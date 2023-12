Ya ha actuado antes en Canarias pero ¿será este su primer concierto en Tenerife?

En 2018 participé en el Womad, en Gran Canaria, pero sí, esta será mi primera vez en Tenerife. Para mí es una maravilla porque creo que mi país y este territorio estamos muy conectados. Yo soy isleña también y tengo el mismo sentimiento que hay en Canarias; además, el clima es parecido y la gente también. Cuba fue española y tenemos muchas cosas en común y mucha influencia de uno y otro lado. El carácter y la idiosincrasia de los cubanos y canarios es similar y por eso estoy muy contenta de poder participar en este concierto.

¿Es por tanto esta su primera actuación con la Big Band de Canarias?

Es la primera vez que toco con una big band en general. Nunca había tocado con este formato a lo largo de mi carrera. He tocado con orquestas sinfónicas y con todo tipo de bandas, con tríos, cuartetos... Pero nunca había tocado con una jazz band y escuchar los arreglos y ver mi música con este formato tan especial ha sido una maravilla y una sorpresa para mis oídos. La Big Band de Canarias invita cada año a un cantante para que participe en este concierto. El año pasado fue el turno de Zule Guerra, que es una gran amiga mía y una gran cantante cubana, y este año me llamaron a mí. Hemos hablado mucho sobre nuestra música y la idea que tenemos del sector y puedo decir que estoy enormemente feliz de poder participar en este proyecto musical.

Dice que es la primera vez que escucha su música de manos de una jazz band. ¿Le gusta lo que oye estos días en Tenerife?

La música es un lenguaje universal y todos nos comunicamos gracias a ella, aunque sea a través de diferentes géneros. Yo creo que esa es la magia que tiene la música, que tiene ritmo y melodía y cada uno puede ir a lo suyo, de forma personal. Me encanta eso y me encanta lo que han hecho con mi música y por supuesto que me veo explorando ese mundo, por qué no. Mi formato es muy diferente a lo que se podrá ver en este concierto, es más pequeño porque toco con teclado, batería y guitarra, pero estos arreglos me encantan. Además, Kike Perdomo me ha dicho que me los va a regalar tras el concierto, así que quién sabe si podré repetir esta experiencia con otra big band.

¿Qué canciones de Eme Alfonso no pueden faltar en este concierto de Año Nuevo?

He hecho una selección de mis temas y se la he enviado a Kike Perdomo. Yo tengo tres discos y he elegido las canciones que más canto y las que creo que mejor funcionan. Luego, Kike seleccionó las canciones que mejor se adecuaban al formato de jazz band. Se trata de canciones con una mayor carga de percusión y también las que son más locales. Hemos decidido introducir también algo de música cubana. Es algo que yo llevo en la sangre y me parece importante defender la música de mi país y mis raíces. Hemos decido interpretar algunos temas cubanos que van a ser toda una sorpresa para el público.

Aunque este es su primer concierto en Tenerife, ¿esa conexión que dice que existe entre Canarias y Cuba le ofrece tranquilidad a la hora de subirse al escenario?

Por supuesto. En general, mi experiencia en España es muy familiar. Mis bisabuelos eran españoles y, aunque yo soy morena, llevo España en mi ADN y en mi apellido. Es muy hermosa la conexión que tenemos entre los dos países. Además, específicamente las Islas son lugares calientes y el público que hay en Cuba y en Canarias es igual de cálido y bonito. Para mí, actuar en las Islas es como estar en casa. Recibo mucha calidez cuando he tocado en Canarias. Cuando estuve en Gran Canarias, el público se me acercó tras el concierto para comprar mi disco y muchos me contaron la relación que tenían con mi país. Me parecen conexiones fascinantes.

¿Es complicado para usted estar tan lejos de casa en una fecha tan señalada como Fin de Año?

Así es. Es complicado dejar atrás a un pequeño y a mis padres. No es tan bonito pasar esa fechas tan lejos de casa pero esto es trabajo y, además, es un trabajo placentero. Cuando lo pongo en la balanza, me compensa trabajar. Con conciertos como este gano experiencias lindas para la vida y me vale la pena.

¿Qué le deparará, desde el punto de vista musical, el año 2024?

Estoy pensando en música siempre. Por suerte tengo una carrera bastante sólida que me permite hacer planes a largo plazo. El año que viene estaré centrada en grabar mi nuevo disco porque llevo unos cuatro años sin lanzar un álbum nuevo. Estoy elaborando y componiendo y en esta fase estoy tocando menos y enfocándome más en el nuevo disco para poder lanzarlo en 2024.