Jorge de la Cruz Correa, que firma artísticamente como Dellacruz, y Pedro Hernández, conocido como st. Pedro, son los dos aspirantes tinerfeños a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Radio Televisión Española (RTVE) anunció este fin de semana la identidad de los 16 aspirantes que competirán por viajar a Suecia y participar en el certamen de la canción más conocido del mundo.

El Benidorm Fest es un concurso musical organizado por RTVE para la elección del artista y la canción para Eurovisión. Esta preselección está compuesta por tres galas, dos semifinales y una final, en las que el público y un jurado profesional elegirán al candidato de España para el Festival de cada año. Este año, su celebración está prevista en el Palacio de los Deportes de la localidad valenciana los próximos días 30 de enero, 1 y 3 de febrero.

Concretamente, son once solistas y cuatro grupos, unos con más experiencia que otros en la industria, los que participarán en la selección para Eurovisión de 2024: Almácor, Angy Fernández, Dellacruz, Lérica, Mantra, María Peláe, Marlena, Miss Cafeina, Nebulosa, Noan, Quique Niza, Roger Padrós, Sofía Coll, st. Pedro y Yoli Saa. Es la tercera ocasión en la que el ente público opta por este formato para seleccionar al representante español en el concurso eurovisivo. De hecho, esta tercera entrega ha batido todos los registros al recibir 825 propuestas frente a las 455 del pasado año.

Dellacruz

Dellacruz, que lleva varios años viviendo en Madrid, celebró este lunes la oportunidad de participar en este certamen y hacerlo, además, acompañado de otro canario. "Estar entre los seleccionados ya es un premio y hacerlo, además, con otro tinerfeño es todo un orgullo", dijo. "Esto es una oportunidad de mostrar lo que hacemos; hemos conseguido formar un grupito bastante bueno entre los 16 aspirantes y nosotros, los tinerfeños, vamos a ser los encargados de aportar el calorcito", añadió.

Jorge de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 31 años) se trasladó a vivir a Madrid tres años antes de la pandemia. El motivo: unas prácticas después de finalizar su formación en Relaciones Laborales. La música, que siempre había formado una parte importante de su vida, empezó a ocupar cada vez más espacio. "Me llamaron para participar en sesiones de composición y, la verdad, me picó la curiosidad", relató. Pronto comenzó a trabajar para muchos artistas, entre ellos el propio Sergio Dalma. "Ahí fue cuando se profesionalizó todo y empecé a componer con varios artistas; durante la pandemia me volví a Tenerife pero pronto tuve que volver a Madrid porque desde las Islas es mucho más complicado".

Este último año ha sido toda una locura, Dellacruz ha escrito temas con Ana Guerra, Soraya, Bombai o Famous, por citar solo algunos ejemplos. En paralelo, al tinerfeño le surgió la oportunidad de empezar con su propio proyecto y ya ha lanzado cinco singles de la mano de Universal. "Cada vez me he sentido más cómodo y cada vez se identifica más mi sonido; puedo tener un aspecto bastante urbano pero la verdad es que compongo más pop", dijo. De hecho, de la mano del artista Famous estuvo ya en la pasada edición del Benidorm Fest, pero como uno de los compositores de la canción que defendió el artista de origen nigeriano.

Todavía no puede decir nada de su canción, ya que todos los temas serán presentados el próximo 14 de diciembre y los detalles de los mismos se mantienen en la más estricta confidencialidad. "Si te digo algo, me matan", bromeó. "Te diré únicamente que mi canción tiene un estilo pop con toques urbanos y electrónicos y que le tengo bastante fe". Mientras, este viernes y el siguiente Dellacruz lanzará sendas colaboraciones con Pepe Bernabé y Álvaro Hernández y con el grupo Última Llave. Además, el próximo 25 de noviembre actuará en La Laguna de la mano de la edición número 15 de la Noche en Blanco.

st. Pedro

Pedro Hernández (Tenerife, 27 años) es de Tejina, estudió percusión en el Conservatorio y formó parte del grupo local Neptuno. Muchos le recordarán por su paso por el concurso televisivo La Voz, donde llegó a la final de la mano del cantante Juanes. Su vida cambiaría tras llamar la atención de Rebeca León, una de las representantes más prestigiosas de la industria musical internacional y en parte responsable del incombustible éxito de Rosalía. Con ella viajó a Miami y ahora mismo está a punto de lanzar un EP. Será, adelanta, un álbum "conceptual que nos sumerge en un viaje a través de diferentes ritmos latinos que van desde la balada a la salsa, pasando por la ranchera o el merengue". Entre sus últimos temas publicados se encuentran Romance y No es lo que toca. Sobre su éxito basta con añadir tan solo un dato, su perfil de instagram acumula 65.000 seguidores