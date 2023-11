El tinerfeño Juan Alfredo Amil (Arona, 1981) estrena el próximo 15 de diciembre Absolución, su primer largometraje cinematográfico. La puesta de largo de este proyecto tendrá lugar en salas comerciales de Tenerife, Gran Canaria y en otros puntos del país que aún quedan por confirmar.

Además, tal y como adelantó el director esta misma semana, se podrá ver en 2024 en Televisión Canaria y en Televisión Española, que también coproduce el proyecto. La sinopsis de este documental da cuenta de lo personal que es este filme, que Amil inició en 2018. «Cuando el cineasta Juan Alfredo Amil recibe la información de que una operación rutinaria podría poner en riesgo su vida debido a la obesidad mórbida que padece; sólo encuentra una manera de combatir su estado de pánico: rodar una película sobre ello», adelanta.

La historia del director

Efectivamente, la de Absolución es la historia de su director. «No pretendo dar lecciones, solo he querido transmitir mi experiencia y ver si alguien se puede sentir identificado y le puede servir de inspiración», quiso dejar claro Amil. En 2018, recordó, Amil pesaba 174 kilos «y mido 1,80». «Me tenía que operar de un asunto totalmente rutinario y el doctor me lo dejó claro: con la cantidad de grasa que tenía no era seguro que pudieran usar una anestesia epidural y si tenía que emplear la general había muchas posibilidades de que me pasara algo grave».

Esa información provocó tal angustia en Amil que, como cineasta, la mejor forma que encontró de canalizarlo fue hacer una película sobre lo que estaba experimentando. «Me podía costar la muerte y me lancé sin tenerlo de todo claro; lo que en un principio pensé que iba a ser se convirtió en un autorretrato personal y familiar sobre cómo la vida de derrumbaba ante mis ojos».

«Habla sobre la obesidad»

Absolución de Alfredo Amil, que así es su título completo, es una película sobre las preocupaciones de su director. «Habla sobre la obesidad pero más importante que todo eso son las cuestiones psicológicas detrás la obesidad. Llega el momento en el que me doy cuenta de que hasta que no empiece a cuidarme a mí mismo en todos los sentidos, no solucionaré nada».

Amil, que coloca este proyecto dentro del segmento del cine de no ficción, está también en pleno proceso de «promoción» entre los académicos españoles para optar a una posible nominación a los Goya. Esta etapa continuará abierto hasta el próximo día 27. Mientras, este jueves día 16 se proyectará en la mítica Sala Equis de Madrid. «Será una proyección para académicos y asociaciones que tienen que ver con temas de diversidad y obesidad», detalló.

La cinta tiene una duración de 88 minutos en su versión cinematográfica y de 59 minutos en su versión para televisión. Tanto la dirección como la producción, la fotografía y la música corren a cargo de Juan Alfredo Amil. Además del director, intervienen Tránsito Rodríguez, Ado Santana, Arianne Cristiel Dapena, xan Serantes, Jorge Luis Amil, Tránsito González, José Miguel Pérez y Oscar Rojas.