Sí, toca de nuevo hablar de una banda que es reunión de conocidos: Pablo de Comsat, Héctor y David de Lola Lola y Chuwacca, por resumir mucho el currículum. Rebobinemos porque la historia viene de largo. Como les cuento, Pablo Llanos se dio a conocer en Canarias hace más de una década con la banda Comsat. Luego se va a Madrid y allí comienza a desarrollar las canciones de Vivalepop, muy influidas por su trabajo de DJ bajo como Indio Apache. «En principió la idea era montar una banda, pero no pudo ser y se me ocurrió pincharlos en las salas de Madrid mientras tanto, pero terminé siendo el batería de Supergigante y lo dejé parado hasta ahora», comenta el propio Pablo.

De Madrid salta a Londres, donde vivió durante nueve años, y ahora anda de regreso a su Tenerife natal por esas cosas de siempre: la familia, el clima, la comida y la calidad de vida.

¿Le aportó algo Londres como creador? Nada: «Londres es una locura fantástica, pero todo lo que se refiere a música la verdad lo llevo dentro y a veces cuando no tienes banda es un peso a la espalda muy grande. Fue toda una experiencia pero tengo más recuerdos de los viajes que di (California, Italia, Francia, Praga, Amsterdam, etc ) que de Londres en sí. La ciudad de las almas solitarias la llaman, y así es».

De vuelta, retoma la idea de Vivalepop. Aquí vienen las razones: «Nunca fue un proyecto terminado y siempre lo he llevado en mi corazón, y he tenido la suerte de encontrar a Héctor Navas (batería y coros) y David Rodríguez (bajo y coros), músicos con mucha experiencia y encima me tocó el gordo porque son tíos de puta madre, esa es la clave, conectar bien y lo demás va sobre ruedas».

La comunión es importante porque Vivalepop pasa de ser un proyecto personal a un contundente trío. Sigue Pablo con las respuestas: «Sinceramente, Héctor y David es como si ya fueran parte de las canciones, cuando las tocamos por primera vez los tres juntos sentimos eso, por lo menos yo: ¿qué bien suena esto, no? Y eso solo con dos ensayos». Eligen el complicado formato de power trío de guitarra, bajo y batería: «Es que con sus cualidades y experiencia dijimos que ni siquiera necesitamos otro guitarra», especifica Pablo.

Es el momento de ponerse a trabajar. De aquella primera época del Vivalepop madrileño Pablo recupera tres piezas, y con el resto dan forma al EP No somos como ayer (reseña debajo). Rock indie de influencias noventeras cantando en español y «con mucho dolor en las letras», según explica Pablo.

Su regreso es tan reciente que aún no tuvo tiempo de paladear la situación de la escena en Canarias. Entre sus planes próximos, un single con su videoclip y trabajar en la presentación en directo.

En el reportaje tienen el origen de las canciones y del proyecto de Vivalepop. Vamos con la reseña. Con Vivalepop, Pablo Llanos recupera esa capacidad que siempre tuvo para las canciones directas, en este caso en el formato de trío clásico de rock. Letras crudas en español de marcado carácter personal en canciones que van muy arriba en lo rítmico, estribillos potentes y partes coreables. Un poso de rock indie noventero que mira, ahora está de retorno total. Una colección de seis temas a la yugular que avanzan directos sudorosos y próximos pildorazos indies vibrantes.

El grupo más excitante de la escena canaria del momento dice que lanza su canción favorita. Nuevo adelanto del que será su futuro EP, nuevo peldaño en una carrera aún breve que avanza con determinación e ideas frescas. Portada de la Super Pop es la revisión de esa idea tan típica en la música popular de soy malota aunque vengo de familia pija, me miran y todos se callan a mi paso, pero yo solo quiero ser eso, portada de aquella mítica revista quincenal. La otra mirada del «soy más chulo que tú». De nuevo Baldosa muestran que concretan formato y que están cada vez más remando a favor de la canción.

‘Hazte diyei’

Novedades varias

David Manso edita EP. El DJ y productor se estrena en el sello Be Adult, uno de los más reputados del género deep, el favorito de Manso. Justo en esa onda van los dos cortes del trabajo. Groovy W es de carácter orgánico y alejado del sonido sintético, vibración de instrumentos reales e influencia del jazz suave. Teclados y órganos combinados en una pieza cargada de groove, como su propio nombre enseña. Reason tu smile, segundo corte, mantiene la onda tranquila y los BPM en el rango bajo de los 120, aquí con más reverberación y atmósferas, pero con esa onda carnal y viva del corte previo.

Gran presentación de Mezclando Emociones. Anduvimos en la presentación del proyecto Mezclando Emociones, idea del DJ y psicólogo Sergio Lecanarien, que por razones varias finalmente se llevó a cabo en una de las tiendas de Musicanarias. Fue una charla amena que demostró que los DJ necesitamos de contacto con nuestro colegas de profesión, que tenemos muchas cosas que compartir y que contarnos. Mezclando Emociones se vuelca con la salud mental de los DJ proponiendo varias ideas y recursos. En estas páginas seguiremos de cerca esta idea.

DJ y salud. Es una onda muy comentada hoy en día. Aparte de Mezclando Emociones, el asunto está en boca a través de varios medios. Hace meses, la por entonces Pioneer DJ enviaba en su boletín un interesante artículo sobre la salud mental de los DJ. La famosa EME DJ tiene en marcha el proyecto Depresión en la Cabina, que también pone en liza el trabajo del DJ y sus efectos en la salud mental. Interesante que se hable de nuestra profesión más allá de los tópicos de la fiesta y la diversión.

DJ en Carnavales, gracias Ray Castellano. Enumerarlos a todas las sesiones de DJ que se vienen en todos los carnavales de Canarias, por suerte llenaría varias páginas de este periódico. Lo reseñable es eso, que los DJ son ya importantes en los carnavales, que comparten cartel con nuestras grandísimas orquestas de baile y con los nombres foráneos. Es momento para recordar a Ray Castellano (en la foto), pionero absoluto, que hace justo 15 años la rompió con su versión del Chicharrero de corazón y peleó muy duro para que los DJ sean pieza fundamental de los grandes bailes de carnaval.