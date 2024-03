Unamuno, redentor de Fuerteventura

De un lado, por su aridez y su escasa fecundidad, la vieja Maxorata era considerada, en contraste con sus hermanas verdes del Archipiélago, como un lugar desolado, angustioso e inhóspito, sólo apto para el destierro de personas non gratas al poder. Así la retrataba el francés René Verneau a finales del siglo XIX: «La isla que acabamos de recorrer, tan árida que no se encuentra un árbol, aparte de aquellos, poco numerosos por cierto, que se cultivan con cuidado (…). Actualmente produce muy pocos vegetales, y con esfuerzo puede alimentar a la población de sus ocho municipios» (Cinco años de estancia en las Islas Canarias). Con mayor carga peyorativa la presenta el canario Pancho Guerra, a mitad del siglo XX: «Esa isla mal llamada Fuerteventura, a la que Dios fue soltando de la mano pasito a paso, con lo que acabaron perdiendo los verdes viciosos sus sementeras y lo granado de sus tablones y macollas de arboleda (…). Arrifes y más arrifes, que meten el corazón en un puño de tan vacíos y de puro pardos, de no tener pájaros» (Memorias de Pepe Monagas). El excelente El hambre en Fuerteventura, de Roberto Roldán Verdejo, explica perfectamente las causas y consecuencias de tal interpretación.

De otro lado, por su sobriedad y humildad, el majorero había sido considerado desde el principio de la historia del Archipiélago como persona apática e indolente, como señala Torriani cuando alude a la personalidad de los habitantes de cada una de las Islas Canarias: «Los lanzaroteños son considerados asesinos; los de Fuerteventura, indolentes; los canarios, mentirosos; los de Tenerife, ingratos; los gomeros, traidores; los de El Hierro, toscos; y los palmeros, vanidosos» (Descripción de las Islas Canarias). Poco más de un siglo después, sumaría el viajero inglés George Glas a este calificativo de indolentes los cargos más graves de avaros, rústicos e ignorantes: «Por los habitantes del resto de Canarias (los majoreros) son considerados rudos y toscos en sus maneras: creo que esto es cierto, pues por lo que hemos tenido oportunidad de observar en ellos, parecen avaros, rústicos e ignorantes» (Descripción de las Islas Canarias). Y, por si fuera poco con esto, en el siglo XIX el polígrafo tinerfeño José Agustín Álvarez Rixo echará más leña al fuego de las descalificaciones afirmando, categóricamente, que los habitantes de Fuerteventura, además de indolentes, rústicos e ignorantes, son unos empedernidos calaveras que se pasan la vida bebiendo, fumando, jugando a la baraja y malbaratando sus precarios bienes: «Los hijos de Fuerteventura no se molestan mucho por aprender (…); algunos pagan lo que deben y otros pasan su tiempo a lo tigalate, jugando al naipe, bebiendo y fumando en las mezquinas tabernas que improvisan donde venden y empeñan por poco precio sus granos, quesos y animales» (Fuerteventura: bosquejo moral y físico de esta isla).

Este estado de opinión altamente peyorativo sobre Fuerteventura y sus moradores va a cambiar radicalmente con la llegada de don Miguel a la isla, que dedica tres obras fundamentales tanto a la una como a los otros: a saber, un conjunto de ensayos sobre determinados elementos de la flora y la cultura insulares, como el gofio, la leche de tabaiba, la aulaga, el clima, la cultura prehispánica, el señorío…, el diario del destierro escrito en sonetos De Fuerteventura a París y algunos capítulos de la colección de ensayos Alrededor del estilo.

En estas importantísimas obras para la identidad actual de Fuerteventura, el escritor vasco va a hacer una lectura profundamente trascendente del paisaje y del paisanaje insulares, utilizando su método dialéctico de siempre, que era la paradoja, el llevar la contraria al sentido común, que es lo más empobrecedor y antifilosófico que existe. La isla, concebida hasta entonces como un estéril desierto, una tierra maldita, que mataba a sus hijos de hambre y que solo servía para confinar a los enemigos del poder político, se convierte nada más y nada menos que en «un oasis en el desierto de la civilización». En la concepción unamuniana, la aridez insular no constituye un defecto, sino una virtud: la manifestación de la verdad pura, sin el manto disimulador de la hojarasca de lo verde. Su geografía rocosa se convierte en símbolo de lo seguro y permanente. Y su mar se presenta como emblema de lo eterno.

Por otra parte, la sobriedad de los majoreros, que había sido interpretada hasta entonces como holgazanería, tosquedad, ignorancia y degeneración, deviene también en cualidad altamente positiva. En el ideario de don Miguel, se trata de un hombre elemental, nada teatral ni contaminado por los vicios de la civilización urbana; un hombre que se dedica al vivir esencial y eterno; un hombre intrahistórico, como se deduce de los dos tercetos del soneto XVI de De Fuerteventura a París:

Pellas de gofio, pan en esqueleto,

forma a estos hombres; lo demás conduto;

y en este suelo, de escorial, escueto,

arraigado en las piedras, gris y enjuto,

como pasó el abuelo, pasa el nieto;

sin hojas, dando solo flor y fruto.

De ahí el adjetivo de noble que, con tanta frecuencia, emplea nuestro autor para calificarlos.

