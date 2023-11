Manuel es un joven escritor que reside en el Raval de Barcelona y que, tras un paseo cualquiera, la casualidad provoca en él un cambio en sus más profundas convicciones. Esa es la idea de la que parte el polifacético José María Asencio Gallego para dar forma a su primera novela, En busca de la irrealidad, un libro que presentará en Canarias en diciembre con dos citas programadas para el martes 5 en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, a las 19:00 horas, y para el jueves 7 en el Real Casino de Tenerife, a las 19:30 horas. En los dos casos estará acompañado por el novelista canario José Ramón Vera Machín.

José María Asencio Gallego es magistrado y también escritor; de hecho es articulista de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece el periódico EL DÍA-La Opinión de Tenerife. También dedica un tiempo notable a la música, una de sus grandes pasiones, y que también ha querido que quede bien reflejada en esta primera novela publicada. Así, aunque el autor ya había firmado algunos relatos cortos de ficción con anterioridad y cuenta con cinco libros jurídicos a sus espaldas, sentía desde hace tiempo que quería enfrentarse al gran reto de dar forma a un libro al completo. «Me dedico al Derecho, tanto a la judicatura como a la docencia universitaria, pero desde pequeño he leído mucho», expresa el autor de este nuevo libro, quien añade de esta manera su interés por el mundo de las letras.

A pesar de que su profesión como juez le consume mucho tiempo, Asencio Gallego reconoce que la literatura es, para él, incluso un reto mayor. «Cuando me enfrento a la escritura, me encierro porque para mí requiere una mayor introspección; me obliga a encerrarme en mí mismo para escarbar en mi memoria», relata el autor, quien aprovecha los fines de semana para despertarse muy temprano y escribir lo máximo posible: «No termino hasta que no me queda nada, hasta lograr ese ansiado vacío interior. Una vez que lo logro es el momento de salir del estudio para volver a alimentarme de nuevas experiencias».

De este modo, Asencio hace suyas las palabras del periodista César González-Ruano: «Todo lo que no es, directa o indirectamente, autobiografía, es plagio». Por eso, todo lo que él escribe cuenta con importantes dosis de experiencias de su vida. El escritor comenzó a perfilar En busca de la irrealidad cuando vivía en el barrio del Raval, donde permaneció entre 2017 y 2019. «Empecé entonces a idear una historia basada en las experiencias de mi vida, aquellas que me contaban y aquellas que soñaba», relata el autor, quien se inspiró en reflexiones extraídas de conversaciones que ha mantenido a lo largo de los años con amigos escritores y filósofos y que poco a poco fueron dando forma a los personajes de su primera novela. Así, las primeras ideas para el libro surgieron en 2017 y fue con la irrupción de la pandemia cuando finalizó la escritura y envió el libro a la editorial. «No es un libro de pandemia, que es lo que todo el mundo me pregunta, sino que se gestó muy poco a poco, tal y como creo que deben gestarse los libros», afirma.

No obstante, la música también juega un papel fundamental, tanto en la vida del polifacético escritor como en este nuevo proyecto profesional. Eso es así hasta tal punto que los críticos han llegado a definir este libro como «una novela musical». A pesar de que le parece un halago excesivo, Asencio reconoce la musicalidad de la obra y la va a aprovechar para, a partir de enero, realizar una ruta de presentaciones musicales en las que estará acompañado por un violín, un piano y una flauta, con las que recorrerá algunos ateneos españoles y así acompañará los pasajes de su obra con música.

Esta otra faceta es tan importante en su vida que hasta es el presidente de la Peña de Música Barroca del Círculo del Liceo de Barcelona, con la que fomenta la difusión de este género musical. Además, a lo largo de su vida ha cantado también con la Orquesta Sinfónica de Alicante y toca diferentes instrumentos desde que era pequeño. «No concibo un momento concreto de mi vida sin que la música me haya acompañado y eso es lo que he tratado de hacer en este libro, que la música acompañe a cada personaje para que cada momento y ritmo de sentido a la escena general», relata el escritor quien concluye que «las cosas hay que hacerlas con pasión».

Un juez que palpa la calle

Un trabajo como el de magistrado roba mucho tiempo de la vida de Asencio pero él reconoce que se trata de «un trabajo como otro cualquiera» y advierte que la profesión de juez conlleva inevitablemente el interés por la realidad que le rodea. «Creo que los jueces debemos salir a la calle y conversar con la gente para percibir las necesidades de todo el mundo y de la realidad que viven», relata el joven, quien afirma que en sus escritos nunca hay referencias al Derecho porque es precisamente una manera de alejarse de esa otra faceta de su vida.

En busca de la irrealidad ha traído tan buenas noticias para José María Asencio Gallego que el autor no quiere ser escritor de una sola novela y de hecho ya está terminando la que será su próxima publicación de ficción. En esta ocasión se trata de un libro dedicado íntegramente a la música ya que ha sido concebido como un concierto en el que los prólogos de la historia reciben el nombre de preludios y los capítulos tienen nombres de canciones. Además, todos los personajes están relacionados con el mundo de la música. Un nuevo homenaje a esta faceta que tantas horas ha ocupado en la vida de un autor que se muestra como un auténtico curiosos por todo aquello que suceda ante sus ojos.