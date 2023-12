Mucho se ha discutido sobre el libro. Para unos es un objeto de culto, para otros literatura, información científica, artística, jurídica o de cualquier índole. Hay quienes mantienen opiniones apocalípticas sobre su desaparición, engullido por nuevas tecnologías. La inteligencia artificial como depredadora, reto, peligro, oportunidad o fin de su existencia. ¿Recuerdan aquella canción de finales de los 70, El vídeo mató a la estrella de la radio? Nada de eso sucedió, salvo la muerte del vídeo.

Si nos centramos en el libro como soporte de la literatura, surge la dicotomía digital o papel, como si ambas opciones fueran excluyentes. No entiendo el mundo del libro sin librerías ni bibliotecas. La emoción de sostenerlo entre las manos, inhalar su aroma, escuchar el sonido acompasado de las hojas, buscar los recónditos confines de sus cuentos, novelas o ensayos. Sin duda, es una de las creaciones de la humanidad que considero de primera necesidad. Cuando el ser humano aún no había inventado la escritura, narraba historias con sangre y fuego en las paredes de las cuevas. Después llegó la escritura cuneiforme, hendida en tablas de arcilla o piedra. Apareció la palabra en sánscrito, arameo, griego o latín, sobre papiros, trapos o papel. La invención de la imprenta fue revolucionaria y en el siglo XX llegó lo digital. A lo largo de la historia, el libro ha seguido sin que ningún soporte lo haya herido de muerte.

Empleamos demasiadas energías en discusiones estériles. No se trata de qué formato es mejor. Lo qué si es importante y urgente, es propiciar la lectura. Sin ella, el libro, en cualquier soporte, está amenazado. Hablo de la implicación de todos los que integramos este sector literario, comercial e institucional.

¿Qué papel esperamos de las Administraciones públicas? Políticas que favorezcan a escritores, editoriales, imprentas, librerías, bibliotecas, ámbito digital, audiolibros... Pero, sobre todo, que se movilice al lector y se creen nuevos. ¿Cómo se puede hacer? Desde los imprescindibles currículos educativos, bonificaciones fiscales por gastos en la cultura. Y, una que considero urgente, la publicidad. Igual que se financian campañas institucionales a favor de nuestros recursos naturales, agrarios, turísticos o gastronómicos, deberían realizarse campañas publicitarias, en todos los medios, que promuevan el consumo de la literatura que se hace en Canarias. No sólo por escribirse en las Islas, que también, sino por su poca visibilidad pese a contar con obras de interés, calidad y que nos reflejan, además de implicar a un sector productivo relevante. Si no se conoce la existencia de una obra, difícilmente se puede acceder a ella. Al igual que los libros canarios en las librerías, deberían ubicarse con el resto, por géneros y en la secuencia alfabética que le corresponda, y no, en una sección aparte de Canarias.

El arte no desaparecerá independientemente del soporte que se emplee. Los escritores seguiremos existiendo, pero sin lectores no hay industria y lo que es peor, tampoco una sociedad de bienestar con juicio propio, libre y más feliz.