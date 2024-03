El primer pueblo de esquí vertical del mundo

Hay que reconocerle a NEOM y a Arabia Saudí que en materia de urbanismo y arquitectura están arriesgando, probando, investigando e innovando como nadie en el mundo en este momento.

Continuamente nos sorprenden con proyectos que suenan increíbles, y que muchos tildan de imposibles, pero visto el camino que van siguiendo, yo no diría que a la ligera, no parece que no estén pensando bien lo que hacen. Al menos están experimentando y eso, en un mundo que sabemos que va a cambiar, en que ya cambia hasta la rotación de la propia Tierra, por no hablar del inevitable e incierto cambio climático, diría que es justo lo que habría que hacer también en toda Europa y el mundo. Y especialmente en las islas, las zonas costeras y las zonas desérticas.

Estarán está haciendo historia si lo logran. Van tan en serio que Arabia Saudita se prepara para albergar los décimos Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 en Trojena, que también será la primera estación de esquí al aire libre de la región del Golfo. Trojena se está construyendo en el corazón de NEOM, el gran proyecto más ambicioso del reino. Para 2030, se espera que la atracción turística reciba 700.000 visitantes anuales y albergue hasta 7.000 residentes. El desarrollo icónico está diseñado por un consorcio de firmas de arquitectura de todo el mundo y Aedas es el autor intelectual del diseño de la aldea de esquí.

«Durante milenios, los pueblos de esquí han tenido la misma fórmula con múltiples parcelas y edificios conectados por carreteras. Cuestionamos esta convención preguntándonos qué pasaría si el pueblo pudiera ser un edificio. Esto nos llevó a idear una superestructura que tenga la escala de un pueblo, pero con todas las conexiones y movilidad sucediendo verticalmente en varios niveles», explica Ignacio Gómez, director de diseño global de Aedas Middle East.

La activación de varios niveles del complejo es un avance radical en el diseño de centros de esquí. En Trojena, los visitantes podrán transitar sin problemas entre experiencias a través de una variedad de dispositivos de movilidad vertical, tanto pasivos como activos. Utilizando una gran variedad de sistemas de desplazamiento, los visitantes podrán moverse con facilidad para disfrutar de un estilo de vida activo al aire libre lleno de momentos de sorpresa y juego.

Las zonas públicas disfrutan de abundante luz natural gracias al diseño de la piel, optimizado con un sistema de acristalamiento que protege el espacio del calor exterior al tiempo que ofrece control del deslumbramiento y calidad visual, con unos sistemas de fachada que están diseñados para cumplir con la intención estética del proyecto garantizando al mismo tiempo el confort térmico y visual de los usuarios. El edificio está perforado con aberturas para permitir que la luz se filtre en los espacios. Las aberturas también proporcionan amplios espacios de jardín al aire libre y crean atractivas vistas internas.

«Nuestra principal consideración fue crear una estructura que se fusionara con el terreno. Tiene una escala monumental que se lee como topografía y se siente como si hubiera nacido del suelo. Con el paso del tiempo, el edificio envejecerá y adquirirá una pátina. Nos imaginamos un futuro en el que pasará a formar parte de la montaña, completamente camuflada por la nieve», explica el ya citado Ignacio Gómez.

La estructura del techo del pueblo, diseñada para alinearse con las ondulaciones naturales de la montaña, proporciona dos kilómetros de los 36 kilómetros previstos de pistas de esquí para crear un destino de deportes de aventura como ningún otro. La naturaleza fluida y orgánica del edificio se logra a través de increíbles niveles de optimización y construcción modular.

La altitud del área del proyecto, la sombra que ofrecen los picos de las montañas circundantes y el flujo del viento son factores que facilitan un clima más suave y fresco en la cordillera NEOM en comparación con el resto de Arabia Saudí. Esto crea naturalmente un entorno atractivo para los visitantes y ofrece la posibilidad de minimizar el consumo de energía.

dulce xerach pérez. abogada y doctora en arquitectura. investigadora de la universidad europea