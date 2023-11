Nicolás Ruiz (Algeciras, 1965), más conocido como Espintapájaros, aterriza en Tenerife para participar en la nueva edición del Encuentro Nacional de Literatura sobre Naturaleza y Mundo Rural, Letras Verdes 2023, que celebra su tercera edición hasta el sábado 18 de noviembre. El naturalista e ilustrador participará en el taller Claves para comenzar a ilustrar la naturaleza, que tendrá varias entregas, así como en la presentación de los desplegables Biodiversidad de la Macaronesia y en la actividad que lleva por título Encuentro de ilustración de naturaleza en vivo junto a otros profesionales del sector. Estas actividades se desarrollarán entre Buenavista del Norte y Los Silos. Ruiz se declara un "firme defensor de la pintura de naturaleza" y por eso invita a conocerla a través de todas estas propuestas en las que él atenderá tanto a aquellos que se inician en esta práctica como los que ya conocen sus secretos y quieren perfeccionar sus creaciones.

¿Qué claves para ilustrar ofrecerá en el taller con el que participará en Letras Verdes 2023?

Es un taller para todo tipo de personas, desde los que no hayan ilustrado nunca pero tengan interés hasta para quien ya dibuje e ilustre desde hace tiempo. Las claves que daré irán desde el inicio del proceso, el trabajo con lápiz y seguiremos con el trabajo de acuarela. Así seguiremos hasta tener una ilustración al completo.

Entre esas claves, ¿qué lugar ocupa la paciencia?

La clave principal es la pasión. Al dibujante le tiene que gustar mucho lo que hace y por eso debe tener paciencia y dedicarle muchas horas al dibujo, pero todo eso no se logra si no tienes la pasión.

También presentará el desplegable Biodiversidad de la Macaronesia. ¿En qué consiste esta publicación?

Sí, soy el ilustrador de este desplegable y hablaremos sobre la fauna y, sobre todo, sobre las tortugas marinas de la Macaronesia. Incluimos las diferentes especies de tortugas marinas en esas páginas. Ha sido una labor larga pero en la que he estado muy bien asesorado por diferentes expertos que conocen en profundidad las diferentes especies. He hecho muchos dibujos hasta llegar a concretar uno que valga para los diferentes individuos de la misma especie. Ha sido un trabajo de meses porque ha habido que ir mejorándolos con los consejos de los expertos que conocen a la perfección a estos animales.

¿Qué llegó antes a su vida, el interés por la pintura o por la naturaleza?

No sabría qué decir. Muchas personas de nuestra generación crecimos motivados por el trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente. A mí lo que más me llamaba la atención eran sus cuadernos de fauna. Para mí, la naturaleza y la pintura va todo junto y no podría poner nada por delante.

La perfección es otro aspecto indispensable para este tipo de ilustraciones.

Yo soy pintor e ilustrador. Como ilustrador, me dedico sobre todo a hacer guías y tenemos que ser muy exactos en el detalle y afinamos al máximo. Trabajo con dibujos de diferentes individuos de una misma especie para hacer un dibujo que sea común a todos. Por otro lado, en la pintura artística no tenemos que hablar tanto de los detalles sino de la impresión que nos da un paisaje o una luz. Ahí son menos los detalles pero es mayor la sensación. Cuando te hacen un encargo hay que saber a qué atenerse, saber si es importante la sensación del entorno o si lo único que se percibe es la identificación de un animal, sin meter luces para que no se alteren los colores. Y de todo eso hablaremos en los talleres de Letras Verdes.

Con tanto trabajo de este tipo a sus espaldas, también habrá tenido la oportunidad de ver cómo va cambiando el paisaje a su alrededor o la desaparición o aparición de ciertas especies animales en determinados espacios naturales.

Sí, no dejo de ser un gran observador. Me fijo mucho en los detalles y hay especies que antes no estaban en un lugar y ahora están o especies que han desaparecido por el cambio del clima y los paisajes también van cambiando con el tiempo.

¿Tiene algún paisaje o animal predilecto al que le guste volver una y otra vez?

Tengo especial predilección por las rapaces nocturnas, también me gusta mucho el tema marino porque siempre he estado muy relacionado con el mar. Así que me gusta pintar aves marinas y cetáceos. Tengo la suerte de que vivo en un sitio en el que puedo ver cetáceos muy fácilmente. Además, me embarco para dibujar calderones en directo o les saco fotos.

¿Aprovechará estos días para dibujar el paisaje o la fauna tinerfeña?

Tengo una agenda bastante apretada pero sacaré algún momento para poder ir a Teno y a ver si me llevo algo nuevo. He trabajado mucho para Tenerife y muchas de esas especies las conozco pero me encanta poder verlas en el lugar en el que habitan.