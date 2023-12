¿Cómo acogió la noticia de que el Concierto de Navidad había decidido homenajearlo en esta nueva edición?

Fue una sorpresa, aunque en los últimos años, desde que insinué una discreta retirada de mi actividad musical, no cesan los agasajos, homenajes y los reconocimientos. Eso es algo que, en una tierra algo olvidadiza como la nuestra, no deja de sorprenderme. Así que estoy muy agradecido por la generosidad demostrada por mis paisanos.

La participación de Los Sabandeños en este concierto, ¿supone que usted también ha colaborado en la selección del repertorio?

Yo he ido a todos los ensayos y solo he faltado a uno debido a que me puse enfermo. Me sé todo el repertorio, sé lo que van a cantar y me parecen fantásticos los temas elegidos por Víctor Pablo Pérez , por parte de la Orquesta de Tenerife, e Israel Espino, que se ha encargado de los arreglos.

¿Qué temas de Los Sabandeños no podían faltar en este concierto?

Yo estaba un poco preocupado en ese sentido pero al final el buen criterio de Israel y de los demás compañeros ha prevalecido. Es algo de lo que me alegro porque ha habido discrepancias en torno a temas como Alma Llanera, que es un homenaje a Venezuela y nos parecía obligado incluirlo en este concierto. Aunque hubo discrepancias, al final nos hemos puesto de acuerdo y el programa incluirá el tema y este recuerdo a los venezolanos, porque seguro que muchos nos verán. Tanto los venezolanos, como los canarios que están allí y los que han regresado se van a ver reflejados porque queremos llegar a la sangre de todos ellos.

Este es un concierto muy emblemático en Tenerife pero también llega a todo el mundo gracias a la importante retransmisión que se lleva a cabo desde hace algunos años. ¿Es por eso que deciden incluir guiños a diferentes pueblos y culturas?

Ha sido ejemplar la forma en la que se ha llegado a celebrar este concierto hoy en día, en su edición número 29. El éxito significa que el ensayo está funcionado. Es una iniciativa que mejora día a día y evoluciona. Esta iniciativa tiene un carácter eminentemente cultural y encima las entradas son a beneficio de entidades solidarias, por lo que me parece fantástico que se lleve a cabo esta colaboración entre la Junta del Puerto y la Sinfónica de Tenerife y que ahora podemos unirnos también nosotros. Se ha encontrado una fórmula ideal, muy buena, sin ánimo de lucro. En cada esquina hay personas acechando desde el punto de vista económico, pero en este caso no hay nada de eso y tenemos que congratularnos de que el público agote las localidades nada más ponerlas a la venta.

¿Qué tienen Los Sabandeños que han triunfado en Canarias, en España y también en el resto del mudo?

No sé si hay algo que pueda explicarse o son muchas cosas que han coincidido en el tiempo. Ha sido importante el esfuerzo de nuestros compañeros en las diferentes etapas, tanto los que se quedaron como los que se fueron, porque todos han puesto su granito de arena en una empresa que es de todos, que sobrepasa los 200 miembros a lo largo de casi 60 años. Hemos actuado en 32 países y hemos grabado 115 discos de larga duración, cosa que tiene muy poca gente en el mundo. Artistas de la talla de Julio Iglesias o Raphael, Miguel Ríos o Víctor Manuel no pasan de los 80 discos, pero nosotros sí. Vale la pena visitar la Casa Museo de Los Sabandeños para ver las reproducciones de todos esos discos, aunque nos falta por añadir alguna. Hemos sudado esos discos.

Los Sabandeños es de todos sus miembros pero también del público, que siente este grupo como algo propio.

Sí, tienes razón, primero somos una empresa regional pero también lo somos nacional y americana. Cada vez que vamos a América nos sentimos como en casa. La gente que nos va a escuchar se muestra entusiasmada y se identifica con nosotros. Cuando estamos allá nos sentimos como si estuviéramos actuando en la plaza del Cristo de La Laguna. Es verdad que el grupo ha cambiado en los últimos años y se ha convertido en una fundación sin ánimo de lucro. Hemos adquirido un inmueble histórico en La Laguna donde hemos instalado la biblioteca que donó mi tía, María Rosa Alonso, con más de 20.000 ejemplares, y yo también he donado mi discografía, con más de 7.000 LP. Creo que ha valido la pena toda esa empresa. Comprobando ahora los resultados, vemos la confianza que han depositado en nosotros y eso nos llena de orgullo y agrado.

Hace algún tiempo anunció su retirada de la música pero al final no ha cumplido con su palabra. ¿No quiere dejarlo o no le dejan hacerlo?

Es un poco de todo, la gente me dice que ya tendré tiempo de retirarme, lo que me demuestra que tienen interés en que siga con mi carrera. Además, en mi casa son comprensivos con mi decisión y saben que llevo ya casi 60 años en esto. Esa es la mejor prueba de que sigo funcionando, aunque ya pueda caminar poco.

¿Es difícil desligarse de una profesión en la que ha tenido una carrera tan larga y que además es tan pasional como el arte y la música?

Sí, es difícil y yo no he podido desligarme. ¿Cuántas veces mi familia me ha dicho que me quite esto de encima porque pierdo el tiempo? Pero yo creo que no es así. Ahí están como prueba, en mi casa, el centenar de obras que he inscrito en la Sociedad General de Autores y Editores y que ahora muchos grupos llevan en sus repertorios. He logrado ampliar los ángulos de investigación de la canción folclórica de Canarias, como con el trabajo realizado con la Cantata del mencey loco y con canciones que estaban prácticamente desterradas de los repertorios habituales de los grupos y que han vuelto a adquirir renombre, mejoras y hábitos. El folclore no está quieto, sino que está en continuo movimiento y nosotros hemos procurado que eso sea así para que sea una obra de todos, colectiva, de todo un pueblo.