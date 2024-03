Spain Film Commission fortalece las relaciones con India con el objetivo de incrementar los rodajes en España

Spain Film Commission, en el marco de su iniciativa Shooting in Spain - focus on India, ha participado en la edición 2024 de FICCI FRAMES, la Convención de la Industria de Medios y del Entretenimiento más importante de Asia, celebrada en Mumbai, con el objetivo de impulsar la imagen de España como destino de rodajes y de producción audiovisual india. Con esta idea presente, el equipo de la asociación ha llevado a cabo una intensa agenda de networking para fortalecer las relaciones entre ambos países, poniendo el foco en las múltiples opciones de colaboración entre industria e instituciones de ambos países.

El Embajador de España en India, José María Ridao, ha recibido a la delegación de Spain Film Commission, compartiendo las prioridades del Gobierno de España en India en materia cultural e industrial, incidiendo en la necesidad de impulsar acciones que pongan el acento en los valores propios de la cultura democrática de nuestro país.

Al igual que ocurre con el resto de acciones de la asociación inscritas en el programa del Plan “España, Hub Audiovisual de Europa”, con Shooting in Spain - focus on India, Spain FIlm Commission persigue poner en marcha espacios de colaboración con instituciones y sector privado de los grandes mercados internacionales, para atraer actividad fílmica y nuevos rodajes, en este caso provenientes de productores indios, con producciones propias o coproducciones, pero también impulsando talleres de escritura de guiones, encuentros de productores o incluso el impulso a la distribución cruzada de productos audiovisuales con dificultades de acceso en uno y otro mercado.

Esta acción, que forma parte de una estrategia con el mercado indio iniciada por Spain Film Commission hace más de 10 años, se inserta en un momento de especial interés de India por España, como lo demuestra el reciente éxito de Pathaan, uno de las producciones más taquilleras del cine indio de los últimos tiempos. La película, producida por Yash Raj Films, con escenas musicales rodadas en Cádiz y Mallorca, no solo se ha convertido en un superventas, sino en un fenómeno mundial en redes sociales; de hecho, el videoclip de la canción final de la película, que cuenta con localizaciones en Cádiz, se acerca ya a los 900 millones de visualizaciones en Youtube. La producción, dirigida por Rishabh Chopra, recientemente designado “Embajador honorario” de Spain Film Commission, en la última edición de Fitur Screen, es una muestra inmejorable del potencial de los rodajes indios en nuestro país, tanto en términos de inversión directa como de efectos indirectos en el conocido como “turismo de pantalla” o turismo inducido por la aparición de un destino en una producción audiovisual.

La delegación de la asociación también se ha reunido con Neerka Shekhar y Prithul Kumar, representantes del Ministerio de Información y Comunicaciones, quienes han comunicado la intención del Gobierno de la India de poner en marcha un programa integral de promoción de producciones internacionales y coproducciones entre India y España. Además de contactos institucionales, la delegación de SFC ha mantenido diversos encuentros con productoras indias con proyectos listos para ser producidos internacionalmente, difundiendo el excelente momento del audiovisual español, y las grandes ventajas competitivas de nuestro país para acoger dichos proyectos, tanto en el campo de la fiscalidad, las localizaciones, los equipos técnicos y servicios y las infraestructuras.

Legacy Meets Future

En FICCI Frames 2024, que toma como lema “Legacy Meets Future”, se ha prestado especial atención a lo que se conoce como VGAC (videojuegos, animación y cómics), un sector en el que India es líder mundial y que está viviendo un notable crecimiento gracias a las inversiones de la industria y de los gobiernos nacionales y locales.

La presencia de Spain Film Commission en este mercado ha supuesto un hito fundamental, ya que India constituye la industria cinematográfica más importante de todo el mundo, por el volumen de producciones que se generan en el territorio, por su diversidad de producciones y al contar con el mayor potencial inversor en el plano internacional.

Durante Ficci Frames, Spain Film Commission también ha participado en la entrega de premios Ficci Frames Animation y como ponentes en dos sesiones principales del programa: “Film Visionaires” y “CineMagnet: Igniting Global Film Collaborations”.

Estas iniciativas se han podido desarrollar gracias a la colaboración con diferentes entidades españolas e indias, destacando la Fundación Casa de la India, cuyo director, Guillermo Rodríguez, ha participado en la delegación, el Producers Guild of India, la Film Federation of India y la South India Film Chamber of Commerce. Además, Spain Film Commission ha contado con el apoyo de la Embajada de España en Nueva Delhi y la ayuda de la Embajada de la India en Madrid, así como con la participación de line producers de las empresas españolas Palma Pictures y Federation Spain.

La iniciativa Shooting in Spain, desde 2019, ha desarrollado acciones directas e inversas con las principales industrias mundiales, desde Estados Unidos a Australia, Reino Unido, Iberoamérica e India, trasladando a todos estos lugares la capacidad de España y su industria para convertirse en socio estratégico en el campo del audiovisual, con el respaldo de una industria con más de 100 años de historia y un potencial de consumidores de más de 500 millones de personas, que comparten el idioma español.