Abraham Mateo, el niño prodigio que noqueó a AuronPlay y enamoró a Jennifer Lopez: "Nunca he tenido miedo a ser un juguete roto"

De los 25 años que tiene Abraham Mateo (San Fernando, 1998), 15 los ha pasado subido a un escenario. Es un artista hecho en las tablas. Algo que se intuye, a pesar de su corta edad, en las respuestas que da, las miradas que hecha y las canciones que escribe. Lleva la vida desarrollando la banda sonora de una galopada repleta de triunfos, besos y debates. Desde que se atrevió con el 'Veo, veo' de Teresa Rabal y se convirtió en la sensación de 'Menuda noche' en Canal Sur, su carrera no ha hecho más que anotar tantos: telonear a One Direction, enamorar a México, producir a Becky G, cantar con 50 Cent, abarrotar el WiZink Center, actuar junto a Alejandro Sanz… Con su séptimo elepé, 'Insomnio' (Sony Music, 2024), quiere dar el salto definitivo: “Siento que, ahora mismo, hay una chimenea a la que estoy echando más leña para hacer del fuego un incendio apoteósico. Quiero que todo arda”.

Reconvertido en un referente del pop urbano, no ha dejado que el éxito segara la zona de confort en la que ha crecido. Un rincón de alma hogareña y planta mullida en el que las luces no deslumbran tanto. Ahí, entre sus padres, es donde suele encontrar la paz que necesita para sobrevivir a la fama. “Mi madre siempre me dijo que disfrutara del presente de una manera sana. Un consejo que he tenido en consideración desde pequeño. Además, me dijo que fuera paciente… que no me frustrase ni me desesperase. Cada día es una caja de sorpresas”, relata Abraham, que aprendió a cantar gracias a ella. Fue su primera preparadora vocal cuando apenas tenía cinco primaveras. Y, desde entonces, le ha acompañado de ciudad en ciudad en busca de un porvenir que hoy se antoja áurico: “Ha sido mi barrera contra las cosas malas. Si no hubiese estado, me habría vuelto loco. Nunca he tenido miedo a convertirme en un juguete roto”.

'Insomnio' es el séptimo álbum de Abraham Mateo tras 'A cámara lenta' y 'Sigo a lo mío'. / Alba Vigaray

Sus primeros pasos estuvieron llenos de incertidumbre, como el de cualquier niño que quiere dedicarse al arte. Sin embargo, contó con el apoyo de una familia que se desvivió por convertirlo en una estrella. “Recuerdo salir del colegio y que estuvieran esperándome con un bocadillo de jamón para irnos a Sevilla. Fue su amor incondicional lo que hizo que me empezaran a escuchar. Sin ellos no estaría aquí. A partir de ahí, el objetivo fue dar con las personas indicadas”, continúa. Tras un debut con 10 años, Abraham alcanzó las mieles con un tema que se viralizó en cuestión de semanas: 'Señorita' le abrió las puertas del Olimpo… con lo bueno y con lo mano que ello supuso. Por un lado, arrasó en todos los 'charts' del momento. Pero, por otro, se convirtió en la diana de los 'influencers' del momento. “AuronPlay, Wismichu y El Rubius me lanzaron insultos muy fuertes. Un ataque que hoy sería impensable. Yo intentaba tomármelo con humor. De hecho, mi hermano y yo veíamos sus vídeos y nos partíamos el culo. Ha sido mi mecanismo de defensa para pasar página”.

¿En qué momento el niño que fue se convirtió en adulto que es?

Ten en cuenta que, cuando grabé mi primer álbum, nada más terminar cada jornada me iba a jugar a los columpios que había delante el estudio. O me ponía a jugar al ordenador. No fue hasta el segundo cuando me di de bruces con la realidad. Tenía 13 y comencé a involucrarme en los procesos creativos. De repente, me percaté de lo que estaba pasando a mi alrededor y decidí tomarme las cosas más en serio. Paso a paso, me he ido convirtiendo en un friki de la producción y he ido cogiendo las riendas de mi proyecto.

