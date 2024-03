Las viñetas originales de ‘El abismo del olvido’, del Premio Nacional Paco Roca, llegan a La Laguna

La Laguna se convierte en parada obligatoria para los amantes del cómic gracias a la exposición que abre sus puertas en el antiguo convento de Santo Domingo con una treintena de imágenes originales del último lanzamiento del Premio Nacional Paco Roca, El abismo del olvido. Esta publicación, que también firma Rodrigo Terrasa, cuenta la historia de los presos políticos que fueron fusilados durante el franquismo y llega a Tenerife gracias a la Fundación Cine+Cómics. La muestra, que se celebra para conmemorar que el pasado día 17 tuvo lugar en España el Día del Cómic, podrá visitarse hasta el próximo 3 de mayo.

Precisamente el presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares, afirmó durante la inauguración de la muestra que este ha sido un reto para la organización ya que se centra en un "cómic de inesperado éxito", que fue publicado a comienzos de este año, del que ya se han vendido 40.000 copias y que va por su tercera edición. El abismo del olvido se centra en la batalla personal de Pepica Celda, la hija de un fusilado que logró localizar y recuperar los restos de su padre. En palabras del propio autor, que intervino en esta presentación a través de un vídeo, en esta historia son importantes también otros grandes personajes como Leoncio Badía, un joven republicano condenado a trabajar como sepulturero en el cementerio de Paterna, en Valencia, y que durante años "fue responsable del heroico acto de otorgar dignidad a las víctimas y sus familias y guardó recuerdos en forma de mechones de pelo o retales de tela de los fusilados para después entregárselos a sus familias como recuerdo".

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmó que esta exposición abre sus puertas en un momento ideal porque "vivimos tiempos convulsos y debemos dar luz a lo que ocurrió en el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro". Adelantó, además, que esta no será la única iniciativa junto a la Fundación Cine+Cómic que se celebre en La Laguna en los próximos meses, ya que entre el 25 y 28 de abril se desarrollará en diferentes espacios del municipio la primera edición de la Feria Internacional del Manga y el Tebeo. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, indicó que, aunque las exposiciones dedicadas a un cómic no son habituales, estas historias "son un buen canal para conectar con personas de diferentes edades y para ofrecer lecciones de vida". "Esta exposición está de rabiosa actualidad", sentenció el presidente regional, quien animó de esta forma a la población isleña a visitar esta muestra.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó la importancia de que los autores de este libro se centren en la figura de las mujeres para contar esta historia con la que se insiste en "rescatar la memoria y proteger la democracia". Además, habló de dos grandes ejemplos canarios en este campo, como es el caso de Pino Sosa, en el municipio grancanario de Arucas, y María Teresa Campos, de Güímar, en Tenerife. "Todos ellos forman parte de la huella que han dejado hombres y mujeres que lucharon a favor de la libertad", indicó el ahora ministro quien se comprometió a seguir trabajando para desarrollar al completo la Ley de Memoria Histórica de España.

Esta no es la primera colaboración entre la Fundación Cine+Cómics y Paco Roca, puesto que el Premio Nacional ya ha protagonizado con anterioridad alguna que otra muestra retrospectiva. Además, Roca fue uno de los invitados destacados en la pasada edición del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife y en la reciente edición de Noviembre Mes del Vino. El historietista valenciano también protagonizó una gran exposición en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife donde pudo verse una pequeña selección de originales de El abismo del olvido por vez primera en toda España. No obstante, en la muestra que ahora llega a La Laguna se amplía el número de originales y se incluyen bocetos preliminares de páginas de la novela gráfica y varios estudios de personajes.