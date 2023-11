Tras dos meses de ensayos, todo está prácticamente listo para el estreno de la versión escénica de la exitosa novela de Andrea Abreu Panza de burro. La obra, cuya adaptación y puesta en escena corre a cargo de la compañía Delirirum Teatro, se podrá ver los próximos días 1 y 2 de diciembre, viernes y sábado, en el Teatro Capitol de Tacoronte. Las entradas para disfrutar del acontecimiento, que se podrán adquirir a nueve euros, saldrán a la venta este viernes día 24 de noviembre a partir de las 12:00 horas. El acceso a las mismas estará disponible a través de la página web del recinto cultural: https://auditoriocapitol.com/

El escenario del teatro, con capacidad para casi unos 300 espectadores, fue testigo este miércoles de la presentación oficial de la obra. Estuvieron presentes la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo; el director artístico de Delirium Teatro, Severiano García; y la responsable de producción y también actriz Soraya González del Rosario. Juntos, dieron cuenta de la responsabilidad que implica haberse embarcado en la "aventura" de adaptar a la escena un fenómeno editorial como el de Abreu, del que ya se han vendido más de 60.000 ejemplares.

"En aproximadamente una semana y media estaremos en este escenario estrenando la obra. Ha sido todo un reto", explicó García. "Al principio sentimos mucho respeto a la hora de acometer este proyecto. Hacía unos años ya que habíamos acometido una adaptación de El Quijote y nos apetecía volver a montar algo que no hubiera sido concebido en origen para las tablas", recordó. García y González del Rosario son, además, los responsables de una adaptación que no ha sido sencilla. "Ni siquiera lo tuvimos claro desde el principio y solo hasta que vislumbramos un principio y un final claro no dijimos un sí rotundo". En el camino, evidentemente, se han sucedido los sacrificios porque es complicado dejar en unas 20 páginas un libro que cuenta con unas 200.

La adaptación de Panza de burro, confesaron, ha sido un "viaje emocionante y muy bonito" a través de la historia que narra la amistad entre dos niñas del norte de Tenerife: Isora y Shit. De hecho, tanto García como González son también del norte, uno de Tacoronte y la otra de Buenavista del Norte, y se sintieron rápidamente identificados con la historia de Abreu y las vivencias que esta plasma en su novela pese a las distancias generacionales.

"Esta es una historia que te atrapa y es increíble que algo tan local haya conquistado a gente de tantos países distinto", detalló Soraya González. "Toca temas muy diversos, desde el machismo a la xenofobia pasando por la vida de esas mujeres que cuidan a los niños porque sus padres están en el sur dejándose la vida en un trabajo", añadió. La productora también agradeció la ayuda del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, organismo dependiente del Gobierno de Canarias, y del Cabildo de Tenerife a través de su área de Cultura y el programa Oye, toca, ver. "Y por supuesto al Ayuntamiento de Tacoronte, que siempre ha estado a nuestro lado".

En cuanto al elenco, Delia Santana y Silvia Criado encarnarán a las dos niñas protagonistas del relato. El resto de actores, Delia Hernández, Javier Socorro y la propia Soraya González, se repartirán la infinidad de personajes que pululan en torno a las dos niñas, incluidas la abuela y los perros.

Como es probable que las entradas para el esperado estreno de la próxima semana en el Capitol se agoten rápidamente, desde Delirium anunciaron que ya hay nuevas fechas cerradas para Los Realejos a finales de diciembre y el capitalino Teatro Guimerá en enero. Además, a continuación esperan emprender gira con la obra el próximo 2024.