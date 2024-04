La dignidad del periodismo

Defensor acérrimo de que «la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor», y crítico con la aplicación de las nuevas tecnologías al periodismo, hoy García Márquez se revolvería frente al pelotón de fusilamiento del corta y pega, en su afán por dignificar a «el mejor oficio del mundo». No hacía distingos entre periodismo y literatura, convencido de que «novela y reportaje son hijos de una misma madre», y de que «la prisa y la restricción del espacio han minimizado ese género-estrella», al que definía como «la reconstrucción del esqueleto entero de un dinosaurio a partir de una vértebra». También, «la crónica es la novela de la realidad», definía.

En sendos artículos, recopilados en Gabo, periodista (2012), publicado por su fundación, el autor de Relato de un náufrago lamenta la «deshumanización galopante de las Redacciones. Hay una contradicción, porque cuando el periódico se hacía en forma manual, a máquina de escribir y en linotipo, quedaba tiempo para todo. Ahora, en la época de las computadoras, no alcanzan las horas». De hecho, «las salas de redacción se han convertido en laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores». Aunque, en sus inicios, fue conminado a «torcerle el cuello al cisne» —el endémico síndrome que sufren los periodistas que escriben frente a las jefaturas de los periodistas que únicamente redactan—, siempre defendió el continuismo entre los géneros literarios y periodísticos. Sin embargo, se muestra reticente con las entrevistas, por activa y por pasiva: las que él mismo padecía como escritor de fama, harto de reiterar hasta la extenuación las demandas de entrevistadores «clónicos». Culpa, sobre todo, a ese «invento luciferino que lleva el nombre abominable de magnetófono. Alguien tendría que enseñar a los colegas jóvenes que la casete no es un sustituto de la memoria [...] La grabadora oye pero no escucha, repite —como un loro digital— pero no piensa, es fiel pero no tiene corazón, y a fin de cuentas su versión literal no será tan confiable como la de quien pone atención a las palabras vivas del interlocutor, las valora con su inteligencia y las califica con su moral». A su juicio, «un buen entrevistador debe ser capaz de sostener con su entrevistado una conversación fluida, y de reproducir luego la esencia de ella a partir de unas notas muy breves. El resultado no será literal, por supuesto, pero creo que será más fiel, y sobre todo más humano, como lo fue durante tantos años de buen periodismo». Lo principal, en este oficio, es, concluye Gabo, el don de «la creatividad» y «curiosidad por la vida».