Ganaba dinero, conocía a gente, viajaba por el mundo… ¿Cómo lograba que, al regresar a casa, su vieja vida no le supiese a poco?

He tenido una infancia entrañable y nostálgica. La volvería a repetir mil veces. Ese poso está ahí. Por ello, cuando tengo la oportunidad de escaparme y revivir ciertos instantes, me saben a poco. Me encantaría que durasen más.

La prensa le bautizó como el 'Justin Bieber español'. ¿Eso le generó una presión extra por cumplir expectativas?

Sí. Tuvimos trayectorias paralelas: él también salió muy pronto y, asimismo, le criticaron bastante. Ha sido una grata inspiración para mí. Si bien la responsabilidad era alta, tenía claro que todo llegaría en algún momento. Que me comparasen con alguien así de guay es una pasada.

¿Tirar la toalla?

Rápidamente, la revista 'Billboard' le incluyó en su lista 'Next Big Sound' como uno de los nombres que mayor crecimiento había experimentado en las redes sociales y webs musicales. Un hito que repetiría en 2018 cuando, tras editar tres cancioneros más, alcanzó su número 1 gracias a la colaboración que hizo con Jennifer López y Yandel: 'Se acabó el amor' lideró la clasificación, convirtiendo a Abraham en el cantante masculino más joven en conseguirlo. Tenía sólo 19 años. “Entender que la música es una montaña rusa me ha llevado tiempo. Es una lotería de factores que no dependen de ti. Hay quien se desespera y termina rindiéndose”, asegura. ¿Nunca se le ha pasado por la cabeza? “Cuando pasaba temporadas largas en Estados Unidos alejado de los míos, pensaba: ‘A lo mejor lo mío es ser productor’. La pasión por el arte es más fuerte que cualquier duda. Aunque me hayan asaltado estas preguntas, es inevitable levantarme y seguir adelante”.

Abraham Mateo, que debutó en 'Veo, veo' con 10 años, lleva 15 dedicándose en la música. / Alba Vigaray

Curtido en grandes aforos de Colombia, Portugal, Argentina, Chile y Perú, ha desarrollado un sexto sentido para tocar la fibra de la masa. Hablando del corazón bajo un prisma que englobe a una mayoría (casi) siempre en efervescencia. “Antes sentía que no había límite para hacer las cosas. Por ejemplo, estaba más tranquilo a la hora de crear un nuevo disco. Es curioso, pero sentía que el reloj corría hacia delante. Hoy, en cambio, lo vivo al contrario. Va hacía atrás. Y eso me ha animado a aprovechar cada situación al máximo”, sostiene. En su 'Insomnio', ha desabotonado la coraza. Poniéndose en el centro de un viaje que, a lo largo de 16 cortes, dúos con Ana Mena y Sebastián Yatra mediante, propone. No se ha conformado con repetir fórmulas del pasado: en esta ocasión, ha optado por los sentimientos que mejor definen sus estados de ánimo actual. Que, en definitiva, son parecidos a los de sus seguidores. Pues, tanto él como ellos, han pasado por lo mismo. Después de tres lustros juntos, es normal.

¿Componer le ha funcionado como terapia?

No he necesitado ir a un psicólogo o un psiquiatra. No por nada, sino porque no ha surgido el momento de ir. La música me ha ayudado a desahogarme.

¿Le ha costado ganarse el respeto?

El del 'fandom' más que el de la industria. En ella, me he encontrado profesionales que me conocían desde el principio y que me han valorado más. Al revés, no ha sido tan sencillo.

¿Qué pasaría si dejase de gustar?

Ese miedo existe. Ahora bien, yo hago música para mí… Y, me entienda o no el público, seguiré haciendo lo mismo con la ilusión intacta.