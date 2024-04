El artista inglés Mark Brown expone sus últimas obras en la Económica de La Laguna

El colorido más sorprendente salido directamente de la mente del artista Mark Brown llena las salas de exposición de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (Rseapt), en su sede de La Laguna. Policromo es el nombre de esta muestra que abrió sus puertas el pasado lunes y se podrá visitar hasta el próximo día 30, y donde el inglés afincado en Tenerife desde hace años regala al público una veintena de cuadros realizados a lo largo de los últimos años y que se convierten en una invitación para la reflexión y para el puro disfrute del arte.

Mark Brown se muestra absolutamente contento de poder exponer su obra en la Rseapt y en un espacio adaptado y tan propicio para esta propuesta, que se ha inaugurado gracias a la colaboración de la escritora Graciliana Montelongo y que supone una de sus muestras más importantes por la cantidad de obras que se pueden ver. Policromo es una exposición que reúne pinturas de nueva creación y otras que tienen más tiempo y de las que ha hecho una selección para esta propuesta. Se trata de «un discurso muy ecléctico», asegura el propio artista que, explica, «tienen en común el empleo de colores brillantes y limpios», los favoritos del pintor de origen inglés y con los que más disfruta creando.

De este modo, Policromo «es un reflejo de lo que ha sido mi carrera artística, del trabajo que he venido haciendo durante tantos años». No obstante, recuerda que a lo largo de su vida ha tenido épocas en las que se ha dedicado más a la pintura y otra donde se ha centrado en su carrera como funcionario. Así, matiza que comenzó a pintar cuando era muy joven pero cuando inició su carrera abandonó esta práctica hasta que se jubiló, hace siete años. Desde entonces, se dedica plenamente a la creación artística. «Siempre me ha gustado mucho el arte, pero en algunos momentos la vida me ha llevado por otros caminos», dice.

Precisamente desde que volvió a pintar tras su jubilación ha protagonizado diferentes exposiciones a lo largo de toda la geografía canaria, a la que ahora se une esta de la Rseapt. Mark Brown ha confeccionado Policromo como una forma de dar a conocer su obra al público nuevo y también para que aquellos que no lo conocen se puedan hacer una idea de su propuesta artística.

Brown explica que, desde que retomara la pintura hace siete años, disfruta sumergiéndose en el color de sus cuadros y buscando los colores más interesantes para que jueguen y combinen en cada una de sus creaciones. «Pinto siempre jugando con mi imaginación», resume y reconoce que él mismo se sorprende cuando un cuadro va apareciendo ante sus ojos mientras pinta. «Muchas veces comienzo el proceso con una idea pero todo va cambiando y yo mismo disfruto descubriendo qué es lo que me depara el arte».

Visitó Tenerife por primera vez en 1976 y comenzó a pasar los veranos en la Isla porque tenía una tía que vivía en el Archipiélago. Fue en 1995 cuando se trasladó a vivir a Canarias y ya lleva prácticamente tres décadas. A lo largo de este tiempo en Canarias, Brown ha aprendido a disfrutar cada vez más del proceso de creación de sus obras. «Ahora estoy mucho más relajado», reconoce el creador, quien reconoce que la perfección que quería lograr en sus primeros años de carrera provocaba que le resultara complicado divertirse durante el proceso. «Tenía una idea en la mente y quería que quedara plasmada en el cuadro de manera idéntica y cuando eso no sucedía, me frustraba», relata Brown quien reconoce que ahora que se enfrenta de manera más relajada al lienzo en blanco, «las cosas me salen mejor».

Precisamente el artista invita al público a disfrutar de los cuadros que ahora se exponen en la Rseapt porque «después de disfrutar mucho creándolos, también quiero que la gente los disfrute mirándolos». «Cada cuadro es diferente y no están hechos con ningún formulario», resume.