Troysteatro lleva al Espacio La Granja el texto de Antonio Noceda, 'La educada visita'

La compañía tinerfeña Troysteatro estrena en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife La educada visita, una pieza teatral que plantea inquietantes preguntas y que sitúa la acción durante la II Guerra Mundial. El paso está previsto para el viernes 1 de marzo, a las 20:00 horas, y ofrece un novedoso planteamiento que fusiona conceptos artísticos diversos, así como una puesta en escena inédita y atractiva. Esos son los ingredientes de esta función de 75 minutos de duración en la que intervienen los actores José M. Segado, Melanie Reyes y Óscar Bacallado, así como el violonchelista Aarón Márquez.

Desde su reactivación en el año 2019, y tras casi una década sin presentar ningún producción escénica, la compañía Troysteatro ha apostado por una doble vía de trabajo, con una línea de mediano formato y otras más sencillas. Ambas tienen el objetivo de plantear espectáculo en los que los intérpretes sean la base de las obras y fomentar la reflexión entre el público. Además, se han propuesto el montaje de obras que aborden temas como la crisis actual, no solo económica sino también de valores y el sentido de la vida a través del género dramático, directo y trágico.

La educada visita presenta a tres personajes que reflexionan sobre la maldad humana en el contexto bélico. Así, un anciano muestra una escena: una viuda en la Francia ocupada recibe la visita de un oficial de las SS y termina planteando ante el espectador una reflexión ética sobre los valores morales, los traumas y la culpa de los que sobreviven en medio de la tragedia.

Es la primera vez que el autor de la obra, Antonio Noceda, trabaja en Canarias y por eso no ha dudado en acudir al estreno, porque a la compañía de teatro le costó tanto dar con él que no podía faltar a este pase. El autor de la obra recuerda que este texto nació hace ya muchos años, tras la relectura de un libro que le inspiró para abordar temas tan crudos como la aberración, la violencia o la crisis de valores. "Es una obra densa, que me costó escribir bastante", asegura Noceda, quien lamenta que se estén repitiendo algunos de los aspectos que desembocaron en la II Guerra Mundial, debido al auge de regímenes totalitarios en diferentes partes del planeta. "Están jugando con lo básico, con la desinformación y el miedo, y ese es un gran negocio para todos esos sistemas", reflexiona el autor.

Precisamente porque "el arte es incómodo" para todos estos regímenes totalitarios, Noceda explica que ha decidido jugar la baza de la cultura: "A estas personas las gusta el arte, pero grandilocuente, y no tienen sentido del humor, todos nosotros les parecemos incómodos". A pesar de ello, lamenta que se trata de un tema tan tristemente actual: "Si hace 20 años, cuando escribí este texto, me hubieran dicho que era iba a estar tan vigente, no me lo hubiera creído". Por todo ello, y ante la situación política que se vive en muchos rincones del planeta, el autor anima al público tinerfeño a acudir al estreno de esta obra, "y también de otras propuestas culturales que pueden hacernos abrir los ojos, despertarnos y reflexionar. Lo importante es no quedarse estático sino movernos, y eso lo podemos hacer con esta obra".

El encargado de la adaptación y ayudante de dirección Pedro A. Martín indica que, con esta nueva propuesta, la compañía desea continuar con la línea propuesta en sus anteriores obras, Bárbaros y ¡Qué hambre, qué sed, qué frío!, en las que se centran en la barbarie desde diferentes puntos de vista. La actualidad política o los fascismos, "que no sabemos si han desaparecido o simplemente han tomado otra cara", centran así buena parte de la propuesta escénica de la compañía, que desea que en sus proyectos se cuestionen dilemas morales, más allá de disfrutar de la obra. Es por ello que Troysteatro dirige La educada visita a "un público adulto comprometido con las cuestiones sociales que se enfrenta a personajes ficticios con los que se pueden terminar sintiendo identificados", concluye Martín.