De esta manera quedaban redimidos y convertidos en símbolos de la literatura universal la yerma Fuerteventura y sus moradores. De ahí que pueda hablarse de dos Fuerteventura distintas: la Fuerteventura preunamuniana, dominada por el complejo de inferioridad y el pesimismo a él inherente, y la Fuerteventura unamuniana, dominada por el orgullo de ser majoreros o fuerteventurosos y de vivir en la tierra en que se vive. Y esta interpretación anunciada por el escritor español es la que ha terminado imponiéndose con el correr de los años, como ponen de manifiesto los propios poetas canarios, que la han seguido con mayor o menor fidelidad, como ha observado Eugenio Padorno.

En muchos casos, la han seguido reproduciendo los aspectos más físicos del paisaje creado por Unamuno, y hasta el mismo vocabulario que este había usado para describirlo: suelo escueto, llanuras infinitas con montañas acamelladas, esqueléticas aulagas, solitarias palmeras y lentos camellos. Es lo que se aprecia en el poema Paisaje majorero del libro Isla llana, del poeta majorero Domingo Velázquez:

Llanura sin más sombra

que las remotas nubes altas…

Allá, en el horizonte,

legendario un molino –atalaya-

espera, espera, espera…,

inmóviles sus alas,

en las que ahora el viento

y el pájaro descansan.

Dilatados caminos,

palmeras solitarias

-clavadas como cruces gigantescas

sobre la tierra parda-

y lentos dromedarios

rumiando, eternamente, la esperanza.

Y un hombre enjuto, erguido,

sobre la Isla, canta;

en el poema Fuerteventura, de Pedro García Cabrera que empieza así:

Por un camino sin sombra

me voy a Fuerteventura.

Tengo sed de campo raso,

estoy cansado de alturas.

Es, esta, tierra planchada

que puso, sin Dios ni ayuda,

su rampa de soledades

antes que nadie en la luna;

en la oda que dedica Pedro Lezcano a Fuerteventura en su poemario Romancero canario:

¿Para qué se desnuda tanta tierra

ardorosa y pasiva?

Horizonte de senos acostados,

caderas desceñidas…;

y en el soneto titulado La tierra isla del libro del mismo nombre de escritor majorero Domingo Fuentes Curbelo:

Tan fuerte es la pasión que tengo ganas

inmensas de gritar ¡Fuerteventura!

La tierra de mi fe, de mi amargura,

donde el fiero sol, la colina plana

y la aguda roca, bella natural

vertiginosa y casi inhumana,

dibujan su perfil. La luz emana

y cubre de color su tez oscura.

Otros autores han preferido centrarse en la dimensión mística de la interpretación unamuniana. Es lo que podemos apreciar en la décima A Fuerteventura, del libro Divina Fuerteventura, del poeta palmero Genaro Morales:

¡Oh, bella Fuerteventura!

A ti retorno puntual,

santa Isla conventual,

de esquelética hermosura.

A otros poetas, por último, más que los motivos materiales e inmateriales del imaginario unamuniano, lo que realmente les ha interesado es su tono trascendente, como se aprecia, por ejemplo, en el soneto Fuerteventura del libro La esperanza que presiento, del autor majorero Matías González, cuyo comienzo dice así:

Blanda piedra de cal, Fuerteventura;

piedra sin honda que te impulse al viento;

lajar eterno, potro de tormento,

pan amargo sin sal ni levadura.

Igualmente se ha impuesto a nuestros poetas contemporáneos la versión unamuniana del majorero, al que presentan siempre como hombre esencial y noble. Lo vimos al final del poema de Domingo Velázquez que citamos más arriba y lo volvemos a ver en la composición Loor a Fuerteventura, del poemario de Genaro Morales que acabamos de citar, que empieza así:

Salve, buenos majoreros

ecuación de nuestra tierra

integral de mensajero

diferencial que se encierra…

Pero no sólo los poetas se han dejado seducir por el vigor de la construcción poética unamuniana. También pintores insulares y extrainsulares han sucumbido a su embrujo. El caso más llamativo es el del grancanario Jesús Arencibia, que realizó en 1972 una exposición titulada Fuerteventura, Isla de Zurbarán, donde el paisaje de la isla y sus moradores son representados con la visión franciscana de Unamuno: «Ruego que al contemplar esta muestra, nacida de mi admiración hacia Fuerteventura, lo haga con humildad franciscana. Creo que de otra manera no se puede acercar a ella, ni se puede llegar a comprender tanta grandiosidad en tanta sencillez y pobreza. Sí, Fuerteventura es pobre, dignamente pobre y, resignada en su pobreza, es de los pobres que no piden» (Presentación de la exposición). Asimismo se encuentran imbuidos de sensibilidad unamuniana los cuadros del gran Juan Ismael y los del pintor majorero Antonio Patallo.

En síntesis: que de la pluma del escritor vasco surgió, en oposición a la Fuerteventura tradicional heredera del señorío y determinada por la interpretación economicista de la tierra, la regenerada Fuerteventura moderna, que es la que ha terminado por imponerse en el imaginario poético y hasta en el común colectivo de Canarias, España y el resto del mundo. Nada sorprendente hay en ello, pues muy difícil resulta escapar al embrujo de los designios de los profetas, que es lo que era realmente don Miguel de Unamuno.