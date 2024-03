Una biblioteca de Oslo, modelo para un buen concurso público

En 2009 se convocó en Oslo un concurso de arquitectura tan bueno como los que no vemos por aquí desde principios de la democracia. Entonces, en los años 80 y 90 en Canarias, gracias a Jerónimo Saavedra y Adán Martín —con el apoyo incondicional de Manuel Hermoso—, que los impulsaron entendiendo la importancia de la buena arquitectura.

El concurso fue ganado por los arquitectos Lund Hagem y Atelier Oslo. Se abrió al público 14 años después del concurso, en 2023, pues la buena arquitectura pública de calidad requiere tiempo. Las bases deben ser para la parcela concreta, exigir calidad, seguridad y durabilidad, y dar libertad a los arquitectos participantes.

¿Qué debe contener un buen concurso de arquitectura?

Todo buen concurso de arquitectura para estar bien hecho requiere durante la redacción de las bases contar con especialistas en la materia concreta (no es lo mismo construir un hospital que una biblioteca). Un buen concurso de servicios de arquitectura que incluya la presentación de ideas entre los criterios a valorar, no puede ser evaluado y decidido por cualquier técnico.

Los funcionarios públicos tienen una alta formación específica para su labor, la función pública para la que se han preparado, pero no tienen por qué saber de todo. Ni tienen por qué tener experiencia práctica constructiva. Por eso es vital que cuenten con apoyo externo de expertos, o de buenos jurados formados por profesionales con similar solvencia a la exigida para concursar. Y siempre deben exigir como mínimo cumplir los tres principios fundamentales de toda buena arquitectura: firmeza, utilidad y belleza, siguiendo a Vitrubio.

El reverso

Por otra parte, en un mal ejemplo actual para la entidad más simbólica y querida de Tenerife, comparamos el concurso de Noruega con un concurso convocado para finalizar la sede del Cabildo de Tenerife.

Al contrario que el de Oslo, donde en los pliegos opinaron los bibliotecarios, el concurso del Cabildo ha sido convocado siguiendo unos pliegos tipo, ninguno de los arquitectos participantes en la redacción de los documentos de este concurso ha diseñado ni construido nunca un edificio con la función de ser sede principal administrativa de un gobierno, o de similar importancia, o no han publicado sus nombres. Tal vez tengan experiencia en oficinas estándar, pero un Cabildo es mucho más que un edificio de oficinas estandarizadas.

Sobre lo estándar quiero aclarar que el estándar europeo no está mal, es un estándar alto si lo comparamos con otros países pero no sirve para los nuevos edificios públicos de especial importancia.

Un edificio simbólico

La sede principal de un cabildo no debe ser tratada como un edificio estándar, y esto vale para cualquier isla. Los cabildos son simbólicos y representativos por ser los gobiernos insulares, los gestores de competencias de gran importancia para cada isla.

En el caso de Tenerife el concurso ignora el valor y la importancia de la institución, omite, en todos los sentidos, lo simbólico que es el Cabildo para los tinerfeños, la institución pública más querida y representativa, y que es para su sede definitiva para lo que se convoca el concurso.

El último documento publicado provocando la ampliación del plazo de presentación de ofertas, empeora la situación: obligando a colocar techos registrables para las instalaciones. ¿Por qué? cuando hay mil soluciones mucho mejores y más respetuosas con lo que significa actuar en un BIC o junto a un lugar histórico. Los ratios de utilización, a priori, parecen arbitrarios y desconocedores de cómo funcionan las diferentes áreas del Cabildo.

Los sistemas de enfriamiento gratuitos, tan importantes cuanto más crece el equipamiento digital, no aparecen, pero más grave es que no menciona la ventilación natural cruzada (que el covid demostró tan importante).

Las distribuciones tipo que se imponen, incluso se dibujan, tienen un diseño vulgar, imposibilitando llevar la iluminación natural a espacios interiores por la rigidez de la exigencia. Lo dibujado como obligatorio no pasaría un examen de segundo de arquitectura en cualquier universidad. Supongo que más que arquitectos fueron hechos por ingenieros.

Me atrevo a decir que el diseño refleja una obsolescencia programada, cuando deben exigir espacios y soluciones duraderas en el tiempo. Esa rigidez no aprovecha ni medianamente bien los recursos naturales del lugar, especialmente la luz del sol, que puede utilizarse magistralmente en la nueva fachada trasera que se quiere diseñar o no, el documento no lo aprovecha provocando el tener que gastar innecesariamente en energía eléctrica durante todo el día en algunos espacios, lo cual es innecesario e insostenible. Estos son solo algunos ejemplos que reducen y limitan la libertad de los arquitectos que se presenten a la convocatoria.

Para eso, para la libertad, es para lo que se convoca un concurso de arquitectura, para ver qué soluciones mejores son capaces de proponer los arquitectos, que son tantas como infinita puede ser la imaginación de los buenos profesionales de la arquitectura con la experiencia de 10 años que se requiere como solvencia mínima. Esta rigidez programática general hace muy difícil alcanzar la gran calidad que Europa demanda para todo edificio público de importancia especial, y el Cabildo lo es. Seguramente nunca lo sabremos, todo esto estará provocando que los mejores arquitectos de las Islas y del resto del Estado no se presenten a un concurso como este, a no ser que estén muy mal de dinero.

Personalmente creo que la mayor ceguera de la convocatoria es ignorar las particularidades del lugar que ocupa el Cabildo, su situación en el litoral de Santa Cruz. No solo es inaceptable, es peligroso para los usuarios futuros del edificio, para la seguridad de los expedientes oficiales que se archivan o guardan en los servidores del Cabildo, y para la protección de los datos sensibles de los ciudadanos de Tenerife que custodia el gobierno insular.

Además hay un dato histórico que deberían explicar: es público que el Cabildo ya convocó otro concurso de ideas prácticamente igual en 1998, que pagó cientos de miles de euros por el proyecto ejecutivo de la idea ganadora pero en los antecedentes del actual concurso se omite. ¿Por qué?

Un concurso que aún tiene remedio

Sirva esta reflexión como una llamada—respetuosa— a Rosa Dávila. Ella entiende la importancia de la arquitectura pública, se formó políticamente con Adán Martín y su equipo. Es la única persona que puede revertir la situación.

Volviendo a Oslo los bibliotecarios, que participaron en la definición del proyecto, querían una sede representativa que inspirara a los visitantes y lectores a explorar todas las nuevas instalaciones y actividades que un biblioteca moderna puede ofrecer y que incitara a la lectura. Eso permitió a los arquitectos autores crear un edificio abierto, seductor, que hechiza invitando a descubrir los fascinantes ambientes de cada esquina.

La parcela, relativamente pequeña, requería altura y por eso el edificio se eleva: el primer piso está sobre la calle y el cuarto piso se sitúa a casi 20 metros sobre la plaza urbana, creando una cubierta robusta y segura para la entrada. El techo tiene una geometría plegada con gran resistencia estructural. Los espacios son funcionales y adaptables. Esplendida arquitectura de gran calidad que mejora la ciudad de Oslo.

Dulce Xerach Pérez.

Abogada y Doctora en arquitectura. Investigadora de la universidad europea