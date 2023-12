Efectivamente. Y fue maravilloso. Con la Sinfónica de Tenerife siempre es un placer trabajar, hacer música con ellos es siempre maravilloso. Además, Nancy Fabiola es una grandísima amiga y esa gala, rodeada de cantantes magníficos como Ramón Vargas o Yolanda Auyanet, fue memorable. Tengo un muy bonitos recuerdos de esa gala, además fue justo en estas fechas.

En esta ocasión nos visita para dirigir la versión en concierto de Samson y Dalila. ¿Musicalmente hay diferencias?

Musicalmente no. Digamos que la música que va a escuchar el público es la de Samson representada en versión concierto y es exactamente la misma que la que verían en una representación escenificada. La única diferencia es que cuando se representa la ópera en escena hay momentos en los que el coro sonaría interno –que cantaría entre bambalinas– y en este caso el coro tiene que estar siempre fuera, con nosotros. No hay posibilidad de organizar las entradas y salidas. Esa es la única diferencia a nivel musical. Evidentemente y aún siendo la misma música, lo que van a ver es un concierto, como un oratorio. Es verdad que Samson se presta muy bien a la versión concertante porque realmente se ve en la partitura esa vocación de oratorio de Saint-Saëns.

Y cuenta una historia de sobra conocida por formar parte de uno de nuestros referentes culturales: el mundo bíblico... Sansón perdió la fuerza cuando se cortó el pelo.

Efectivamente, por confiar en la mujer equivocada, que le enamoró para que revelase el secreto de su fuerza y, al cortárselo, quedó a merced de los filisteos. Luego, además de ser un tema bíblico que conocemos todos y que tiene ese atractivo, resulta que nos narra las disputas entre el pueblo de Israel y el de Gaza. Así que, por desgracia, está muy de actualidad esta cuestión.

"Cuando me enfrento a grandes títulos de ópera siempre es un regalo de la vida"

Además de una gran responsabilidad, debe ser impresionante plantarse delante de una orquesta, el coro al completo y los dos solistas para conducir un proyecto como este.

La verdad es que lo considero un privilegio que nos da este trabajo, una posibilidad que tenemos los directores de orquesta. Evidentemente, tiene su parte de desafío controlar una orquesta tan grande, un coro, los solistas... pero yo lo concibo como eso, un privilegio. Cuando me enfrento a grandes títulos de ópera y tengo la ocasión de hacerlo con una orquesta tan magnífica como la Sinfónica de Tenerife o el Coro Intermezzo siempre es un regalo de la vida.

¿Se estrena con esta producción?

Es mi primer Samson y Dalila y estoy encantado de que sea aquí en Tenerife.

Este año ha sido movidito para usted. A principios de este 2023 fue nombrado director musical del madrileño Teatro de La Zarzuela.

En junio, sí. Estoy encantado porque la verdad es que el Teatro de la Zarzuela es mi casa. Antes de ser nombrado, he dirigido cerca de 130 funciones allí. Además, creo que cuando se elige un director titular o un director musical que la orquesta o un teatro conocen poco, nunca sabes cómo puede salir la apuesta. Puede ser una sorpresa positiva o negativa. Yo creo que es positivo cuando estas colaboraciones como invitado son muy asiduas o muy duraderas en el tiempo y germinan en una dirección musical. Al fin y al cabo ya todo el mundo me conoce, ya saben cómo trabajo y ya saben cómo lo voy a hacer. Y bueno, ahora además tenemos esta posibilidad ilusionante no solo de trabajar por el Teatro de la Zarzuela sino por el género en sí, que es la particularidad del recinto: representas un poco a todo el género lírico español. En ese sentido, tengo personalmente el desafío de internacionalizar el repertorio, llevarlo fuera e intentar que la zarzuela vaya a los rincones más recónditos del mundo si es posible y a los teatros más importantes, que se conozca mejor fuera de España.

Hay un patrimonio enorme en lo que se conoce erróneamente como el género chico...

En realidad, el género chico son solo las zarzuelas cortas. La zarzuela se puede definir como género lírico español pero en realidad hablaríamos de género grande cuando se trata de zarzuelas de un par de horas, zarzuelas que ocupan la velada entera. El género chico son zarzuelas cortas, generalmente en un acto y que fueron previstas en su creación para poder representar dos en la misma velada. Normalmente tienen temas populares, temas divertidos. Esa es la diferencia entre el género chico y el grande pero ambos son zarzuelas.

Después de su paso por Tenerife, ¿cuáles son sus próximos planes?

Pues la semana que viene tengo un concierto con la Sinfónica de Galicia en La Coruña. También allí soy principal invitado de la temporada de ópera. Y luego estaré en Navidad en Madrid pero preparando el concierto que tenemos el 7 de enero en el Real con Lise Davidsen y de ahí, en seguida iré a Italia para dirigir Madama Butterfly a finales de enero.