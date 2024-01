«Juan de Miranda lo pintó». Así firmó en el año 1773 el cuadro Adoración a los pastores el pintor canario que protagoniza una ambiciosa exposición que se inaugura el sábado 27 de enero en las salas de arte del Cabrera Pinto de La Laguna y en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. La travesía de un artista canario entre el Barroco y la Ilustración es el lema de esta muestra que aterriza en Canarias tras una estancia de dos meses en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Tras su paso por Tenerife, donde las puertas permanecerán abiertas hasta el 24 de marzo, este repaso por la vida y obra del pintor de origen canario también se podrá disfrutar en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Más de dos años de trabajo han hecho falta para dar forma a esta muestra comisariada por la catedrática de Historia del Arte Margarita Rodríguez y que ahora reúne una selección de más de 80 obras, así como un buen número de documentos que repasan el legado artístico del pintor nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1723. La precursora de esta iniciativa y experta en la figura del artista canario indica que De Miranda «pertenece a una generación de pintores significativos, que no son Zurbarán, Velázquez o Goya, pero que tienen una dignidad y maestría que han quedado relegadas a los territorios a los que trabajaron, y a veces ni eso». «Hay gente que llama a estos pintores los invisibles y lo que queremos es darles visibilidad», afirma la catedrática, quien recuerda que el trabajo del pintor canario coincidió con el de los grandes maestros italianos en la Corte Real, «y parece que eso era lo más importante, pero lo cierto es que también existieron otros pintores, como es el caso de Juan de Miranda, que han quedado en una segunda fila».

Es por todo ello que Margarita Rodríguez invita al público canario a que descubra el personaje de Juan de Miranda a través de esta muestra porque «vivimos en el presente gracias a las personas que han vivido antes que nosotros y por eso hay que destacarlos, reseñarlos y ponerlos en el lugar que se merecen». Indica que esta muestra no se centra únicamente en la religión, a pesar de que la producción de Juan de Miranda se centró durante mucho tiempo en los encargos eclesiásticos. «Gracias a esta iniciativa podemos hablar de restauración, técnica pictórica, de historia o de cultura, de un sinfín de temas, dependiendo de lo que más nos interese», sostiene la catedrática de Historia del Arte quien anima a todo tipo de públicos a que recorran las salas del Cabrera Pinto y del Museo de Bellas Artes porque «de lo que no se conoce no se puede hablar».

Juan de Miranda lo pintó. La travesía de un artista canario entre el Barroco y la Ilustración llega a Tenerife en dos sedes diferentes puesto que la gran cantidad de obras seleccionadas impide reunirlas en un único lugar. En el museo santacrucero se pueden descubrir los capítulos dedicados a la vida de Jesús, Infancia y Vida Pública. Allí se encuentran «cuadros espectaculares» como Expulsión de los mercaderes del Templo o Entrada de Jesús en Jerusalén. Por otro lado, en La Laguna se pueden visitar los apartados Trayectoria Vital, el Retrato Civil y Religioso, las Inmaculadas y un capítulo con los trabajos de conservación y restauración de las piezas.

El conocimiento de Margarita Rodríguez sobre la figura de Juan de Miranda es profundo y ya en el año 1994 realizó una exposición con parte de su obra. Es por ello que ahora puede afirmar que la producción del pintor canario se encuentra mucho más dispersa que hace 30 años. «Las obras pertenecientes a las instituciones están localizadas pero las de propietarios privados se han dispersado mucho debido a las herencias», reflexiona la comisaria quien destaca asimismo la importancia de los trabajos de restauración que ha traído aparejados esta muestra.

La adoración de los pastores recibe al visitante que acude a las salas del Cabrera Pinto. Se trata de un cuadro que se encuentra en la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife y que ha sido restaurado gracias al Gobierno de Canarias. Así, se muestra como índice para el público asistente a esta exposición. También sirvió de carta de presentación para la sociedad canaria contemporánea a Juan de Miranda a su regreso al Archipiélago tras una estancia en la Península de más de una década.

En este punto Margarita Rodríguez destaca la labor de restauración realizada a lo largo de los últimos años y de la que ahora se da buena muestra a través de un vídeo en el que se puede ver cómo se descolgó La adoración de los pastores de las paredes de la iglesia chicharrera de la Concepción y las acciones posteriores que se realizaron. «El trabajo que ha habido detrás de esta exposición ha sido absolutamente colosal», sentencia la comisaria quien añade que el resultado de esta muestra no se podrá disfrutar tan solo a lo largo de estos meses en las diferentes salas expositivas sino que también podrán apreciarlo todas aquellas personas que visiten las obras pictóricas del artista en el futuro y que están dispersas en diferentes iglesias y parroquias de las Islas, en instituciones públicas y en espacios culturales.

