La Sección de Música del Ateneo de La Laguna acaba de lanzar su primera colección de cuadernos sobre música y sonido. Canora es el nombre de esta propuesta que por ahora cuenta con tres títulos, que corresponden a las reflexiones de tres importantes músicos de las Islas. El sonido de una isla, Lección de olvido. Modelos de creación sonora, y Minando el universo computacional en busca de la inspiración musical son los tres títulos que ya se pueden adquirir al precio de diez euros cada uno (cinco euros para los socios del Ateneo) y que se pueden solicitar poniéndose en contacto con la institución lagunera.

El presidente de la Sección de Música del Ateneo de La Laguna, Samuel Aguilar, explica que la idea de publicar estos cuadernos surge de las conversaciones que él mismo ha mantenido a lo largo de los años con los tres protagonistas de estos tres números de Canora. «En esos encuentros siempre surgen cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la música pero que se quedan ahí, sin que se les pueda dar forma», reflexiona el experto, quien lamenta que «no siempre le damos la importancia que se merece a estas cuestiones porque parece que no tienen la entidad suficiente como para ser publicadas». No obstante, el Ateneo ha decidido ahora realizar una apuesta firme por este tipo de publicaciones porque «nos parecen temas interesantes y que, si no los fomenta una institución como el Ateneo, no se darían a conocer».

De este modo, Canora se configura como «una colección abierta», que comienza con estos tres primeros lanzamientos pero que los promotores esperan que pueda continuar creciendo en los próximos meses.

Ildefonso Aguilar y su peculiar relación con el sonido y el paisaje protagonizan el primero de los libros de Canora, El sonido de una isla. Pionero de la música electrónica en España y responsable de la sonorización de algunos de los espacios naturales más emblemáticos de Lanzarote, ha logrado asociar la Isla a un tipo de sonoridad que la diferencia de cualquier otro lugar. Aguilar es el padre del presidente de la Sección de Música del Ateneo, quien explica que, «en casa, siempre hemos mantenido conversaciones en las que aún hoy me sorprendo de las cosas que me cuenta». Samuel Aguilar no quiere que todos esos detalles se pierdan y por eso comenzó a perfilar esta colección de cuadernos que también protagoniza Rubens Askenar. Lección de olvido. Modelos de creación sonora es el título de este segundo libro protagonizado por este compositor que posee «un planteamiento muy interesante de la composición», asegura Samuel Aguilar. En palabras del propio autor, se trata de un «diario compositivo».

Por último, en Minando el universo computacional en busca de la inspiración musical, Gustavo Díaz Jerez explica cómo la computación, las matemáticas y la inteligencia artificial han ido forjando su lenguaje como compositor. En este sentido, el coordinador de este proyecto destaca que, «a pesar de la aparente frialdad de los números, Díaz Jerez logra que su obra desprenda sentimiento».

Para completar estas tres propuestas, el lector dispondrá de diferentes códigos QR que enlazan los libros con material complementario que enriquece la experiencia y que permiten que estos conocimientos sean mucho más entendibles para el público, que puede ser experto en el tema o que simplemente disfrute con la música. El libro de Ildefonso Aguilar cuenta con un enlace a una lista de reproducción de Spotify con más de cien canciones relacionadas, mientras que el segundo y tercer cuadernos cuentan con enlaces a algunas de las obras compuestas por los autores. «A pesar de que parecen libros muy específicos, realmente se trata de literatura abierta y que cualquier persona con interés sobre la música puede entender y apreciar», concluye Samuel Aguilar.