Gustavo Trujillo: «Puede que el público tenga hasta una experiencia mística en este concierto»

El compositor tinerfeño Gustavo Trujillo (La Orotava, 1972) asistirá, este viernes día 5 de abril, al estreno de su obra ‘Tangaraste’ en el Auditorio de Tenerife. La pieza, un despliegue de percusión con más de 150 instrumentos implicados repartidos por la Sala Sinfónica, será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife a las órdenes del maestro Jaume Santonja.

Este viernes día 5 de abril estrena una pieza de la mano de la Sinfónica de Tenerife y repite una fórmula que a la que ya asistimos el año pasado: escogerá también el programa de la velada. ¿Cómo ha sido este proceso?

Pues esa misma idea es la que me propusieron a mí. Me puse a darle vueltas a la cabeza y a ver qué se podía combinar con una obra mía, lo cual es complicado. Probablemente hubiera sido más fácil si esa obra no fuera mía. En este caso hay un problema que es muy interesante y es que Tangaraste es un concierto para percusión. Está ideada, literalmente, para toda la percusión de la Orquesta Sinfónica. Los percusionistas tocarán, en total, más de 150 instrumentos diferentes. Y eso implica varias limitaciones a la hora de ver qué obras poner alrededor. Porque casi toda la música moderna, contemporánea, digamos, suele llevar también mucha percusión y no queríamos recargar demasiado a los músicos. Junto con el director, Jaume Santonja, ideamos este programa que es ecléctico y muy loco. Tiene obras de Arvo Pärt, Benjamin Britten y una pieza de una chica inglesa que se llama Anna Clyne, que es una maravilla y la descubrí haciendo este programa, precisamente. Y luego, para terminar, pusimos Huapango, de Moncayo, que es una obra muy colorida y muy famosa. Es un programa muy variado con una visión de un montón de estilos diferentes de los últimos ochenta y pico años de música clásica.

Quería música contemporánea para arropar a su Tangaraste...

Sí, no quería que quedara desconectada, por explicarlo de alguna manera. Quería hacer cosas un poquito más desconocidas, un programa más aventurero y con contraste pero a la vez con un cierto paralelismo.

¿Cuándo compuso Tangaraste? El título, por el momento, nos deja entrever que es una mezcla entre tanganillo y tajaraste. Es música popular canaria, al fin y al cabo.

Exactamente. La escribí en 2019. Tiene cinco años.

¿Y no la había estrenado aún?

No, porque si nos acordamos en el 2020 pasó una cosita. Hubo un pequeño problema, la pandemia. Pasó justo un mes antes del estreno que estaba previsto para esa temporada. Se tuvo que cancelar. Por suerte, tanto la orquesta como los percusionistas han puesto toda la energía para volver a programarla.

He leído que es un homenaje a sus orígenes como músico en La Orotava.

Y a Paco Díaz, ese gran percusionista de nuestra orquesta. Fue él el que me propuso la idea como director del Festival de Música Contemporánea. Me dijo que escribiera esta obra para los cuatro percusionistas fijos de la Sinfónica. Al final yo me desmadré un poco y puse dos percusionistas más. Tuve que luchar un poquito pero al final son seis los percusionistas que están tocando, como te dije antes, alrededor de 150 instrumentos.

Será como una auténtica maratón para ellos...

Sí, exacto. También habrá movimientos de los solistas por la sala. Habrá instrumentos que estarán situados alrededor del público y probablemente alguna vez tendrán que correr. Va a ser una maratón, pero de verdad. Ellos querían lucirse y usar muchos instrumentos diferentes. Y lo gracioso es que cuando me puse a escribir ya tenía una idea que llevaba mi mente 40 años. Estaba ahí desde que tocaba en la banda de música de mi pueblo, una especie de un sonido, un algo. Estaba ahí escondido, guardado, hasta que salió la oportunidad de disponer de este pedazo de orquesta y toda esta percusión. Era el momento de retomarlo.

Pues ha sido un periodo de incubación muy largo. La obra, además, está articulada en torno a tres versos de canciones populares del Archipiélago: «que salga la niña», «si tú no me quieres» y «brincar y saltar por el aire».

No es que realmente se vaya a escuchar las melodías tan reconocibles. Bueno, a veces sí y a veces no. Hay temas canarios y otros ritmos, todo mezclado.

Y esto de llevar la música popular al repertorio sinfónico es en cierto sentido otro homenaje a sus orígenes, ¿no?

Sí, es algo que llevo haciendo mucho tiempo. Supongo que cuando me vine aquí a Holanda y estuve tanto tiempo fuera de mi tierra me empecé a interesar mucho del folclore. No solo como folclore en sí sino también como hecho cultural e idiosincracia. ¿Quién soy cómo canario? ¿Qué he dejado de ser en la distancia? De ahí el uso del folclore. De todas formas, esto es algo que se ha hecho de siempre. Un ejemplo son los Cantos Canarios de Teobaldo Power. El folclore se ha ido adaptando de formas muy diferentes y Bartók es otro ejemplo muy característico. Yo, en este caso, lo mezclo con todo tipo de técnicas que son empleadas en la música electrónica, en el techno y en el dance. Aunque puede ser que no se note, tiene mucho que ver eso: la combinación del folclore y la música electrónica.

El programa traza también un círculo curioso al comenzar con Tangaraste y concluir con Huapango, que también es música popular llevada al mundo del sinfonismo.

Exacto. Además otro aspecto muy curioso ahí es que Tangaraste es la obra más nueva mientras que Huapango es la más antigua de todo el programa. Abrimos con un folclore un poco distorsionado, del siglo XXI, y acabamos con un folclore más puro y que invita a bailar, literalmente.

Usted ha desarrollado casi toda su carrera en Holanda, ¿no es cierto?

Sí, doy clases de Teoría de la Música en el Conservatorio de Ámsterdam. Me vine aquí a estudiar en el 93, así que justo hace 30 años ahora. En cuanto a años, se puede decir que soy más holandés que tinerfeño.

¿Los ritmos de la infancia nos persiguen toda la vida?

Exacto, y no solo eso, para mí son una forma de expresar quién soy. Eso es mi música. Tengo la parte fiestera, folclórica, parrandera y a la vez aplatanada, mi parte canaria. Y por otro lado está la parte techno, la parte machacona y trabajadora, la holandesa. Con todo, puedo adelantar que este será un concierto diferente y para nada aburrido. Va a a ser una escandalera, eso también tengo que advertirlo, pero creo que es un programa muy divertido y con obras que son relativamente cortas. Creo que puede ser un viaje muy excitante, tanto para la gente que ya tiene un poco más de experiencia como para la gente que se acerca por primera vez a una cita de este tipo. Van a reírse, van a bailar y van a llorar, probablemente. Esto va a sonar raro, pero puede ser que hasta tengan una experiencia mística.