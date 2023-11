Muy cerca de la iglesia de La Concepción, en La Laguna, el inmueble que en su día acogió la Sala Conca recuerda a un pasado donde el arte fue protagonista e inspirador de palabras como cambio o experimentación. Unas calles más abajo, junto a la plaza de La Catedral, el joven Museo LM Arte Colección abre este viernes la 17 de noviembre una muestra dedicada a sus fondos que no es «ni un homenaje ni una reconstrucción» sino un «reflejo» de la importancia de la labor que desarrolló esta galería y su propietario, Gonzalo Díaz.

Han pasado más de 50 años desde que Díaz fundó la Conca. Corría entonces el año 1971, una época en la que ya se intuían los cambios en el horizonte, y pronto se convertiría en un capítulo fundamental si se quiere repasar la historia del arte contemporáneo en Canarias.

Esta exposición temporal permanecerá abierta hasta el próximo 10 de febrero con 72 piezas de los fondos de la mítica galería. Entrar en la sala, situada en la calle Carrera, es como hacer un pequeño viaje en el tiempo, un recodo que conduce directamente hacia la imagen de aquellas paredes verdes plagadas de arte que en su día fueron esenciales para la creación en el Archipiélago.

Colección Conca. Cuatro décadas de arte en Canarias está comisariada por el director del museo, Eliseo G. Izquierdo. Consciente de la dificultad de la tarea, se dejó llevar. «Ha sido un proceso totalmente intuitivo», explicó. Sumergirse en la colección de Conca es una tarea ingente. «No tengo espacio para traer a todos los artistas que están representados en Conca, necesitaría el doble de obras. Aquí hay 72 y es, sin duda, la ocasión en la que más obras he metido en esta sala, que suele albergar como mucho unas 35», detalló.

Esta nueva aventura responde al deseo expreso de los gestores de este museo lagunero de mostrar la importancia de la investigación «en torno al coleccionismo y la difusión de las colecciones como herramientas indispensables para el conocimiento de los fenómenos artísticos y los procesos culturales sucedidos a lo largo del tiempo».

Pese a que la colección original de la Conca se ha ido dispersando desde que la instalación tuvo que cerrar, la sala sigue conservando un fondo importante. «Si quieres hacer una revisión más profunda de lo que ha sido la Conca, tienes que tirar de otras colecciones como la de TEA o incluso la nuestra, donde ya contamos con una docena de piezas que proceden de la Conca». Por eso, este nuevo acercamiento es el intento de Izquierdo de «imaginar el recuerdo, como secuencia prolongada de instantáneas, de un espacio y un acontecer que marcó, de manera indiscutible, esa época tan destacada».

La Sala Conca supo estar en el lugar y el momento adecuado y no solo fue un espacio expositivo. «Sacó adelante a muchos artistas, eso es así». De nuevo, el viaje en el tiempo. «En los años 70 y 80 se produce un fenómeno a nivel nacional que es el que se conoce como el del arte joven. Pasada la dictadura, llega la democracia y la estrella pasa a ser el arte joven». Ahí es cuando entra en juego la Conca, que trae a Tenerife a artistas internacionales y nacionales que, a su vez, terminan siendo determinantes para un grupo de jóvenes artistas que luego pasaría a llamarse la Generación de los 70. Un nombre que, por cierto, también se acuña en la Conca para una exposición colectiva. Todo al calor de muestras de nombres como Saura o Miró, que también se sucedieron entre sus paredes. «En la Conca habrá exposiciones de joyas, por ejemplo. Fue una galería multiformato: pintura, mucha escultura y cosas innovadoras como una exposición con performance de Ernesto Valcárcel en 1973», recordó.

Para esta nueva exposición, Izquierdo ha escogido piezas de artistas internacionales, nacionales y canarios que tuvieron relación con la Conca. «Mi intención, y es una idea firme, es hacer un capítulo dos dedicado solamente a la obra gráfica y los múltiples, un aspecto muy importante en la Conca. Allí hay todavía miles de grabados, es impresionante».

El listado de artistas que firman las piezas que se verán en el Museo LM Arte Colección hasta el próximo mes de febrero van desde Walter Meigs, norteamericano que acercaría a los entonces jóvenes creadores isleños sus abstracciones de paisajes pintados en acrílico, a nombres nacionales muy vinculados a la Conca como Fernando Bellver o Andrés Rábago. En cuanto a los artistas canarios, casi todos pasaron de una manera u otra por la galería de Gonzálo Díaz. «Además, hay una importante presencia de mujeres en su colección, no he tenido que hacer ningún esfuerzo en ese sentido y me han salido piezas maravillosas», concluyó.