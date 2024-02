Cada vez que presenta uno de sus libros los lectores más jóvenes se revolucionan con historias como las que cuenta en las páginas de Todos los lugares que mantuvimos en secreto, una nueva trama con la que la extremeña Imma Rubiales busca ampliar su clientela en una época de cambios: «Quiero creer que la inteligencia artificial no puede generar emociones literarias», apunta sobre una creación robótica.

¿Qué sensaciones le está transmitiendo la puesta de largo de ‘Todos los lugares que mantuvimos en secreto’?

Aunque ésta sea mi séptima novela en papel los nervios no se van... Hay un puntito de inquietud que es muy positivo sentirlo porque significa que me importa lo que estoy haciendo. Si eso no estuviera sería un sinónimo de que ya me he acostumbrado a esto y no quiero perder ni un solo gramo de la emoción que siente un escritor cuando ofrece una de sus historias a los lectores.

¿Ya ha descubierto dónde está el secreto de su éxito?

Aún no he tenido tiempo para buscarlo [ríe]. Yo empecé a publicar en papel con 17 años, aunque mucho antes ya hacía mis pinitos en redes sociales. Antes de que llegara Planeta a mi vida publicaba una novela al año, y desde que estoy con ellos llevo tres [Hasta que nos quedemos sin estrellas, El arte de ser nosotros y Todos los lugares que mantuvimos en secreto]. Esto ha sido una vorágine que me ha pillado por sorpresa...

En mis libros no hay dragones ni caballeros con armaduras brillantes, lo normal es que sucedan cosas muy parecidas a las que nos podemos encontrar todos los días en YouTube"

¿Una especie de montaña rusa?

Sí, una montaña rusa... En muy poco tiempo he pasado de estar sola en mi habitación escribiendo tramas que leían tres o cuatro amigas/os a verme en las estanterías de las librerías y sentirme abrumada por la gente que hace cola en una de mis firmas de libros. Mucha de esa gente me leía en internet y se han pasado a una Imma Rubiales de papel o de carne y hueso.

Primero fue Liam y Michelle, luego vinieron Logan y Leah y ahora le toca el turno a Maeve y Connor, ¿La fórmula funciona?

Logan y Leah son los personajes principales de mi anterior novela y en esta aparecen de una forma muy, muy secundaria... Sólo es un guiño a los lectores que ya me han leído, pero nada más, es decir, que mis libros se pueden leer sin orden porque no se entrecruzan las historias. ¡No hay ninguna posibilidad de un spoiler!

¿Igual no quiere «matar» del todo a uno de sus personajes por si acaso?

Puede ser [vuelve a reír]... Yo creo, sinceramente, que algunos lectores le han podido coger hasta cierto cariño. Todas mis historias ocurren en el mismo universo y eso es algo bastante chulo porque puedo usar a mis personajes para casi todo.

El universo que ha creado alrededor de su creación literaria, en el que hay muchas influencias de las redes sociales, ¿está cerrado o se pueden sumar nuevos elementos?

Esa suma debe crecer con los personajes que se incorporan a historias que ocurren en la actualidad. En mis libros no hay dragones ni caballeros con armaduras brillantes, lo normal es que sucedan cosas muy parecidas a las que nos podemos encontrar todos los días en YouTube. Tampoco estoy interesada en hadas ni en sapos que se convierten en príncipes.

Intento que mis libros dejen una huella positiva entre los lectores y eso me genera una gran responsabilidad: el miedo a fallar existe, pero no te puede paralizar"

¿En esta ocasión parece que hay un fondo un poco existencialista, que parte de la trama gira alrededor de la pregunta de si hemos hecho todo lo que queríamos en este mundo antes de morir?

Maeve es una finlandesa que de niña se traslada a vivir con su familia a Estados Unidos. Su aventura norteamericana está marcada por la muerte de su madre y decide volver a casa cuando ya es mayor... Algunas de sus preguntas son: ¿Qué ocurría ahora mismo en mi vida si supiera que iba a morir dentro de tres minutos? En medio de este dilema se reencuentra con los mejores amigos de su madre y Connor, que es uno de los protagonistas de Todos los lugares que mantuvimos en secreto (Planeta). En el epicentro de una auténtica ansiedad por vivir es cuando aparece una historia de amor entre Maeve y Connor. Ambos elaboran un listado de las cosas que quieren hacer antes de morir y deciden cumplirlas durante la novela.

Maeve es una mujer insegura y, en cambio, Connor es un idealista, ¿el hecho de ser polos tan distintos es clave para que acaben por juntar sus vidas?

En las tramas que yo propongo me gusta que los personajes sean algo antagónicos y no tengan demasiados puntos de anclaje de salida. Eso es lo que más tarde puede ayudarme a que se coordinen algo mejor. Maeve está enfadada con el mundo al principio de la novela y Connor es un ser idealista que ve las cosas de una manera más positiva y, sobre todo, siente que puede salvar a otras personas. A medida que avanzan los capítulos van cayendo inseguridades, miedos y traumas del pasado.

¿Es consciente de que escribe para jóvenes?

Escribo para todos los que me quieran leer, pero sé que mi público es muy joven. Yo intento que mis libros dejen una huella positiva entre los lectores y eso me genera una gran responsabilidad: el miedo a fallar existe, pero no te puede paralizar.

¿Qué piensa cuando escucha que los jóvenes leen poco?

Que no es cierto... Los jóvenes no sólo leen mucho, sino que lo hacen de una forma tan pasional que es imposible no caer en sus redes. No hay nada más bonito que el momento en el que un joven se acerca y me dice «tú libro me ha ayudado a salir de un mal momento». Ante eso yo sólo puedo decir: ¡Guau! Me parece muy injusto escuchar que los jóvenes no leen; sólo hay que entrar en las redes sociales para ver la cantidad de foros en los que jóvenes intercambian impresiones sobre sus lecturas.

Hablando de impresiones, ¿cuál es su opinión sobre la incidencia que puede tener la inteligencia artificial en la creación literaria?

Escribir un libro no es poner una palabra bonita detrás de otra, es plasmar unos sentimientos que no sé si están al alcance de la mano de la inteligencia artificial.