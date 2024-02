La banda granadina Lori Meyers se ha convertido en la nueva confirmación de la novena edición del Phe Festival, que se celebrará los días 23 y 24 de agosto en Puerto de la Cruz. Esta será la primera vez que el grupo actúe en Tenerife por lo que, desde hacía mucho tiempo, era una de las cuentas pendientes de los festivales y salas culturales de la Isla. Con esta confirmación, el festival de música y tendencias ya ha dado a conocer a ocho de los artistas que formarán parte del cartel de la cita veraniega.

Con más de 25 años de trayectoria musical, Lori Meyers llegará a Puerto de la Cruz el fin de semana del 23 y 24 de agosto con siete discos de estudio a sus espaldas y algunos de los himnos de toda una generación, como Brilla el Sol, Mi realidad o Alta fidelidad. "Ya tocaba", afirmaron desde la organización del festival a través de las redes sociales al anunciar esta nueva incorporación al cartel de la cita con la música y las tendencias. Espacios infinitos es el último trabajo discográfico de Lori Meyers hasta la fecha y el primero que publicaron tras cuatro años de silencio.

Al cartel de la novena edición de Phe Festival aún le quedan cuatro nombre por desvelar, pero hasta el momento se sabe que participarán a lo largo de los dos días de conciertos !!! (Chk Chk Chk), la banda de dance funk estadounidense que presentará su noveno álbum Let it Be Blue o León Benavente, que repetirá en este festival después de participar por primera vez en el año 2017. Imprescindibles del indie rock nacional, acaban de finalizar con gran éxito una exclusiva gira por su décimo aniversario para la que vendieron todas las entradas. También se ha anunciado la participación en el nuevo Phe Festival de Repion, La Paloma, Shego, Camellos o Pimp Flaco.

Bajo el lema Encuentros en la novena fase, esta nueva edición del festival ya tiene sus entradas a la venta a través de la plataforma Tickety.es. Después de varias semanas al precio de 35 euros, los pases se pueden adquirir ahora al precio de 45 euros. Phe Festival ofrece cada año una amplia oferta cultural que no se limita únicamente a la música de los dos días de conciertos, con más de seis horas diarias de actuaciones. El programa se completa con una importante oferta deportiva que se prolonga durante varias jornadas en Puerto de la Cruz, así como arte a través de Phe Gallery, y gastronomía y moda gracias a los diferentes puestos que se instalan en el recinto de conciertos durante el fin de semana central de Phe Festival.