 en una segunda tanda.

Festival Boreal.

Otra vez en Los Silos los días 20 y 21 de septiembre. Por ahora adelantan un cartel que asusta: Rodrigo Cuevas, Marala, Francisco el Hombre, Iseo & Dodosound, y desde Níger, Bombino. Los conciertos en el Escenario Los Silos son con entrada ya a la venta en Tickety.es al precio promocional de 20 euros por los dos días. El resto de las actividades y las actuaciones del Escenario Isla Baja (que cambia de sitio por obras en el auditorio de Los Silos) son gratuitos.

Akelarre.

El próximo fin de semana tienen su nueva entrega. El sábado 27 en la Casa Massieu de Tazacorte, La Palma, de 13:00 a 01:00 con la música Marcia Carr, Eli Pavel, Andrea Álvarez, Moni Loff, Wepa Selectors, Rita Sô y Pimienta Selectoras. Habrá también mesa redonda, mercadillo, ludoteca, varios puestos y más. Prefiesta el viernes 26 a las 19:00 en la Tasca La Marmota de Tazacorte.

Festival de Jazz de Arona.

Doble cita en la plaza de los Pescadores en Los Cristianos, Tenerife. El viernes, 4 de mayo, con Carmela Visone & Iván Rojas y Noa Lur Quintet. El sábado, 5 de mayo, Fernando Barrios Quartet y Anna Rodríguez & Pablo Díaz. Anna nos comenta: «Interpretaré canciones originales además de temas de jazz, pop, funk y bossa nova junto al gran pianista Pablo Díaz. Sobre mis proyectos, por el momento sigo con el dúo con Eliseo Lloreda, además de retomar el cuarteto Anna & Three».

Big Bang Festival.

Rock and roll, rockabilly, tema vintage y demás cuestiones afines en la séptima entrega de esta cita. Ya tiene fechas y algunos nombres. Será entre los días 10 y 13 de octubre en el parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Están confirmados Les Rencards y Titis Twister, en un cartel al que se sumarán varios nombres canarios de la onda rock’nroll y garaje. Este año recuperan sus vacilonas bodas en plan Las Vegas.

Phe Festival.

Siguen con su confirmación de nombres para una edición tremenda. A los ya adelantados por aquí !!! (Chk Chk Chk), León Benavente, Shego, Camellos, Pimp Flaco, La Paloma, Repion y Vera Fauna, se suman en las últimas semanas Sen Senra, Pipiolas, Joe Crepúsculo, Jela, Nala Ramí, Trentremöller y Noah and The Loners.

Arrecife en Vivo.

Ya tiene cerrado su primer día, el 20 de septiembre de este año a partir de las 18:00 horas con entrada libre en la zona costera de Arrecife, Lanzarote. Estarán Cantera Rock, Nat Simmons, Cala Vento, Lia Kali, Komfor Rauschen y Perarnau IV live feat. Drama Av Set. 27 de septiembre, con El Chojín recién confirmado, y ya en octubre los días 4 y 11 serán las siguientes entregas de este Arrecife en Vivo 2024.

‘Hazte diyei’

Grimes da grima

El chiste estaba tirado y nadie lo hizo aún. Otra sesión del Coachella que da de qué hablar

Grimes la lió en una sesión del Coachella. Esa frase lleva varios días corriendo por el gremio DJ, en especial en el Threads de las lamentaciones. Cuando la escuché, dos cosas me vinieron a la cabeza. Una: ¡ya hace un año de la mítica sesión de Fred Again, Skrillex y Four Tet! Dos: Grimes, ¿desde cuándo pincha? La segunda creo que lo responde casi todo.

Para no dejar la opinión en el vacío del cuñadismo, acudo a informarme. En la web 1001tracklist apenas registran media docena de sesiones DJ de Grimes en los últimos tres años. Vamos, que no pincha.

La primera reflexión también explica. Aquella mítica sesión del trío estaba llena de fallos técnicos pero tenía un sabor insuperable. Seguro que se encontraron con problemas con los aparatos, porque siempre hay problemas, pero tiraron adelante. Es lo que tiene ser DJ, ser profesional y lucir cayo.

Grimes no, Grimes se dedicó a dar excusas malísimas y a tirar balones fuera. Peor la respuesta que la sesión en sí, como la mítica de que alguien le había preparado los temas que iba a pinchar y se lo había hecho mal. Con ese razonamiento, está claro que estamos ante un problema de pijos del primer mundo. Alguien le preparó la sesión, el resto de los DJ del mundo llorando de la risa. Grimes quizá no está en un buen momento anímico, no sabemos qué le ocurre porque todo es sumamente extraño.

Llevo varios días preguntándoles a otros colegas DJ si alguna vez vieron a un nombre top mundial dar excusas tan malas, pero sobre todo dar esas excusas, y en especial, y más en concreto, simplemente dar excusas. Hemos visto a DJ con problemas técnicos que simplemente se bajan del escenario hasta que se arreglan o muchas veces los solucionan sobre la marcha sin parar la sesión.

Nosotros, los DJ de pinchar en garitos y fiestas cada fin de semana, ¿en cuántos líos técnicos nos vemos? Muchos. ¿Qué hacemos? Apretar, buscar soluciones sobre la marcha, contar con alternativas por si todo falla y en caso de catástrofe (o sea, que se pare la sesión un buen rato) aprender para la próxima y que no vuelva a ocurrir.

Grimes al final, aparte de darse una publicidad que no necesita (seis millones y medio de oyentes al mes en Spotify) consiguió algo importante: que la gente vea el buen trabajo que hacemos el resto de los DJ, que la parte técnica de nuestra labor no es tan sencilla como parece, y que una sesión al final es reflejo de muchísimas horas de trabajo previo.

Gracias, Grimes.