Arte funerario para hacer pensar

El artista Pau Valverde muestra en el Espacio Bronzo de La Laguna su particular visión sobre la muerte con la exposición Urnas 2.0. El ceramista llega con una treintena de piezas exclusivas que ha realizado para esta ocasión en la galería tinerfeña, donde ya había expuesto con anterioridad. En esta ocasión, el artesano de la cerámica de raíces catalanas y residente en Fuerteventura realiza una invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte, el presente y el infinito, a través de esta selección de urnas funerarias contemporáneas elaboradas en barro. Además, ha realizado estas piezas, que se podrán contemplar hasta el viernes 22 de marzo, con un proceso de producción totalmente apegado a la tierra por lo que todas sus piezas se elaboran con productos extraídos de la naturaleza de Fuerteventura.

El artista afirma que aún hoy hay gente a la que le cuesta hablar sobre la muerte: "Es delicado porque aún existe un tabú, y eso contrasta con la buena acogida que ha tenido esta exposición, con la que he tratado de abordar el tema de una forma más ligera, tratando de quitarle la parte oscura". Urnas 2.0 es la segunda muestra de estas características realizada por Pau Valverde, quien ya protagonizó, en 2018, en Fuerteventura, una propuesta similar. "La gente respondió bastante bien y por eso me animé a seguir trabajando en este sentido", explica el creador, quien ha estado centrado en este proyecto durante dos años. "Tenía muchas ideas en la cabeza que me apetecía sacar adelante para mostrarlas en una sala como Bronzo, en Tenerife, porque eso también me permitía llegar a una mayor cantidad de público".

La reflexión es el objetivo principal de la propuesta de Pau Valverde, quien afirma que ha encontrado diferentes puntos de vista por parte del público visitante. Así, a la sorpresa inicial que puede experimentar cualquier persona al ver urnas funerarias con forma de platillo volante, casita, cerdito o pez, dan paso a pensamientos mucho más complejos. "Quería darle esta nueva forma a las urnas porque las comerciales son muy desagradables y parece que tratan de ahondar aún más en la oscuridad que rodea a la muerte en nuestra sociedad", explica Valverde quien busca que de esta forma se pueda hablar de una manera distendida sobre este tema en concreto, a pesar de que "ha sido un asunto delicado y que históricamente se nos ha negado, ya que la Iglesia y los gobiernos han empleado la muerte como una forma de control de la población".

Por todo ello, el artista apuesta por naturalizar la muerte. No obstante, celebra que a lo largo del tiempo ha ido cambiando la concepción de la población sobre la muerte y "poco a poco se va hablando más de ella, se ha generado un debate en la sociedad y las nuevas generaciones lo viven de otra manera".