Cristóbal (Toba) Garrido conquista estos días el Círculo de Amistad XII de Enero con un recorrido por algunas de sus últimas pinturas en acuarela. Se trata de un viaje por escenas cotidianas que el creador plasma sobre el lienzo con todo lujo de detalles y con esa técnica tan particular que le ha permitido recorrer todo el mundo gracias a su producción artística. Esta muestra se convierte en algo especial para el creador porque marca diferentes hitos en su carrera y que precisamente recoge ahora en el título de esta iniciativa XI-VII-XXV. Así, se trata de su decimoprimera muestra individual y es la séptima que abre sus puertas en el Círculo, que es además el espacio con el que más ha trabajado a lo largo de su carrera artística. También se cumplen ahora 25 años desde que protagonizó su primera exposición en el Círculo de Amistad XII de Enero y hace 31 que está exponiendo su obra.

XI-VII-XXV recoge medio centenar de piezas, algunas de las cuales ya se han podido ver en Madrid, en una muestra colectiva en la que participó, en la Casa de Vacas del Retiro, el pasado mes de septiembre, así como otras expuestas en Bolonia (Italia), entre 2022 y 2023, e imágenes de otras pinturas que se han mostrado fuera de Canarias, en iniciativas que han tenido lugar en Barcelona o Zaragoza. «He tratado de escoger piezas que muestren una parte representativa de lo que ha sido mi carrera, aunque hay obras que han viajado fuera de España y que me hubiera gustado que estuvieran pero no ha podido ser así».

Esta exposición es un recorrido por el arte de Toba, una muestra que resume la línea de trabajo del creador. «No me gusta pensar que mi obra está enlatada; por eso, desde que empiezo a trabajar con el boceto y hasta que llego al resultado final, soy totalmente anarquista y voy improvisando», relata el pintor quien trata de explorar las diversas variantes que pueda presentar una misma imagen. Es por eso que afirma que «mi técnica de acuarelista no es la normal y por eso creo que es única, porque trabajo el barrido, espesando todo lo que puedo la mancha de color», y precisamente esa técnica le ha supuesto alguna que otra discrepancia con sus compañeros de profesión.

«Yo asumo todo el riesgo a la hora de crear», expresa el artista quien se muestra orgulloso de lo mucho que ha trascendido su obra fuera del Archipiélago y destaca, por ejemplo, que la Agrupación Española de Acuarelistas votó para que fuera expuesta una de sus piezas en Dublín, una pintura que curiosamente mostraba un contenedor de obra ubicado en la playa de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. «El concepto con el que trabaja la escuela canaria de acuarelistas está bien pero creo que hay que ir más allá y no hay que rechazar las ideas novedosas que se nos vienen a la mente, ningún concepto nuevo», concluye el creador.

El vínculo de Toba con la acuarela viene de lejos porque diferentes miembros de su familia también se dedican a esta técnica pictórica. «Desde que tengo uso de razón recuerdo a mi padre pintando acuarela en el balcón y por eso me familiaricé con esa técnica desde tan temprano», reflexiona el artista quien afirma que nunca se le ha dado a la acuarela la relevancia que se merece.

A pesar de ello, Toba trata precisamente de llevar este arte por diferentes rincones del mundo y todo ello lo hace con pinturas de gran formato. «Es complicado pero en los últimos años he participado en diferentes exposiciones colectivas en la Península, Francia, Alemania, Brasil o México y eso me ha permitido entrar en el circuito internacional», relata el artista quien asegura que esta forma de trabajar «me genera una gran diversión porque conozco a compañeros de profesión y eso me obliga a trabajar duro y superarme para seguir creando».