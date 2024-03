Juan Carlos Fresnadillo 'regala' a Tenerife una de las pocas proyecciones de 'Damsel' en pantalla grande

Un homenaje a la maternidad y a las madres. Ese es el trabajo que ha tenido ocupado al realizador tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo durante los últimos cinco años. El cineasta protagonizó, en el Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife, un preestreno muy especial de su última producción para Netflix, Damsel, una cinta de aventuras épicas, protagonizada por la conocida actriz Millie Bobbie Brown.

Así, el director de cine canario -nominado al Oscar a Mejor cortometraje por Esposados y ganador del Premio Goya a Dirección novel por Intacto- eligió su tierra natal para este preestreno nacional en la noche del martes 5 de marzo y ahora los próximos pases están previstos para Madrid y Barcelona. La sala de cine santacrucera fue un hervidero de gente en la tarde del martes ya que centenares de tinerfeños no quisieron perderse este lanzamiento que, no obstante, podrá disfrutarse a nivel mundial a partir del viernes 8 de marzo en Netflix.

Damsel narra la historia de una damisela, Elodie (Millie Bobbie Brown) que acepta casarse con un apuesto príncipe, pero pronto descubre que el verdadero plan de la familia real es sacrificarla para pagar una vieja deuda. Cuando la encierran en una cueva con un feroz dragón, debe usar su astucia y sus fuerzas para sobrevivir. Ha sido, por tanto, un trabajo "intenso" en el que el realizador tinerfeño ha querido revisionar los cuentos clásicos y dotarlos de una óptica familiar. "Me gusta colocar a la familia como eje central", reconoció el realizador antes de que diera comienzo la proyección en el Cine Víctor, y habló de "la familia que se elige, que es la más importante".

Preestreno de la película de Juan Carlos Fresnadillo / María Pisaca

Con un "casting de ensueño", Damsel está protagonizada por la conocida actriz que se encuentra al frente de grandes producciones internacionales como Stranger Things o Enola Holmes y de la que Fresnadillo destaca que ha sido capaz de plasmar a la perfección el "crecimiento personal" que experimenta Elodie. Bobbie Brown comparte pantalla con Robin Wright y Angela Basset, entre otros, dos grandes actrices que han hecho que Fresnadillo cumpla el sueño de poder dirigirlas. "El día que las tuve a las dos en el set de rodaje me pellizcaba a mí mismo para comprobar si era verdad lo que estaba ocurriendo porque siempre he sido muy fan de ambas", relató el tinerfeño y reconoció que se encuentra ante un "estreno especial y emocionante" porque, a pesar de vivir fuera de Canarias desde hace años y hacer películas de dimensión global, "cada una de ellas encierra algún detalle de mi vida en las Islas" y por eso adelantó que Damsel también cuenta con "elementos de fantasía" que algo tienen que ver "con este lugar mágico en el que vivimos".

Época dorada

A pesar de que ha desarrollado buena parte de su carrera fuera de Canarias, Juan Carlos Fresnadillo siempre vuelve a su tierra natal para presentar sus películas y fomentar el sector cinematográfico isleño. "Estamos viviendo una época dorada en el cine", afirmó antes del estreno de Damsel y, como no podía ser de otra forma, también abordó la irrupción de las plataformas de contenido audiovisual como Netflix. "Estamos viviendo una época interesante en cuanto a la cantidad de contenido que se está generando pero yo crecí viendo películas en una sala de cine y por eso continúo siendo partidario de que las cintas se vean en pantalla grande y rodeado de un público que convierte esta actividad en un encuentro social", afirmó el realizador quien no obstante agradeció que plataformas como Netflix permitan ahora que sus producciones se puedan ver a nivel mundial. "Trato de adaptarme a los nuevos tiempos", simplificó el realizador, quien puso en valor la oportunidad que le han dado las diferentes salas de Nueva York, Londres y de las ciudades españolas para poder mostrar en pantalla grande.

Netflix

Juan Carlos Fresnadillo celebró además el buen momento que vive el sector audiovisual en Canarias, que se está convirtiendo en "un referente" para esta industria en la que, no obstante, hace falta más y mejor formación. "Ahora que Canarias es un lugar de referencia, es importante potenciar más el aspecto educativo, cultivar a los creadores de aquí y hacerlos partícipes de esta explosión de talento que está llegando a Canarias en forma de industria del cine".

Antes de la proyección que tuvo lugar en el Cine Víctor de Santa Cruz de Tenerife, Juan Carlos Fresnadillo habló de su nuevo proyecto ante los medios de comunicación en el Cabildo de Tenerife, donde el consejero insular de Cultura, Jose Carlos Acha, afirmó que "Canarias y Tenerife han sido una tierra de enorme talento en el mundo cinematográfico" y precisó que el realizador isleño "es uno de sus primeros e innovadores talentos de nuestra tierra". Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que este chicharrero "se ha ganado a pulso el nombre que hoy tiene" y celebró que sea un profesional "que trasciende nuestras fronteras".