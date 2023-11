El músico canario Kike Perdomo cierra la gira de presentación de su último trabajo discográfico, Friendship, en Nueva York. Tras un primer concierto que tuvo lugar el miércoles 15 de noviembre en el Smalls Jazz Club, el tinerfeño ofrecerá el lunes día 20 otro pase en el Ornithology Jazz Club. Este es el decimocuarto álbum de estudio del saxofonista tinerfeño y el tercero que graba en Estados Unidos, y precisamente estos días se ha reencontrado con los músicos del cuarteto con los que entró en el estudio para dar forma a este trabajo en marzo de 2022. Ahora, el canario vuelve a subirse con ellos al escenario para poder defender este disco que tan buenas noticias le ha traído.

Tras una gira de seis conciertos por diferentes puntos de la Península y Canarias, Kike Perdomo regresa a la ciudad que nunca duerme para presentar este trabajo que, como él mismo define, trata de alejarse del "cliché musical de solo y melodía" y que cuenta con composiciones originales, con un "concepto musical contemporáneo y centrado en la investigación y el desarrollo de nuevas sonoridades dentro del mundo del jazz". Kike Perdomo ha dejado lo mejor de la presentación de este trabajo para el final. Así lo reconoce el tinerfeño, quien se muestra satisfecho por poder cerrar el ciclo de este disco precisamente en Nueva York. "Ya he actuado en clubes como el Smalls porque he viajado a Nueva York para actuar desde el año 2005 pero nunca he tenido la oportunidad de presentar uno de mis trabajos en esta ciudad, por lo que me siento muy feliz de poder mostrar aquí la música que he compuesto", relata Perdomo quien celebra, además, haber podido aterrizar en un club como este: "Smalls es un club que da la oportunidad de mostrarse a las nuevas músicas de jazz, al sonido más contemporáneo y actual y que apuesta por los trabajos más novedosos. Así que estoy feliz de estar aquí, no tanto porque yo sea nuevo en esto, sino porque creo que sí hago cosas diferentes".

"Para mí es un regalo actuar en Nueva York", declara el músico tinerfeño quien puede estos días reencontrarse con los cuatro compañeros con los que grabó Friendship en 2022. "Ha sido un bonito reencuentro y me encanta poder volver a ensayar con ellos. La verdad es que me habría gustado poder hacer todos los conciertos juntos pero todos viven en Nueva York y yo en Tenerife y no era posible", lamenta. Así, la música de Perdomo se escucha estos días en Nueva York junto a la destreza del contrabajista Joseph Lepore, el pianista y compositor George Dulin y el batería E.J. Strickland.

Tras 20 años tratando de presentar su música en Nueva York, Perdomo se declara satisfecho. Y más aún si se tiene en cuenta el trabajo con el que ahora aterriza en Estados Unidos. "Este disco ha tenido muy buenas críticas y ha sido muy bien recibido por el público en los diferentes conciertos que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses", reconoce el canario, quien destaca además el "calor y entusiasmo" con el que lo han recibido allá donde ha llevado su último trabajo. Pero el recorrido de Friendship aún no ha terminado, puesto que Kike Perdomo anuncia que lanzará una edición en vinilo de este último trabajo de cara a la Navidad. Además, afirma que "ya estoy pensando en volver a grabar el próximo año porque soy un firme defensor de que cada dos años hay que hacer un disco nuevo, porque eso te obliga a componer y a estar siempre activo y trabajando", concluye.