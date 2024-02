Rodrigo Porras: «La decisión a la que se enfrenta mi personaje es de telenovela mexicana»

Ópera de Tenerife se prepara para su próximo estreno. ‘Rusalka’ se subirá, a partir de las 19:30 horas, al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife los próximos 5, 7 y 9 de marzo. El tenor mexicano Rodrigo Porras asume la responsabilidad de ponerse en la piel del Príncipe. En esta entrevista habla sobre los detalles de esta nueva producción.

Hay cierta expectación por ver cómo va a ser esta producción de Rusalka que firma en solitario Ópera de Tenerife. ¿Qué nos puede adelantar?

Definitivamente, no es uno por uno lo que está escrito en la partitura pero siempre se respeta la música y la trama, perfectamente. No es nada descabellado ni algo que nadie pueda seguir sino que simplemente estamos contando la historia de una manera en la que la gente de hoy en día tenga un poco más de contacto. Rusalka está basada en La sirenita, pero no en la película sino en la mitología que está detrás. Es algo más complejo de lo que hoy en día nos imaginamos, es más oscuro. Traemos justo esa idea un poco a nuestra vida cotidiana y lo estamos haciendo de una forma que el público pueda tener un poco más de conexión con la historia que contamos.

¿Cómo era su relación con esta ópera antes de recalar en Tenerife? ¿Cuántas veces ha interpretado este rol?

Es mi segunda producción en este papel. Bueno, también hice una producción en Alemania el año pasado y un cantante enfermó en una ocasión y me pidieron que lo hiciera en Amsterdam. Fue una oportunidad muy bonita. La ópera desde luego la tenía en la consciencia, sobre todo, por el aria de la soprano, que es muy famosa.

El aria de la luna...

Sí, todas nuestras colegas en las competencias y en la universidad la cantaban de arriba a abajo. Nos la sabíamos de memoria. Pero en sí la ópera no es tan conocida y cuando me ofrecieron el papel tuve que, primero, conocer la música. Es fantástica, me di cuenta muy rápido de que es una pieza a la que le he cogido mucho cariño porque tiene muchos colores con los que se puede jugar, muchas dimensiones, algo que es muy típico de la música de centroeuropa.

Vocalmente, ¿es muy exigente?

Es, definitivamente, un papel muy exigente. Pese a que no es muy largo, los colores que pide el papel implican unas grandes exigencias porque de un momento a otro uno es un tenor heroico y luego tiene partes. Los colores, en ocasiones, reflejan casi un lied alemán. Es bastante polifacético para tan pocos minutos.

Y se enfrenta a una difícil decisión: quiere a Rusalka pero empieza a sentirse atraído por otra mujer. Debe ser interesante llevarlo a escena.

Es muy telenovelesco. Es como la telenovela mexicana Dos mujeres, un camino pero en la música ya está plasmada esa dimensión. Contrariamente a lo que se piensa, la parte dura, la no elegante, le pertenece a la Princesa, no le pertenece a Rusalka. Cuando está con Rusalka sale la parte más noble, la más elegante. Contrariamente a lo que uno podría pensar. Es un juego de Dvořák, naturalmente.

¿Había cantando antes con Ángeles Blancas, que se pondrá en la piel de Rusalka?

No había tenido el gusto. Desde luego que la conocía porque es una colega con una trayectoria impresionante que ha cantado en todos lados y con todo el mundo. Sin embargo, no había tenido el placer así que está siendo una gran experiencia estar acompañado por profesionales así.

También es su estreno con Ópera de Tenerife, ¿cómo vive esta experiencia?

Es mi primera vez en Tenerife, de hecho. Y es fantástico. Hasta ahora, lo poco que he visto ha sido incluso mejor de lo que me habían contado. Vivo en Alemania y el clima, sobre todo en esta época, es un poco duro. Llegar aquí fue como una especie de vacaciones veraniegas. Sobre todo, porque hace poco estuve haciendo una producción en Olso y ahí no veía la luz del sol. Estar aquí es como si me devolvieran todas esas horas de sol que me faltaron durante el invierno. Además noto mucha cercanía con la gente, sobre todo por el acento.

¿Para un cantante de su nivel es casi obligatorio vivir en un sitio como en Alemania, en pleno corazón cultural europeo?

A ver, hay quien sigue viviendo en Estados Unidos o en México. En mi caso hice casi toda mi carrera en el centro de Europa, principalmente en Alemania. La vida y la familia me llevaron a quedarme allí y estoy contento, difícilmente me movería. Es muy bonita la tradición cultural que tienen y que es completamente distinta a la que conocemos en los países hispanohablantes. Y simplemente lo es por el hecho de que cada pueblo tiene un teatro, tiene orquesta y un coro. Es otra forma de aproximarse a la música que desde luego da más trabajo.

¿Cómo convencería a alguien que no ha ido nunca a la ópera para que acuda a ver esta Rusalka?

Dicho en pocas palabras es difícil pero aún así voy a intentarlo. A las personas que le gusten los musicales, les diría que estos son los musicales originales. A las personas que les gustan las historias de cuentos de hadas, esto es perfecto para ellos. A las personas que les gusten las emociones fuertes, definitivamente las podrá encontrar en la ópera. Y a las personas que les guste la música, solo decirles que Dvořák es el heredero de numerosísimas tradiciones musicales. Y a los que les guste la música moderna les puedo decir que de aquí bebieron todos los músicos que nos gustan. Por ejemplo, yo soy un gran fan de Pink Floyd y cada vez que escucho música clásica puedo intuir sus influencias, desde Atom Heart Mother a Wish you were here. A fin de cuentas, la música que hoy escuchamos viene de ahí. Mucha gente tiene prejuicios pero el mundo de la ópera es un mundo mucho más actual de lo que pensamos y con el que podemos conectar, simplemente es cuestión de abrirnos a ella.

Y, tras esta actuación en Tenerife, cuales son sus siguientes planes

La siguiente escala será en Alemania. Tengo una producción en Essen y posteriormente otra de El trovador. Serán diferentes producciones. Después tengo cosas mayores pero todavía no puedo contarlo. Quizás regrese a España en dos años.