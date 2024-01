Además de actriz, últimamente se ha prodigado mucho con la escritura y ha participado en numerosos proyectos como guionista en series como La Promesa. Ahora va a escribir para la nueva serie del productor de El cuento de la criada, Matthew Hastings. ¿Cómo surgió este proyecto?

Es un proyecto internacional para el que estaban buscando una guionista española porque está basado en hechos reales que se desarrollan durante la Guerra Civil. Necesitaban la mirada de un español, en este caso de una mujer, y después de un proceso de selección me han elegido mí.

Imagino que en este tipo de producciones emplean a más de un guionista, ¿cierto?

En todos los proyectos hay un equipo de guionistas a no ser que alguno –de una manera muy, muy especial– sea de guionista único. Pero esa es una excepción total. Normalmente hay más de un guionista porque el mismo desarrollo y el mismo proceso demandan más de un escritor.

¿Cómo se organiza entonces la construcción de los distintos capítulos de la serie?

Pues es que depende de cada proyecto, no tiene nada que ver uno con otro y depende de si estas en un trabajo como escaletista, como dialoguista, como creador de contenido, desarrollador o creador. Hay muchísimas vertientes y muchísimas manera de afrontarlo y desarrollarlo. En este caso, yo estoy como guionista y coproductora ejecutiva. En cuanto a la creación, estoy en el equipo de guionistas. Somos dos más el showrunner, que es Matthew Hastings y otra desarrolladora de contenido. Escribimos los guiones entre Max Benitz y yo. Max Benitz es un escritor inglés y yo soy la parte española aunque me toca escribir también en inglés pero doy la mirada de España en el equipo.

La serie está en pleno proceso de desarrollo pero ¿nos puede adelantar en qué punto concreto está el guión?

Pues tenemos escritos los dos primeros guiones: el piloto y el segundo. Y tenemos también desarrolladas tres temporadas. Ahora mismo estamos en la fase de preproducción cerrando los acuerdos con plataformas y productoras. Una vez eso se cierre seguiremos con la escritura de los siguientes guiones.

¿Qué es lo que le atrajo de esta historia?

Después de casi 90 años desde la finalización de nuestra Guerra Civil, se ha hablado muy extensamente desde muchísimos parámetros: literatura, documental, conferencias e infinidad de expresiones. Pero siempre se ha aludido a ello desde los dos bandos. A nosotros nos ha llegado la historia desde esta profundización, intento de comprensión o de traer la memoria y los hechos al ahora. Pero hay una parte de la historia que aún no ha estado suficientemente contada y menos en ficción, donde todavía no se ha hecho. Y hablo precisamente de la labor de los voluntarios internacionales que vinieron a nuestro país a ayudar durante la contienda. No hablo sólo de las Brigadas Internacionales –el apoyo logístico-militar– sino doctores, enfermeras y muchísimos voluntarios, miles y miles, que vinieron a ayudar. Y bueno, para ellos venir aquí suponía luchar contra el fascismo que era un movimiento que evidentemente estaba en ciernes y enseñando las fauces sin ningún tipo de temor. Desgraciadamente, nuestra Guerra Civil supuso la puerta de entrada a la Segunda Guerra Mundial. A eso se enfrentaron en ese momento.

¿Se combinarán los personajes reales y los ficticios?

Hay una mezcla. Está basado en hechos reales porque Villa Paz es el palacio que utilizaron las Brigadas Internacionales para convertirlo en su hospital, fue el centro principal de las Brigadas Internacionales. Está cerca de Cuenca y perteneció a la Infanta Paz. Bueno, ahí evidentemente había médicos y enfermeras que vinieron desde distintas partes del mundo. En nuestra serie hay una mezcla de personajes reales y personajes ficticios. Entre estos personajes reales, por ejemplo, está Salaria Kea, que era una enfermera afroamericana que vino a ayudar y que conoció en Villa Paz a John O’Reilly, que era un soldado irlandés. Se enamoraron y tuvieron una historia de amor maravillosa que tuvo muchas dificultades. Fue algo que les persiguió casi hasta el final, estuvieron toda la vida juntos sorteando este racismo brutal contra ella.

Dentro de la Historia, con mayúscula, aparecen las pequeñas historias universales como el amor...

Sí, esta es una serie de personajes, no una serie de hechos históricos. No pretendemos revisitar la Guerra Civil, nuestra serie cuenta lo que sucede entre estos médicos y enfermeras y a través de ellos vemos el sinsentido de la guerra, de nuestra Guerra Civil. Fue un acontecimiento importantísimo para nosotros pero desgraciadamente para la historia de la humanidad es otro punto negro en cuanto a guerras. Creo que todas las guerras tienen un denominador común, la atrocidad, el miedo, la brutalidad, el sinsentido, pero también afloran sentimientos bellísimos como pueden ser el amor, el compañerismo y la solidaridad. Todo eso es lo que se va a ver en esta serie.

¿Hay fecha estimada para el inicio de las filmaciones?

Todavía no pero sí puedo decir que se verá en plataformas y se titulará Villa Paz.

¿Combina esta nueva aventura creativa internacional con otros proyectos?

Estoy trabajando en otros proyectos de los que no puedo hablar pero sí que puedo adelantar que estoy escribiendo mi próxima obra de teatro y mi primer largometraje, que está desarrollado en las Islas Canarias. Si todo va bien filmará aquí, que me apetece mucho