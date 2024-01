Alexandra David-Néel fue una sabia orientalista, que nació en 1868 y falleció en 1969, año en el que yo devoraba sus libros, traducidos al español por editorial Kier. Como aguerrida exploradora en toda la zona tibetana, a principios del siglo XX, le concedieron a Alexandra la Orden Nacional de la Legión de Honor, como Caballero. Fueron discípulos suyos su hijo adoptivo Yongden y César Della Rosa, quienes fallecieron catorce años antes ella, que fue longeva y transcendió a sus 100 años. David-Néel fue ampliamente conocida en la explosión de exploradores del espíritu de mediados del siglo XX, y que arrancaron en la primera mitad del siglo, en medio de las dos grandes guerras. Hippies como Jack Kerouac, Allen Ginsberg o Alan Watts, la adoraron.

Es curioso que David-Néel, influida por su profesor Élisée Reclus, amigo de su padre (masón y republicano, quien en 1871 llevó a su hija a ver cómo fusilaban a los últimos reos de La Comuna de París), se hizo seguidora de las ideas anarquistas de Max Stirner y Mijaíl Bakunin, y fue colaboradora del periódico feminista La Fronde, una cooperativa de mujeres creada por Marguerite Durand, donde Alexandra culpaba como principal problema de la anulación de las mujeres el brutal impedimento económico que se les oponía. Casó en 1904, en Túnez, con Philippe Néel, para entonces ingeniero jefe de la compañía de ferrocarriles, de quien se divorció en 1911, cuando partió a Egipto, Ceilán, Sikkim, Nepal, India y Tibet, desde 1911 a 1925, en un segundo y largo viaje al que le había precedido otro a la India del sur y Celián con apenas 21 años, y otro a España, en bicicleta.

Alexandra David-Néel se asoció a la Sociedad Teosófica de Elena Petrovna Blavatsky y Rudolf Steiner, donde estudió espiritismo y orientalismo. Llegada a Nepal, en 1912, un maha-raja le regaló un elefante para recorrer el país, y así llegó a Sikkim, donde conoció a Aphur Yongden, a quien contrató como criado, luego trató como discípulo, y terminó siendo su hijo adoptivo. Lasha era una ciudad gobernada por funcionarios ingleses, y prohibida para los extranjeros, pero Alexandra David-Neel cuenta en su libro Mystiques et magiciens du Tibet (1929) cómo, en 1924, se disfrazaron de mendigo y monje para cruzar las fronteras hasta Lasha, ella y Yongden. Alexandra volvió a Europa como heroína, y fue portada del Times.

Tenía 56 años, la edad más poderosa de una mujer sabia, y había conocido a varios lamas budistas tibetanos de quienes adquirió la sabiduría de aquellos tiempos. Alexandra se refugió en un monasterio kumbum, donde la nombraron lama, y se retiró a una cueva durante dos años. Uno de los logros de Alexandra David-Néel fue la exploración con la ciencia de la mente, un corolario disciplinario del que los tibetanos fueron grandísimos maestros.

Ella eligió practicar generando una presencia que no fuera visible sólo a ella sino al resto de personas con las que interrelacionaba, utilizando una especie de manejo cognitivo del inconsciente, también usado entre los antiguos mejicanos (estudiado en su día por el antropólogo Carlos Castaneda), entre los caoístas herederos de Artur Osman Spare y Aleister Crowley, y en otras culturas que trabajan el mundo de los sueños tanto como el de la vigilia. Es así que se propuso crear un «tulpa», una forma emanada de su mente, un fantasma nutrido de la concentración de su pensamiento, y que podría tomar vida propia: «Quise ensayar la experiencia yo misma y para no dejarme influir por las formas impresionantes de las deidades lamaístas, que tenía casi siempre ante mis ojos en cuadros y en estatuas, escogí un personaje insignificante, un lama pequeño, rechoncho, de tipo inocente y jovial. Al cabo de unos meses el buen hombre había tomado forma. Poco a poco se fijó y vino a ser una especie de comensal. No esperaba a que pensara en él para aparecer, sino que se dejaba ver en el momento en que mi espíritu, estaba ocupado en otra cosa. La ilusión era, sobre todo, visual, pero llegué a advertir como si la tela de su traje me rozase y a sentir la presión de una mano sobre mi hombro. En aquel momento no estaba encerrada, montaba a caballo todos los días, vivía bajo mi tienda y gozaba de excelente salud, según mi feliz costumbre. Gradualmente se operó un cambio en mi lama. Los rasgos que le había adjudicado se modificaron: su cara, mofletuda, adelgazó y tomó una expresión vagamente burlona, perversa. Se volvió más inoportuno. En una palabra, se me escapaba. Un día, un pastor que me traía manteca, vio al fantasma y le tomó por un lama de carne y hueso. Debía de haber dejado que el fenómeno siguiese su curso, pero aquella presencia insólita empezaba a enervarme. Se convertía en una pesadilla. Me decidí a disipar una alucinación de la que no era plenamente dueña. Lo conseguí, pero después de seis meses de esfuerzo. Mi lama era tenaz para la vida».

Alexandra también fue testigo de los Tummo (generadores de calor interno incluso en medio del hielo, por debajo de cero grados centígrados) y de los Lung-Gom-Pa (super-corredores de kilómetros sin parar). Las obras más interesantes de Alexandra son Initiations lamaïques (1930), Magie d’amour et magie noire (1938), Les Enseignements secrets des bouddhistes tibétains, la vue pénétrante (1951), Immortalité et réincarnation (1961) y el clásico Mystiques et magiciens du Tibet (1929).

Los chinos de Mao, en busca de agua, litio y uranio, conquistaron Tibet en 1950, y acabaron con todo rastro de budismo tibetano, y con toda esta sabiduría, así como habían acabado ya con el taoísmo y sus secretos en su propia tierra. Ya en Europa, Alexandra David-Néel, a sus 100 años, meses antes de morir, renovó su pasaporte, y ante la sorpresa de los funcionarios explicó: «Por si acaso».