Recuerdo una anécdota que nos contaba don Bernardo Cabrera (que en paz descanse), a la sazón profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de La Laguna, que tiene que ver con el ingenio popular respecto al lenguaje legal o forense. Cuando estudiábamos los interdictos [que en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil se conformaban como una serie de procedimientos sumarios que tutelaban la posesión], y en particular el interdicto de obra nueva, se refería a la versatilidad de este arma procesal que puede resultar de gravosas consecuencias y que nuestra gente del campo, nuestros mayores –decía don Bernardo– lo llamaban irónicamente el «entierrito, porque era capaz de enterrar a cualquiera» (la expresión «enterrar» significa aquí caer en una situación económica apurada). Para que se entienda mejor, el interdicto de obra nueva tenía por objeto el impedir o suspender, cautelarmente, la ejecución de una obra en defensa del derecho alegado por el demandante. Es decir, cuando alguien se veía perturbado en su posesión podía acudir al juzgado que, tutelando el derecho posesorio alegado, procedería a la inmediata paralización de la obra nueva. Paralización que podía dilatarse indefinidamente en el tiempo hasta la resolución de un ulterior y eventual procedimiento declarativo ordinario. Y así se entiende mejor este perspicaz juego de palabras que asimila el «interdicto» con un «entierrito». Esto nos recuerda que existe en la fraseología popular una serie de voces y expresiones derivadas del lenguaje forense que en forma de máximas precaven sobre los inconvenientes de meterse en pleitos o invitan a ser prudente frente a estos, incluso hasta topónimos que rememoran algún litigio célebre (v.gr., el Lomo del Pleito en Valsequillo o la Caja del Pleito en Guayadeque).

«En San Agustín nos vemos» es también una locución estrechamente relacionada con las expresiones que se conforman en torno al foro. El complejo arquitectónico formado por la iglesia de San Agustín y el convento que antaño acogía a una comunidad religiosa de agustinos dan nombre al edificio que albergó desde el año 1842 la Audiencia de Canarias y posteriormente sería sede de los distintos juzgados y tribunales de justicia de la capital grancanaria. No obstante, el traslado de la Audiencia de Canarias en 1842 al antiguo convento agustiniano tuvo carácter provisional, este terminó por convertirse en sede definitiva del palacio de justicia en la plaza de San Agustín, junto a la iglesia del mismo nombre. Así ha quedado asociada en la memoria popular la identificación y denominación del antiguo convento de San Agustín con la institución que representa la Justicia. De manera que, al cabo de los años, esta suerte de tropo ha derivado en un epónimo (San Agustín) que da el nombre al palacio de Justicia y ha pasado a ser sinónimo de la Audiencia o sede de los Juzgados. De modo tal que la expresión «En San Agustín nos vemos» es intercambiable por aquella otra locución popular que dice «nos vemos en el juzgado». La frase se emplea en un tono desafiante para poner fin a una discusión que se mantiene, a veces acaloradamente, por un desacuerdo sobre el que no se llega a una solución satisfactoria para ambas partes y no queda más remedio que remitir la cuestión a la justicia. Más que un reto a continuar la discusión civilizadamente ante los tribunales puede ser interpretado como una «velada amenaza», pues llevar las desavenencias al juzgado impone cierto respeto. Al menos que no se trate de un «justiciero», que se dice en el español de Canarias a la persona amiga de meterse en pleitos (pleitista); o de alguien mal aconsejado al que «metan debajo de un juez» (inducirlo u obligarlo a meterse en un pleito) por haber caído en manos de un abogado «picapleitos»; o de quienes hacían un uso torticero del «entierrito» (interdicto de obra nueva). Lo que explica aquella sentencia del refranero popular castellano de extendido uso en las Islas y que se pronuncia cual maldición: «pleitos tengas y los ganes» que pone en guardia al incauto de tener cuidado con esa tendencia «a meterse en pleitos», pues además de muchos quebraderos de cabeza suelen acarrear cuantiosos dispendios.