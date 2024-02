Carlos Varela: «Hace 35 años vine a Tenerife para grabar mi primer disco porque la censura de La Habana no me lo permitía»

El músico cubano Carlos Varela aterriza el viernes 23 de febrero en el Teatro Leal de La Laguna para celebrar los 35 años de su primer disco ‘Jalisco Park’, grabado en la Isla. La cita comenzará a las 20:30 horas.

¿Cómo definiría su último trabajo discográfico, El grito mudo?

Se trata de un disco muy especial para mí. Lo terminé justo antes de la pandemia, lo que provocó que no tuviera mucha suerte. Sin embargo, es un disco con un sonido sólido y con canciones que me gustan mucho. Yo creo que, poco a poco, con el tiempo, irán recobrando vida y espacio. El disco gira alrededor de la canción El grito mudo, que está inspirada en la historia real de Lucía, una chica de Murcia que con solo 13 años dibujó cómo se iba a suicidar al día siguiente debido al acoso escolar que sufría.

En 1989 grabó su primer álbum, Jalisco Park, en Tenerife, por lo que tiene una estrecha relación con Canarias. Sin embargo, hacía tiempo que no pisaba el Archipiélago. ¿Se mantiene igual de fuerte su vínculo con las Islas?

Es cierto que Tenerife es muy especial para mí, y también lo es Gran Canaria. Estas dos islas son parte de la historia de mi vida. Viví en La Laguna, en casa de Pedro Guerra, durante la grabación de mi primer disco. Luego regresé varias veces y recorrí la Isla de punta a punta. Hice muchos conciertos junto a otros grupos como Taller Canario, Mestisay y muchos otros. Hace varios años que quería regresar a La Laguna, ¡y por eso quiero que el concierto en el Teatro Leal sea mágico!

Avanza que en su concierto en el Leal tocará «viejas y nuevas canciones». ¿Cuáles son los temas que no pueden faltar en un concierto de Carlos Varela?

¡Uff! Después de 40 años haciendo canciones, te imaginarás que son varias las que me piden y que no pueden faltar. Pienso en canciones como Foto de familia, Como los peces, Siete, Una palabra, Habáname, Memorias, Como un ángel, La feria de los tontos y muchas otras.

¿Qué ha preparado para su concierto en Tenerife?

Me planteo este concierto en el Teatro Leal como una forma de agradecer a la ciudad de La Laguna que me acogiera cuando la conocí en 1989. Aquí grabé mi primer disco, Jalisco Park, hace 35 años. Este concierto será un viaje por varios de mis discos, por lo que habrá canciones viejas, otras no tan viejas y también nuevas. Se dice fácil, pero con este concierto estoy celebrando mis primeros 40 años de carrera.

¿Qué le depara el año 2024 en la faceta profesional?

Creo que 2024 puede ser un buen año porque estoy lanzando el nuevo disco en el que estoy trabajando y que me gusta mucho. Está lleno de canciones nuevas e inéditas que musicalmente se atreven a incursionar por otros caminos y al mismo tiempo es muy personal y muy mío.

En sus canciones siempre ha tratado temas sociales. ¿Cuál es el tema que no podrá faltar en su próximo trabajo?

Si escribes canciones sociales, corres el riesgo de convertirte en un artista incómodo para el poder. De hecho, en mi próximo disco hay varios temas que no van a faltar, como la desilusión de mi generación, el deseo de soñar y el derecho a la libertad. El silencio y el miedo a hablar y a pensar diferente, la gente que escapa y cruza fronteras, el exilio, el amor, la lejanía, la soledad y mucho más.

Precisamente tras cuatro décadas en el mundo de la música, ¿cómo diría que ha cambiado esta industria?

Durante los últimos 40 años, la industria musical ha experimentado cambios significativos, como la transición de formatos físicos a digitales, el surgimiento de plataformas de streaming o el impacto de internet en la distribución y promoción de la música. Además, gracias a la tecnología ha cambiado la forma en que los artistas interactúan con sus seguidores y cómo se descubre y consume nueva música. El cambio en la industria musical ha tenido aspectos positivos y muchos desafíos. En cualquier país la digitalización ha facilitado la distribución y el acceso a la música, permitiendo a los artistas llegar a audiencias globales. En el caso de Cuba, que es un país pobre y con muchas dificultades, muchos músicos y muchos artistas han decidido emigrar a otros países para poder desarrollar sus carreras sin tantos obstáculos.

¿Qué invitación realiza a los tinerfeños para que acudan a su concierto en el Teatro Leal?

Va a ser una noche emocionante y mágica porque llevo años soñando con volver a Tenerife y poder cantar en el Teatro Leal. Hace 35 años, cuando yo tenía solo 25, llegué por primera vez a esta isla, invitado por Silvio Rodríguez. Aquí viví y grabé mi primer disco porque en La Habana de 1989 la censura y los censores no me permitieron grabar. En esta y otras islas hice grandes amigos que me ayudaron a crecer y a ver el mundo de otra forma. Este concierto es para darle gracias de corazón a estas islas mágicas que me dieron abrigo, me ayudaron y me inspiraron a escribir más y más canciones.