La música peruana Miryam Quiñones acerca la canción de autor de su país a Canarias

Un acercamiento a la canción de autor de Perú. Ese es el objetivo con el que Miryam Quiñones llega estos días a Canarias para ofrecer tres conciertos didácticos en Tenerife y Gran Canaria bajo el título Cantos de la otra orilla. Las citas tendrán lugar el miércoles 20 de marzo (de 20:00 a 22:00 horas) en el Auditorio San Isidro SIEC de Granadilla de Abona, un día más tarde (de 17:00 a 19:00 horas) en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, y el sábado día 23 (de 11:00 a 13:00 horas) en el antiguo convento de Santo Domingo de La Laguna. Quiñones es una de las más reconocidas difusoras de la canción de autor latinoamericana contemporánea y aterriza en las Islas para dar a conocer los diversos estilos musicales de su país con un recorrido por la obra poético-musical de algunos de los cantautores contemporáneos más representativos del último siglo en Perú.

Miryam Quiñones posee una amplia trayectoria musical y, además de haber publicado diferentes álbumes propios, ha impartido talleres y ha compartido escenario con grandes cantautores de todos los tiempos. La cantante explica que, desde hace tiempo, ha centrado su carrera en dar a conocer las raíces de la canción de autor peruana porque "me he dado cuenta de que es una gran desconocida" y por eso se ha propuesto dar a conocer, sobre todo, la faceta contemporánea de este género musical. Es por ello que estos días protagoniza estos conciertos didácticos con los que se estrena en Canarias y en los que realizará un recorrido a lo largo del tiempo repasando la obra de grandes y significativos cantautores de su país. "Soy intérprete y me interesa mucho difundir lo que hacemos en Perú, por eso he tenido que hacer una cuidada selección para esta actividad", indica Quiñones.

En este sentido, a pesar de contar con una larga trayectoria musical, Miryam Quiñones se centrará en los artistas del último siglo ya que tan solo en cien años "nos encontramos ante una gran cantidad de material, a muchos autores con una obra realmente hermosa que creo que debe difundirse por todo el mundo y por eso yo he adoptado esa misión como intérprete".

Esta es la primera vez que Quiñones visita Canarias pero reconoce que existe una gran conexión entre el Archipiélago y Latinoamérica, que "siempre han tenido una relación de ida y vuelta", por lo que espera que esta iniciativa con la que llega a las Islas, y que ha sido organizada por Mousikê La Laguna, sea bien acogida. A pesar de ello explica que, tanto en Canarias como en el resto de España, se han hecho famosas canciones de grandes compositores peruanos como Chabuca Granda gracias a artistas nacionales como María Dolores Pradera, quien interpretó numerosos temas de la cantautora latinoamericana. Aún así, lamenta Quiñones, "queda mucho por dar a conocer".

En cualquier caso, el objetivo de Quiñones con esta visita a Canarias es "plantar la semilla de la curiosidad, para que el público que acuda a estos conciertos didácticos se interese por la música de Perú y quiera continuar conociendo nuevos temas cuando regresen a sus casas porque ahora, a través de internet, podemos encontrar muchas cosas y todo ello les puede conducir al descubrimiento de la canción peruana contemporánea".