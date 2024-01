La artista tinerfeña afincada en Gantes Nayra Martín ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la momia guanche que se exhibe actualmente en el Museo Antropológico de Madrid. Para ello, el viernes pasado inauguró en la Sala de Arte Contemportáneo (SAC) de Santa Cruz de Tenerife la muestra interdisciplinar Xaxo.

La apertura de esta propuesta estuvo acompañada por una espectacular performance de la creadora, que se introdujo en una urna durante el acto y permaneció inmóvil mientras era observada por los asistentes, como si ella misma fuera la momia procedente de la cueva del Barranco de Herques. "El objetivo de la performance era desafiarme a mí misma y al público, experimentar la tensión entre yo y el público", indicó.

La exposición podrá disfrutarse hasta el próximo 14 de marzo en este espacio artístico dependiente del Gobierno de Canarias situado junto al Parque de La Granja. El horario de apertura se extiende de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Martín habló del origen de un proyecto que, pese a que le venía rondando en la cabeza hace tiempo, empezó a materializarse hace aproximadamente un año. Afincada en Bélgica hace más de una década, las dudas en torno a la identidad canaria siempre le han rondado. "Mucha gente piensa que soy española y como artista española es como me presentan, pero yo no me siento española. Esto me llevó a pensar en otros y otras canarias que, como yo, no están desde hace tiempo en las Islas y así fue como llegué al xaxo guanche que el Museo Antropológico de Madrid tiene como rehén". Además, la cuestión de la restitución de los bienes que llegaron a los distintos museos fruto de expolio es un debate de actualidad a nivel internacional.

El proyecto que se expone en la SAC tiene distintos soportes que van desde la mencionada performance, de la que se puede ver un vídeo en la sala, hasta la instalación y el videoarte. "Como artista, siento que es mi responsabilidad utilizar mi creatividad para visualizar y reivindicar temas contemporáneos que son importantes no sólo para mí, quiero dar voz a los que no se les escucha, a los silenciados". La creadora también recordó que al xaxo de Herques se le cataloga erróneamente como una momia. "Xaxo es el nombre que los indígenas canarios daban a los cuerpos mirlados. Momia es incorrecto porque hace alusión al proceso de momificación, que es distinto al mirlado. Aprender a hablar correctamente de nuestros ancestros es ya un gran paso en la descolonización del lenguaje y las mentes", reclamó.

Además, la artista tinerfeña ha acompañado esta exposición con una recogida de 300 firmas que ha remitido al Defensor del Pueblo reclamando la restitución de la momia a Canarias. "Sería el primer paso para empezar a cerrar las heridas abiertas durante la colonización de las Islas", aseguró.

Según detalló, Xaxo es la historia de dos cajas. La primera es una vitrina donde se introdujo, desnuda y con los pies atados como el xaxo que está en Madrid. "Enfocada en la austera estética museística reivindicó la restitución del xaxo exponiendo mi cuerpo cual objeto". La otra es una tosca caja de transporte, similar a la que se emplea en el transporte de obras de arte, por ejemplo. "Esta instalación es más introspectiva y en ella exploro el sentimiento de una herencia e identidad confusa perdida por el colonialismo".

Para el futuro, además de trabajar ya en su próxima participación en la Trienal de Brujas, Martín espera llevar Xaxo a Bélgica y Holanda. "La respuesta del público ante la performance fue de emoción, había muchos angustiados". También reconoció que necesitó tiempo para prepararse para esta experiencia. "Sobre todo mentalmente".