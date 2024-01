La sociedad de la nieve se está convirtiendo en uno de los taquillazos de comienzos de 2024. No solo se puede ver en las salas de cine, sino que su estreno a través de Netflix ha hecho que la tragedia aérea de Los Andes de 1972 entre en las casas de diversos países de todo el mundo. La producción de J.A. Bayona se postula, además, como una de las cintas españolas favoritas para triunfar en la temporada de premios cinematográficos a nivel internacional. Y todo ello ha sido posible gracias a un encomiable trabajo del equipo técnico y artístico de la cinta, en el que, además, hay un cierto acento canario. El cineasta tinerfeño Patrick Bencomo ha sido segundo asistente de dirección de la segunda unidad del rodaje, "una oportunidad única" para su carrera profesional, que le ha permitido "descubrir cómo trabaja un director de la talla de J.A. Bayona". Una experiencia que, añade, "me ha enriquecido mucho y me ha descubierto una nueva forma de afrontar un rodaje".

La llegada de Patrick Bencomo a La sociedad de la nieve se produjo cuando la producción decidió ampliar el equipo de las segundas unidades. Si bien al principio se configuró este equipo para llevar a cabo tomas muy limitadas, poco a poco fue creciendo su peso y se decidió contar con perfiles como el de Bencomo. Su trabajo en la película se prolongó durante dos meses y medio y, aunque la labor de la segunda unidad fue algo más larga, él acabó antes puesto que nació su hijo. El cineasta tinerfeño ya ha participado en otros proyectos de renombre como Rambo: Last Blood o Que Dios nos perdone. No obstante, afirma que este ha sido uno de los más complicados a los que se ha enfrentado hasta la fecha. La mayor parte del rodaje se desarrolló en las montañas de Sierra Nevada, entre Granada y Almería, en tres sets situados en la alta montaña. El más alto se encontraba a unos 3.500 metros, donde se situó una réplica exacta del fuselaje del avión tras el accidente. El segundo punto de rodaje se encontraba en un plató situado a unos 2.100 metros de altura, donde se grababa con pantallas LED y con una mezcla de nieve real y artificial. Por último, a unos mil metros de altitud se situó otro fuselaje y allí se rodaba también con nieve artificial. Además, parte del equipo se desplazó hasta el Valle de las Lágrimas, en Los Andes, donde se produjo la tragedia aérea, para tomar algunas imágenes generales del paisaje. En este sentido, Patrick Bencomo habla de la complicación que supuso rodar escenas que tenían que adecuarse a un lugar que se encontraba tan lejos, "en otro hemisferio incluso". "Tuvimos que situar el fuselaje de una determinada manera para así reproducir de la forma más fielmente posible la luz de Los Andes", explica el cineasta quien añade que en muchas ocasiones hubo que hacer un gran ejercicio de imaginación durante las grabaciones para situar las montañas o elementos del paisaje andino que luego serían ubicados en pantalla en la postproducción. En este punto se hizo imprescindible el asesoramiento del equipo de la empresa de efectos visuales El Ranchito. A pesar de que la segunda unidad también rodó escenas con los actores protagonistas de la cinta, la labor principal se centró en planos generales realizados con los dobles de los actores y dobles montañistas. Buena parte del trabajo realizado por el tinerfeño se centró en tomas aéreas efectuadas con drones y grúas de hasta 17 metros. Mientras que la primera unidad del rodaje trabajaba de lunes a viernes, la segunda unidad en la que estaba Patrick Bencomo estaba activa de martes a sábado, "y ese último día nosotros nos convertíamos en la unidad principal, por lo que trabajábamos con Bayona en ese momento". Tras el estreno de la película, Bencomo asegura que "las condiciones tan complicadas que vivimos terminaron impregnando la forma de contar esta historia tan dura" que, además, está ricamente documentada, puesto que contaron en todo momento con la participación de Pablo Vierci autor del libro La sociedad de la nieve en el que está basado esta película. "Siempre que teníamos alguna duda le preguntábamos a él y si no sabía respondernos, escribía a alguno de los supervivientes para que nos contara cómo había sido un hecho en concreto", recuerda Bencomo. No obstante, Bencomo afirma que "el mayor reto ha sido contar esta historia que tanto ha exigido a nivel interpretativo". "Los chavales lo pasaron fatal", afirma el cineasta en referencia a los actores que tuvieron a hacer frente a una gran carga emocional, a climas adversos y a dietas para bajar de peso, "muy controladas pero también muy duras". El rodaje de esta película tuvo lugar a comienzos de 2022. "Acabábamos de salir de lo más duro de la pandemia, por lo que teníamos grandes controles y a eso se sumaba la precaución que había que tomar cada vez que subíamos a lo alto de la montaña", relata Bencomo quien enumera que siempre que iban a rodar al set de mayor altura "íbamos acompañados por montañeros profesionales, con arneses, cascos y una línea de vida". Así, la altura y todo ese dispositivo dificultaban el trabajo, que fue más lento de lo normal. "También sufrimos algunas nevadas que nos obligaron a evacuar el rodaje", rememora el tinerfeño quien añade que "todo eso supone una dificultad extra a la hora de organizar los equipos y el rodaje", que es de lo que se encarga precisamente el equipo de dirección en el que él trabajó, que se centraba en planificar y optimizar el rodaje.