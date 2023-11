En el texto Síndrome de hubris en neurocirugía, de J. González-García (Revista de Neurología, 2019, vol. 68), se define el Síndrome de Hubris comparando las características del mismo desarrolladas por médicos con las desarrolladas por políticos y otros líderes. La metodología de González-García parte de los criterios diagnósticos del síndrome descritos inicialmente en mandatarios políticos con responsabilidades de gobierno, y saca luego conclusiones para el entorno médico neuroquirúrgico. El término hubris o hybris es un concepto griego que significa desmesura, y se opone a la sobriedad o la moderación.

En una psicopatología del poder no se puede olvidar la obra del filósofo Bertrand Russell, justamente publicada en los años de preguerra, 1938, Power: a new social análisis, donde se equiparaba el poder en la sociedad humana a la energía en el mundo de la física. La meta del humano es el poder y la gloria. Por eso a los generales romanos se les regalaba una corona de laurel y un esclavo que le iba recordando que era mortal: «memento mori», o a los papas, en su coronación cuando se les decía protocolariamente: «sic transit gloria mundi». Tan evidentes son los cambios que se apoderan de un humano humilde y pequeño, una célula miserable, polvo en el camino, que una vez es referente de poder se engríe y destartala más allá de sí mismo, y se desindividua para convertirse en la Abeja Reina.

Un eminente autor en la psicopatología del poder es el neurólogo y excanciller británico David Owen, quien publicó varios textos al respecto, y uno fundacional junto a Jonathan Davidson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Duke, Hubris syndrome: an acquired personality disorder? A study of US presidents and UK prime ministers over the last 100 years (Revista Brain, 2009). Fue Owen quien acuñó el nombre de Hubris para el síndrome patológico del poder que denota en los mandatarios la creencia de estar llamados a realizar grandes obras, tienden a la grandiosidad y la omnipotencia y son incapaces de escuchar, además de mostrarse impermeables a las críticas. Owen afirma que es un trastorno psicopatológico reversible, unido al poder, alimentado por el éxito, y propone que la democracia debe oponerle resortes defensivos para evitar males entre la población. Es un síndrome reversible cuando el poder desaparece.

El cluster de síntomas del síndrome de Hubris lo caracterizan 14, de los que cinco son propios y el resto se solapan con el Trastorno Narcisista de la Personalidad o el Histrionismo. Son síntomas del síndrome de Hubris: propensión narcisista a ver el mundo como un escenario donde ejercitar el poder y buscar la gloria; tendencia a realizar acciones para autoglorificarse, ensalzar y mejorar la propia imagen; modo mesiánico de hablar sobre asuntos corrientes y tendencia a la exaltación; autoidentificación simbiótica con la nación, el estado y la organización; tendencia a hablar de sí mismo en tercera persona y usar la forma regia de nosotros; excesiva confianza en su propio juicio y desprecio por el de los demás; tendencia a la omnipotencia, la creencia de que no deben rendir cuentas a sus iguales, colegas o a la sociedad, sino ante la historia o Dios; pérdida de contacto con la realidad, aislamiento progresivo; inquietud, imprudencia e impulsividad; convencimiento de la rectitud moral de sus propuestas; incompetencia generada por la excesiva autoconfianza. Dice Owen que los dictadores son más proclives a desarrollar un Hubris: Stalin, Hitler, Franco, Saddam Hussein, Castro, han sido claros ejemplos. Otro Hubris fue Adolfo Hitler, y ya en 1941 «se había vuelto totalmente impermeable a las opiniones de los demás y estaba cometiendo errores enormes, característicos del síndrome de la Hubris».

Para contrastar en el entorno médico los desastres a los que puede conllevar un Hubris, se da el caso de que, llevados de ese síndrome, estudia González-García que los éxitos les hacen ser imprudentes y caer en la incompetencia hubrística: intervienen a un paciente con una estenosis lumbar con éxito, lo reintervienen por una estenosis dorsal y lo vuelven a intervenir por una estenosis cervical hasta que se produce un desenlace fatal y el éxito les conduce al desastre. Imaginemos, volviendo a la política, los desastres que se pueden generar en un país. González-García habla del complejo hubris-némesis, que no solo pretende el éxito propio a cualquier precio sino, a la vez, el hundimiento del resto de médicos, además de que sienten que no tienen que dar explicaciones a sus colegas, se identifican mayestáticamente con la institución, sufren accesos de ira irracional, tienden a la grandilocuencia y el lujo, modifican el lenguaje a forma mesiánica y adverbial convirtiéndose en adalides de la responsabilidad y la exaltación, están convencidos de su rectitud moral y su amplitud de miras, piensan que actúan por servicio a los demás y por el bien de la institución, carecen de empatía con pacientes y con colegas, y son inmunes a la desgracia ajena. González-García trae a colación el término «narcisista», que introdujo en 1898 H. Ellis «para describir la tendencia a estar absorto en la admiración de sí mismo, y se conoce como el complejo de dios o de premio Nobel». El paralelismo entre el síndrome de Hubris y el de Narciso, no ha conseguido todavía que el DSM considere al Hubris como psicopatología específica.

Es interesante la etiología que se sospecha en este síndrome, dice González-García: «¿cuál es su desencadenante?: el poder y el éxito», y depende más ese desencadenante del puesto que se ocupa que de la persona misma. Se buscan las áreas corticales o los neurotransmisores que pueden provocar esta psicopatología, al menos en el mismo lugar en el que se dan los trastornos narcisista, histriónico o antisocial, bien clasificados en el DSM. Probablemente estén involucrados la corteza ventromedial prefrontal y la ínsula, la amígdala y el núcleo accumbens, donde se han detectado comportamientos impulsivos e irracionales. En el estudio de los neurotransmisores se han observado las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, y dice González-García: «Al igual que determinadas drogas actúan a través de receptores de la dopamina modificando los circuitos de bienestar y recompensa, el poder extremo tendría en algunos sujetos, con susceptibilidad individual, efectos similares. En este sentido, el poder debería considerarse una droga, y el Síndrome de Hubris, una adicción a la cual ciertos trastornos de la personalidad, sobre todo el narcisimo, son especialmente vulnerables». En el mundo de las finanzas, la política y los militares, se han establecido protocolos de reconocimiento del síndrome de Hubris, y hay distintas organizaciones dedicadas a la lucha contra el mismo: el Daedalus Trust, fundado por el propio Owen, o el Hybris Project de la Universidad de Surrey. Cuando un enfermo de Hubris pierde su cargo lo recibe incrédulamente y cae en un fuerte cuadro depresivo, como Hitler.