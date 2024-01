Sí, eso quiere decir que después de tantos años, casi 21, incorporar papeles nuevos implica retos nuevos e ilusiones renovadas. Bueno, también son estilos musicales en los cuales tengo que profundizar y me parece bien, estoy contento. Es un reset, nuevas ilusiones y desde ese punto de vista la verdad es que estoy muy feliz.

Leía que esto forma parte de un proceso natural que afrontan los cantantes líricos y que llega con la maduración de la voz.

No, yo creo que al fin y al cabo de lo que se trata es del paso de la vida en general; es la vida misma. Uno va madurando y la voz, claro, forma parte de ti y también cambia. Hay que estar un poco pendiente de este tipo de cosas. No se trata de dejar de cantar unas cosas para cantar otras porque no puedes, no. Es también una cuestión de un estado de ánimo, cuando empiezan a apetecerte más otras cosas. Se trata de una evolución natural del ser humano, creo.

Háblenos de Rodolfo, el personaje que va a debutar la semana que viene en La Fenice de Venecia.

Rodolfo tiene un poco de todo. Creo que probablemente es de una familia adinerada pero que se toma esos años sabáticos y quiere vivir en ese París del 1.800 y esa vida bohemia. Quizás él se cree mucho mejor escritor de lo que realmente es. Como buen bohemio, tiene mucho ego, está lleno de cinismo pero tiene un gran sentido de la amistad. Descubre el amor pero no sabe hasta qué punto. La verdad es que es un claro ejemplo de lo que pasa cuando empiezan los primeros amores y no sabes a qué darle prioridad, si a los amigos o a tu vida. Hasta que te das cuenta de que cometiste un gran error y que probablemente has perdido por ello al amor de tu vida.

Las funciones están previstas para los días 2, 4, 6, 8 y 10 en un escenario donde ha cosechado ya muchos éxitos.

Sí, el Teatro de La Fenice es un teatro emblemático en la historia de la ópera. Siempre me han tratado con mucho cariño y lo cierto es que aquí he pasado algunas de las noches más mágicas dentro de mi carrera.

Después va con el mismo personaje a Bilbao, ¿no?

Sí, después estaré en Bilbao y cantaré otra vez La Bohème y será mi debut de Rodolfo en España. Bueno, estoy también muy feliz porque Bilbao es un sitio que me ha dado noches fantásticas. Es un lugar donde me siento muy cómodo y que tiene una grandísima temporada de ópera. En el año pucciniano, poder cantar este rol en dos sitios tan importantes me hace feliz, claro.

Empezó muy joven y ya lleva casi dos décadas viajando por todo el mundo cantando. ¿Este trabajo agota o sigue siendo igual de ilusionante?

¿Sabes lo que pasa? Que puede que sea agotador pero, sobre todo, lo que en la última época más me afecta es separarme de mis hijos y de mi mujer. Los niños ya van creciendo y pese a que son pequeños demandan su tiempo, como debe ser. Compaginar la vida de tenor con la vida de papá a veces no es sencillo y a veces se hace muy duro desde ese punto de vista. En cuanto a la parte física, te tiene que respetar bastante la salud porque es un trabajo complicado. Pero siempre digo que al fin y al cabo esto fue lo que yo elegí. Estoy viviendo de lo que en un principio era un hobby y me siento realmente privilegiado. Tengo la sensación de tener derecho al pataleo porque eso no me lo puede quitar nadie pero solo lo justo. Soy consciente de que hay realidades bastante más preocupantes, evidentemente.

Vivimos una época de oro con los cantantes canarios. Imagino que será habitual que se tropiece con sus compañeros y paisanos por todo el mundo. ¿La escena internacional se pregunta qué es lo que pasa en las Islas para dar tanto talento?

Sí, me preguntan muy a menudo eso de ‘oye, ¿qué pasa en Canarias?’ Yo digo que somos pocos pero hacemos bastante ruido y la verdad es que sí que estamos viviendo un buen momento. Digamos que yo fui, junto con Jorge de León, el abanderado de una primera época, hace ya casi 21 años. Detrás de nosotros ya han venido muchos y muy buenos y espero que siga con la carrera de otros tantos. Me siento especialmente orgulloso de llevar el nombre de España, y sobre todo el nombre de Canarias, por todo el mundo.

Pocos pero muy buenos

(Risas) Si, si, hacemos ruido.

¿Le veremos en breve cantando por Canarias?

Muy probablemente en la temporada de Ópera de Tenerife no estaré en los próximos años pero yo siempre he colaborado con pequeño Valiente y doy mi granito de arena en el ciclo de Linaje del Pago, así que seguro que tendremos ocasión de vernos para una causa maravillosa.

¿Y respecto a las grabaciones? ¿Tiene previsto sacar nuevo disco en breve?

Hace poco hice un disco con la Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid, Serenata española. Lo presentamos en el Teatro de La Zarzuela con un éxito arrollador pero de momento el tema de discos me quita mucho tiempo. Acabo de terminar este proyecto y estamos intentando llevarlo por todos los sitios que pueda, ojalá pueda ir a Tenerife. Es un trabajo muy bonito porque es música que nos lleva acompañando toda la vida.