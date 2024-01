El mural del artista canario afincado en Valencia, Elías Taño, que fue realizado el pasado mes de julio en el marco del MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano) de Fanzara, está siendo objeto de controversia este comienzo de año por su carácter reivindicativo.

El alcalde de esta localidad de 294 habitantes del interior de la provincia de Castellón, Marc Diago (PP), ha impulsado una ordenanza municipal para prohibir las pinturas de carácter político, acción que la asociación MIAU ha definido como «censura». El motivo ha sido la obra de Taño, un mural inspirado en la Guerra Civil en el que se lee «la única patria digna de este país aún sigue en las cunetas» y se puede ver a una campesina rompiendo las cadenas que la sujetan a las flechas y al yugo.

Con cipreses que hacen alusión a las fosas comunes que hay en los cementerios del país y con una bandera con un ajo en el centro que representa a «las desposeídas, las obreras y trabajadoras de esta patria fallida», como indica el propio artista, esta obra fue realizada por el canario a lo largo de una semana durante la octava edición del MIAU.

Este festival artístico de nombre onomatopéyico fue una iniciativa que surgió en el año 2014 como un proyecto social que promueve la convivencia a través del arte. Durante el periodo en el que desarrollan su obra, los artistas que acuden a este encuentro se alojan en las casas de los propios habitantes del pueblo a los que, siguiendo uno de los pilares fundamentales de la filosofía del MIAU, tienen que implicar de alguna forma en su proceso creativo. A este se suman otros dos: los artistas no cobran por el trabajo realizado y los vecinos han de ceder las paredes del pueblo, sus fachadas, sin saber lo que se va a dibujar en ellas.

Gracias a esta iniciativa, las calles de Fanzara llevan años llenas de color y de arte, belleza que ahora peligra ante la medida que ha adoptado el gobierno del Partido Popular, al mando del Ayuntamiento de la localidad desde mediados de 2023, y presidido por Marc Diago, estudiante de Medicina que con tan solo 24 años es uno de los alcaldes más jóvenes del país. Con la ordenanza municipal ya aprobada que prohíbe obras de carácter político, el MIAU ve amenazada su esencia y la libertad de expresión de los artistas que se presentan a la convocatoria que abren cada año, lo que hace que la próxima edición de este festival artístico se encuentre ahora mismo en el aire.

«Sensación de indefensión»

Taño, que se enteró de la noticia a través de la prensa y las redes sociales, indica que ha tenido poco tiempo para digerir lo ocurrido y describe su «sensación de indefensión» ante este tipo de acciones desde las instituciones. «Esto al final crea precedentes. Poner en riesgo la capacidad de creación de las personas, de los artistas o de cualquiera que se lance hacer algo artístico, es súper peligroso», puntualiza el canario, acostumbrado ya al «hostigamiento, la censura y las amenazas» que ha sufrido a lo largo de su carrera profesional.

El motivo, según el punto de vista del artista, no es que utilice el espacio público para expresar sus mensajes a través del arte, sino que su manera de utilizarlo va en contra del discurso imperante. «Yo uso el espacio público como un espacio político igual que todo el mundo, lo que pasa es que yo lo hago con el signo político contrario al que todos los demás lo hacen. Me refiero a la publicidad y a esos discursos totalmente condescendientes con el libre mercado, el individualismo, el capitalismo, y estos valores que son contrarios a la vida», reivindica Taño. «Si en el mural pusiera ‘viva España’, seguramente me lo permitan», añade.

El artista canario tiene claro que esta ordenanza municipal va a seguir hacia delante ya que, en sus palabras, el Ayuntamiento de Fanzara «lleva meses hablando con despachos de abogados para ver de qué posible manera podrían borrar la frase de mi mural, informándose de si esta acción sería o no legal». Así, persiguiendo la eliminación de esta frase es, según Taño, como el gobierno del PP de esta localidad de Castellón ha llegado a aprobar esta medida.

«Estos despachos de abogados llegaron a la conclusión de que no, de que no es legal que un ayuntamiento interceda en un proyecto de un muro que está en una propiedad privada, así que la sugerencia fue hacer esta ordenanza municipal para supervisar contenidos en el espacio público», continúa explicando Taño.

La pregunta inevitable que está en el aire acaba siendo formulada por el propio artista canario: «¿Por qué un ayuntamiento de un pueblo tan pequeño se enfrasca en una tarea como esta?»

«El alcalde tiene 24 años. Estos chavales que gobiernan son los hijos del entramado empresarial y político que quería poner en Fanzara una planta de tratamiento de residuos tóxicos. El proyecto del MIAU nace como una protesta contra esto…(...) No son cuatro vecinos indignados con mi mural. Hay un interés en destruir el MIAU porque, como proyecto, significó una derrota para ellos», explica Taño a este periódico con indignación.

Taño defiende sin pelos en la lengua su punto de vista: el arte no solo tiene que ser bello, también tiene que incomodar, generar conciencia social, provocar debates. «Tiene que haber conflicto, el arte tiene que estar para generar interrogantes. Está bien que haya gente que discuta por el contenido de un mural», sentencia.

Debido a la decisión del PP de Fanzara, el MIAU ha decidido parar su actividad y tomarse un tiempo de reflexión. Porque si desde las instituciones se va a controlar la libertad de expresión de los artistas, su iniciativa pierde sentido. Porque nació como una protesta y la ordenanza municipal mencionada atenta contra su esencia. «No puede haber libertad de expresión en cuestiones ideológicas que nieguen la dignidad de los seres humanos», puntualiza Taño. Pero, en lo demás, y más aún en el arte, el artista canario lo tiene claro: no se puede cortar las alas a la creatividad «por estar en contra de cualquier idea dominante» o «por tener un discurso que va en contra del estamento ideológico de este sistema», concluye.