Un lugar destacado también ocupa El rey Fernando III el Santo recibe en Sierra Morena a los embajadores de Mahomad, el cuadro que Juan de Miranda envió en 1760 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid para optar al concurso de primera clase de pintura. Realizado desde la prisión de Orán, el pintor no lo firmó sino que incluyó en el reverso un autorretrato que también se podrá contemplar en esta exposición. Junto a esta colosal pintura se muestran precisamente las instrucciones que debían seguir los aspirantes para presentar los cuadros ante la Academia.

Comienza así un repaso por algunos de los documentos sobre la vida del pintor de origen grancanario. Se trata de las cartas que remitió a la Academia de San Fernando en relación con el cuadro presentado, la partida de bautismo y de defunción del pintor, el contrato de aprendizaje que firmó con un joven de Puerto de la Cruz para enseñarle el arte de la pintura, su solicitud para pasar a formar parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife o un árbol genealógico realizado por él mismo. Se incluye en este apartado, además, la primera biografía publicada sobre De Miranda en la revista El Ramillete.

Así, a lo largo de la historia ha habido artistas que han abandonado su tierra natal para forjar su carrera lejos del lugar que los vio nacer. Sin embargo, Juan de Miranda regresó a su tierra canaria después de algunos años en la prisión de Orán, en Argelia, y en diferentes ciudades de la Península. «A su regreso a las Islas, La adoración de los pastores se convierte en su carta de presentación y desde ese momento comienza a ampliar su lista de clientes e, incluso, se permite el lujo de rechazar algunos encargos, como uno que le hizo el Cabildo Catedral Canariense cuando aún solo existía una sola diócesis en Canarias», recuerda Margarita Rodríguez. «La Laguna lo metió en la cárcel pero La Laguna también le dio su sitio cuando estaba vivo y ahora se lo vuelve a dar con esta exposición», indica la comisaria recordando así que, en 1752, el juzgado de La Laguna condenó al pintor a seis años de prisión por «trato ilícito» con Juana Martín Ledesma, con quien vivía amancebado y había tenido varios hijos. Fue por esa razón que entró en el presidio de Orán durante la ocupación española de Argelia.

La muestra que se puede visitar en Tenerife hace hincapié en los detalles de los fondos de los cuadros ya que, afirma Rodríguez, «los fondos son en sí mismos un cuadro y por eso hemos decidido destacarlos». Se descubren así bellos detalles de series tan espléndidas como las que realizó Juan de Miranda sobre la Virgen Inmaculada. La comisaria recuerda que durante el reinado de Carlos III se concedió a España el patronato de la Inmaculada, por lo que «no hay pintor que se precie en el mundo hispano que no hiciera alguna Inmaculada en aquella época».

En una de las salas del Cabrera Pinto se suceden cuadros de la Virgen que en la actualidad pertenecen a la Concepción de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, al museo del convento de Las Claras en La Laguna, a la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria y propiedades particulares de dentro y fuera de las Islas, entre otros. En esta pintura, al igual que en muchas otras del artista, «se contempla la trayectoria del pincel y la querencia por los segundos planos, que es fundamental», con una estética propia de la época en la que nació, en el tardobarroco, y que «poco a poco se sumerge en la Ilustración».

Junto a todas estas propuestas, también destacan otros retratos religiosos en los que, no obstante, se percibe la ausencia de un gran dramatismo y, explica Rodríguez, «lo que hace es retratar a los santos e incluir elementos secundarios que se encargan de contar esa historia en concreto». De este modo, se pueden contemplar obras de Santa Lucía y Santa Catalina mártir o un San Marcial que fue un encargo de José de Viera y Clavijo de parte de la Catedral Canariense para presidir el Colegio de San Marcial. Mención aparte merece el políptico de la Iglesia de La Oliva de Fuerteventura. Este retablo ficcionado reproduce las imágenes de San Juan Bautista, La Dolorosa, San José, San Juan Evangelista y Cristo crucificado y ahora preside una sala de la exposición.

Cierra la propuesta que se puede visitar en el Cabrera Pinto el capítulo dedicado al Retrato Civil que no obstante la comisaria afirma que «está muy incompleto y aún por descubrir». Y todo ello puesto que Luis de la Cruz, el discípulo de Juan de Miranda, se convirtió en un gran retratista, lo que en algunas ocasiones ha opacado el virtuosismo de su maestro.

«Juan de Miranda vino a oxigenar la pintura de Canarias tras cultivarse en la Península», sentencia la comisaria Margarita Rodríguez quien celebra la cantidad de obras que se han podido reunir para esta iniciativa que busca rescatar la figura del pintor canario.