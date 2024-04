El tinerfeño Agus Llamazares lanza su nuevo proyecto, primaveraPraga

primaveraPraga es el nombre del nuevo proyecto musical del cantante y compositor tinerfeño Agus Llamazares. El joven músico explora en esta nueva faceta un nuevo sonido más cercano al indie y al pop y se atreve con matices electrónicos, aunque no abandona sus raíces folk rock habituales. La chica del vestido de flores es el título del primer sencillo que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

El canario ha querido aprovechar la llegada de la primavera para lanzar esta nueva propuesta que el cantante asegura que se debe a que «mi nueva vida en Madrid ha marcado una diferencia enorme en muchos sentidos, y uno de ellos es la música». «La convivencia directa con esta enorme oferta cultural y de estilos que hay en la capital, y sobre todo el entorno indie en el que he transitado, ha hecho que me enamore de este nuevo estilo y me aleje un poco de aquel sonido en el que tan claramente me encontraba cómodo antes», relata. A pesar de ello, asegura no haber perdido sus raíces musicales.

La chica del vestido de flores ha sido producida en Madrid por el también canario Sergio Delgado (SED), con el que Llamazares ha trabajado en diferentes proyectos desde hace una década y que, asegura, «ha sido parte fundamental en el sonido de lo que acabó siendo primaveraPraga». «Me ayudó muchísimo a alejarme un poco de lo que venía haciendo y a traducir a través de la música lo que tenía en la cabeza y no sabía interpretar», recuerda Agus Llamazares, quien celebra «este nuevo tramo de mi vida artística». La canción habla de una relación que termina tras una larga lucha aunque desde un punto de vista positivo. «Es triste pero cuando hacemos cuentas siempre pesa más lo negativo y me niego a rendirme, por eso prefiero quedarme con la luz y lo bonito, aunque no siempre es fácil» reflexiona el cantante y compositor que celebra lo bueno que es «mirar atrás y ser capaz de sonreír y centrar la vista en lo bonito».

Portada de la canción. / Ximena Krahe

El lanzamiento de este primer sencillo ha llegado acompañado de un videoclip dirigido y producido por el propio cantante, rodado en Madrid y protagonizado por Sara López y Julen Pazos. «Ha sido un reto enorme volver a crear equipo desde cero en una nueva ciudad pero, por suerte, Madrid está llena de fantásticos profesionales, varios de ellos amigos personales, que han hecho posible que esto haya salido adelante», celebra Llamazares y nombra, por ejemplo, a Ximena Krahe, artista multidisciplinar que firma la portada del sencillo, y a Xavi Casellas que ha sido el responsable de la edición, montaje y VFX para el videoclip.

Larga trayectoria

Agus Llamazares es un cantante y compositor tinerfeño que desde hace años reside en Madrid para desarrollar su carrera. Con una trayectoria de dos décadas en la música, ha participado en gran variedad de proyectos artísticos, desde bandas de canciones propias, bandas tributo o espectáculos de teatro musical como Jesucristo Superstar, Evita o Rent, donde también desempeñó el papel de productor. El proyecto en el que ha participado más recientemente es el cortometraje documental PornoXplotación, de la ganadora de un Premio Goya Mabel Lozano, para la que compuso la música original de la cinta.