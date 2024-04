Tras los pasos de Cruz Cafuné: un repaso por su historia a través de las letras de sus canciones

Lo soñó hace diez años, en la 011. Sintió que todos los que iban en esa guagua con él, con los cascos puestos, escuchaban a un artista canario. Se imaginó que sonaban voces familiares en los altavoces del parking, en los tiempos muertos del básquet e incluso, en el hilo musical del Hiperdino. Soñó que un canario sacaba el disco del año. Los deseos del cantante tinerfeño más escuchado en el mundo, Cruz Cafuné, nombre artístico de Carlos Bruñas, se hicieron realidad con el éxito de su último disco Me muevo con Dios: cuarto mejor debut de un álbum español de la historia de Spotify Spain. Tras llenar 15 conciertos en la Península y actuar en cinco ciudades de Latino América, el rapero originario de Tacoronte cerró su gira en casa, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, delante de con el cartel de sold out colgado desde hace un año.

Para el joven de 30 años Canarias siempre ha sido una inspiración y un orgullo. Sus letras están cargadas de barras o referencias al Archipiélago que ahora se cantan en todo el mundo. No solo Cruzzi se ha hecho un hueco en el panorama musical, otros músicos de su generación, como Quevedo, forman parte de un movimiento en la música urbana que lleva la esencia de las Islas a lo más alto del género.

Los prefijos telefónicos de Canarias, 922 y 928, han sido su sello personal desde sus inicios en 2012. Entre quienes escuchaban a Cruz Cafuné en la Península o Latino América rápidamente se popularizaron esta y otras de sus expresiones como “esto es Tenerife” o “haciendo ochos con los dedos”, todas en referencia a la tierra de la que es originario. Su música es “de las ocho pa las ocho”, una firma con la que presume que sus canciones nacen de las Islas y van dedicadas al Archipiélago entero.

Canarias, la nueva Masía

“Canarias es la nueva Masía”. Así se refieren Cruz Cafuné y Quevedo al panorama musical de las Islas en su canción Sangre y Fe. Entre ellos no hay debates, gana el movimiento. Muchos jóvenes comenzaron a situar al Archipiélago en el mapa gracias a sus letras. Frente a la imagen de unas islas encerradas en el recuadro inferior del mapa español, Cruzzi lo deja claro: “Marruecos está a 20 minutos de Teguise”. No solo ubica a su tierra, si habla de política igual menciona al líder independentista canario Cubillo o crítica la situación actual de las Islas con frases tan contundentes como “Canarias solo es paraíso para guiris y gánsters”, al tiempo que titula una de sus canciones como Abama Jr Suites, una de las habitaciones más lujosas del hotel The Ritz-Carlton Abama, en el sur de Tenerife.

Imagen de una camisa del CD Tenerife compartida por el propio Cruz Cafuné antes del concierto / @cruzcafune

El lugar al que más barras le dedica el rapero es Tacoronte, municipio que le vio crecer. Las letras que ha escrito a lo largo de su vida son un repaso por su infancia y adolescencia porque, según afirma él mismo, utiliza su música para contar cómo y en qué momento está. “Son una fotografía del instante en el que la escribo”. El Pris, citado en varias canciones, es uno de los barrios en los que Carlos conserva buenos amigos. También lanza alguna referencia a la gasolinera Pcan de la zona o a su instituto, el IES Óscar Domínguez, en el que aún imparte clases su profesor de filosofía y está al mando el mismo director. En una de sus canciones bromea con que uno de los docentes le dijo que no llegaría a nada aunque fuera muy listo: “a los años lo llamé desde un jacuzzi para preguntarle cómo funcionaban los chorritos”.

Su familia es su otra gran inspiración. La canción que dedica a su hermana, Fabiola, desvela el pasado de sus padres: "Mamá dime cómo era Venezuela en los 70 siendo cuatro hermanas. Papá dime cómo eran los 60 en Somosierra siendo cuatro hermanos". Su progenitora es catequista y siempre ha tenido un vínculo con la religión, lo que explica las referencias en su propio nombre (Cruz) y en su último disco Me muevo con Dios.

De las ocho para las ocho

Uno de sus temas más sonados, con cinco millones de reproducciones tan solo en la plataforma de Spotify, es Folelé. Este canarismo se refiere a la libélula y proviene del habla local del suroeste de la isla chicharrera. El presidente de la Real Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, protagoniza en el minuto tres una explicación de este término. Otra muestra de su interés por mantener su cultura. El filólogo explica su grata sorpresa al escucharse en una canción de género urbano: “Me parece fantástico que la gente jóven fomente nuestro vocabulario. Mi interés es que todo esto se divulgue”. También incluye innumerables canarismos que personalizan aún más sus temas “de las 8 pa las 8” y que se cantan por todo el globo como: fleje, majalulo, magua, chinija o enralarse.

Crear industria en las Islas

Cruz Cafuné en una de sus entrevistas desveló que se mudaba a Madrid porque necesitaba estar más cerca de su equipo de trabajo, pero aseguró que extrañaría “su hogar y su ritmo de vida aquí”. Una de sus metas en la vida es volver para reivindicar el hecho de que no haga falta salir del territorio insular para lograr ciertos objetivos profesionales. Le gustaría crear industria en Canarias a través de la formación profesional y de más salas y estudios para artistas emergentes. Por el momento, ayer dio el último concierto de su gira y uno de los más esperados del año, pues algunos de sus fanáticos acampaban desde hace días a las puertas del Recinto Ferial.