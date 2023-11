La gran dama del country, Dolly Parton, afronta el que ella misma presenta como su primer álbum de rock tras casi seis décadas de carrera. Su voz y su carácter permiten la incursión, y llegas a preguntarte por qué ha tardado tanto. Obra, por supuesto, que es cualquier cosa menos tímida o discreta: ‘Rockstar’, título sin medias tintas, nos viene a decir desde su canción titular que ella se siente tal que así, una estrella del rock’n’roll, entendida también como un lugar que trasciende el género, una actitud ante la vida. “Dicen que si puedes soñarlo / puedes conseguirlo”, canta arropada por guitarras encrespadas.

‘Rockstar’ refleja una noción del rock nítidamente clásica y con simpatía hard-metalera. Es el presumible influjo de su señor marido (desde 1966), Carl Dean, al parecer un gran fan de bandas como Led Zeppelin y AC/DC. Y con su extralarga nómina de invitados, uno por casi cada una de las 30 canciones, nos indica que Dolly Parton tiene muchos amigos. No consiguió cuadrar agendas para incluir a Mick Jagger y se llevó una cordial negativa de Jimmy Page y Robert Plant, pero el desfile de colegas de relumbrón es espectacular. Lástima que el repertorio combina algunas piezas de estreno con una selección de hitos de ayer y anteayer, algunos de los cuales resultan excesivamente obvios: de ‘Every breath you take’ (con Sting) a ‘Purple rain’, pasando por ‘Wrecking ball’ (con Miley Cyrus) y un ‘(I can’t get no) Satisfaction’ compartido con Pink y Brandi Carlile y que sabe a simple y llano divertimento.

Políticos “codiciosos”

Entre los focos de interés cabe colocar números nuevos como ‘I want you back’, en un dueto con Steve Tyler (Aerosmith) que funciona, así como el divertido y rocanrolero ‘I dreamed about Elvis’. Y la arisca ‘Bygones’, con Rob Halford (Judas Priest) como duro ‘partenaire’. En ‘World on fire’, Parton trata de levantar su propio ‘We will rock you’ con un ritmo marcial y un texto que apunta al cambio climático y la inacción gubernamental, señalando a los “políticos codiciosos, presentes y pasados”. Curiosamente, cinco ‘tracks’ más allá nos topamos con Kid Rock, declarado ‘trumpista’, en la potable ‘Either or’.

Resulta simpático el mano a mano con Stevie Nicks en una pieza inédita de esta, ‘What has rock and roll ever done to you’, y se observa la celebración de las luchas compartidas (de género) en ese acusatorio ‘You are no good’ que Parton se marca junto a Emmylou Harris y Sheryl Crow. Y cabe consignar un ‘Let it be’ de ‘crescendo’ sentido, arropado por Paul McCartney y Ringo Starr, y un montón de duetos ‘vip’, en fin, para la alinear en la vitrina: con Elton John, Simon Le Bon, Debbie Harry, Peter Frampton, Pat Benatar… Por encima de todo, la voz de la señora Parton, muy distinguible, con entidad propia y todavía pimpante a los 77. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Tutupá' Tronco Pop-folk Autoeditado ★★★★

Después de 'Tralará' y 'Nainonai' llega 'Tutupá' y los hermanos Herrero siguen paseándose por los distintos rincones de la canción popular con el candor y el desparpajo del primer día. Aquí amplían aún más el abanico de estilos (cumbia, isa canaria, rancheras...) y el arsenal de instrumentos domésticos para cantarle al amor, al desamor, a los afiladores, a los hospitales y al paso del tiempo (preciosa versión mínima del 'Bookends Theme' de Simon & Garfunkel). Rafael Tapounet

'Boom boom' Pascal Comelade & The Limiñanas Berreto-Because Music Rock experimental ★★★★

De las cercanías de la estación de Perpinyà, centro del mundo según Dalí, emerge de enuevo la abracadabrante alianza del pianista y el tándem Lionel & Marie Limiñana. Hermoso aquelarre de rock con pulsión garajera, mayormente instrumental, entre psicofonías electrónicas y trances mareantes, en algún lugar entre Marcel Duchamp, Neu! y The Cramps. Y entre líneas podemos percibir las guitarras de Xarim Arest y Lalo López y el soplido discordante de Mark Cunningham. J. B.

'Zodiac Suite' Aaron Diehl & The Knights Mack Avenue Jazz ★★★★

En 1945, la compositora y pianista Mary Lou Williams estrenó una suite inspirada en los signos zodiacales que estaba llamada a ser un hito en el encuentro entre el jazz y la música clásica. Pero nunca pudo grabarla con orquesta, aunque sí en una preciosa versión a trío. ¿Cómo hubiera sonado en todo su esplendor? El pianista Aaron Diehl y el grupo de cámara The Knights hacen realidad la idea de Williams. Y en sus manos suena diáfana, elegante, ligera, en fantástico equilibrio entre el swing y el lenguaje de los compositores europeos. Un viaje en 12 paradas, cada una distinta a la siguiente y todas singulares -una melodía, un color, un arreglo memorable-. Han tenido que pasar casi 80 años pero sí, la suite de Williams era algo único. Roger Roca