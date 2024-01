¿Qué tienen preparado para esta segunda edición de Músican?

La primera edición la planteamos de una manera más genérica pero hemos decidido que, a partir ahora, organizaremos cada nueva entrega con una temática clara y en esta ocasión le toca el turno a la música y el sector audiovisual. Para preparar estas jornadas hemos hablado con el Clúster Audiovisual de Canarias para definir cuáles son las carencias del sector en las Islas. El cine ha aportado mucho a la economía del Archipiélago y, desde el sector musical, queremos aprender también de ellos y aportar lo que esté en nuestra mano. Ellos nos han hablado del nicho de trabajo que existe en la creación de bandas sonoras, en la composición de música para videojuegos, en la generación de efectos de sonido o en las grabaciones de sonidos de ambiente. A partir de todo eso hemos organizado esta segunda edición de las jornadas.

¿Cómo se estructura el programa de las jornadas?

El 29 de febrero, en el Espacio México, inauguramos la segunda edición de Músican con una charla coloquio. El viernes y sábado, 1 y 2 de marzo, se celebrarán las diferentes ponencias en las que se abordarán aspectos teóricos y prácticos sobre el tema a tratar. Cada día cerraremos las sesiones con conciertos centrados en el cine musicalizado porque queremos reflexionar sobre el trabajo que se ha hecho con el cine mudo y cómo se podrían reinterpretar esas obras con más de cien años de historia y a las que ahora pondremos música desde la improvisación. Además, incluiremos encuentros profesionales porque creo que son muy importantes las relaciones que se pueden crear entre los asistentes y entre estos y los ponentes. También nos interesa llegar a la gente más joven y por eso invitamos a que acudan estudiantes de los centros que imparten formaciones relacionadas con el sector de la música y el sonido. Así que invitamos a que acuda todo tipo de público, aunque los socios del Clúster de la Música y el Audiovisual, así como estudiantes del sector, tendrán prioridad.

¿Puede adelantarnos los nombres de algunos de los invitados y encargados de las ponencias?

Aún no hemos anunciado a los invitados pero vendrán músicos de Galicia y Cataluña. También llegarán profesionales desde Madrid y, por supuesto, desde diferentes partes de Canarias. Precisamente hemos querido mezclar a trabajadores de dentro y fuera de las Islas y de los sectores musical y audiovisual porque así podremos analizar la problemática existente desde diferentes perspectivas. Sobre todo queremos que los músicos canarios nos cuenten la realidad que están viviendo.

A falta de conocer la opinión de todo el sector en estas jornadas, ¿cuáles diría que son los grandes retos?

Es muy necesario analizar la evolución que ha ido viviendo el sector audiovisual y qué soporte precisa del medio sonoro. Los músicos necesitamos ampliar horizontes porque no es realista ni bueno confiar todo nuestro trabajo al directo, porque ese nicho no pasa por su mejor momento en la actualidad. Debemos internacionalizar la práctica musical en Canarias y evolucionar en nuestras formas de trabajar porque ahora tampoco podemos dejarlo todo a las ventas que hagamos en las plataformas digitales, de eso mejor ni hablar porque es algo de lo que pueden vivir tan solo unos pocos elegidos. Es por todo eso que debemos ampliar nuestras miras. Trabajar dentro del sector audiovisual implica una parte muy creativa para los músicos, no hay que pensar que es un trabajo de oficina. Es un proceso más técnico pero igual de necesario y hay que aprovecharlo porque cada vez llegan a Canarias más producciones y queremos lograr que todo el proceso, de principio a fin, se pueda hacer desde aquí y con profesionales de las Islas. Cuanto más completo sea el servicio que ofrezcamos desde aquí, mejor.

¿Se plantean ya en qué se podrían centrar las sucesivas ediciones de estas jornadas Músican?

Cuando hicimos la lluvia de ideas para organizar la segunda edición nos dimos cuenta de que hay muchos temas diferentes que se pueden tratar porque aún queda mucho por hablar. Ante todo, tenemos la necesidad de conocernos entre nosotros porque hay una gran disgregación en este sector. Por eso le damos tanta importancia a los encuentros entre profesionales, porque son lo mejor para hacer contactos. La sociabilidad virtual que nos ofrecen las redes sociales está muy bien pero yo creo que hay que conocer a la gente y a los compañeros desde más cerca porque solo así podremos crear tejido productivo.