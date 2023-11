¿Con qué propuesta participa en el Festival Ritmos Handmade?

Ofreceré una clase magistral de percusión en la que me enfocaré en el cajón flamenco y también habrá una actuación junto a tres músicos locales: Pablo Díaz al piano, Carlos Costa, al bajo y Kepa Martínez, al clarinete. He recopilado temas de latin jazz y flamenco jazz que han sido claves en mi desarrollo musical desde que llegué a España.

¿Qué opina de una iniciativa como Ritmos Handmade?

Me parece increíble que Puerto de la Cruz pueda contar con esta iniciativa tan interesante y asequible para la gente. Cualquiera que tenga interés por la música y por la percusión encontrará una oportunidad de participar, aprender y disfrutar de grandes músicos de diferentes rincones del mundo y de diversos estilos.

¿Por qué decidió consagrar su vida a la percusión?

Siempre me he interesado por las artes e ido probando diferentes oficios e instrumentos hasta que descubrí la percusión, con la que finalmente encontré una conexión profunda, una salida para poder expresarme con libertad y una manera de canalizar mis sentimientos. En los momentos de la vida en que, por algunas circunstancias, dejo de tener contacto con el instrumento, siento que pierdo el equilibrio porque todo lo que estoy acostumbrada a soltar y gestionar por esta vía comienza a acumularse.

Tras iniciarse en los ritmos africanos, brasileños y afrocubanos, ¿qué fue lo que le llamó la atención de los ritmos españoles para dedicarse a ellos?

De entrada, el sonido del cajón siempre me ha gustado mucho. El flamenco me atrajo por su complejidad pero la versatilidad del cajón con cuerdas fue un descubrimiento grande para mí. Me parece que es un instrumento que tiene un buen rango de frecuencias y que, tocado con algo de conocimiento, es capaz de llevar a una banda o una orquesta entera, si hace falta. Los demás instrumentos que tocaba antes eran de sección y había que contar con varios percusionistas para completar la sección rítmica.

¿En qué situación diría que se encuentra actualmente el flamenco?

El flamenco está vivo, sano y salvo y será eterno, a pesar de las modas del momento y la falta de apoyo a los artistas que se dedican profesionalmente a ello. Es una forma de vida para mucha gente. Todos los días nacen niños dentro de esa cultura donde se canta en la sobremesa, en las bodas, los bautizos y la Navidad. No hay DJ ni bandas contratadas. En las celebraciones cantan los familiares, se bailan y se tocan las palmas desde muy temprana edad y escuchan flamenco tradicional con pasión, y también reciben lo nuevo que va saliendo.

Ha sido reconocida como una de las máximas representantes de la mujer en la percusión flamenca. Será un honor pero ¿aún debe haber distinciones entre hombres y mujeres a la hora de hacer música?

Por supuesto que es un honor el reconocimiento, pero efectivamente, no aporta mucho hacer distinciones entre mujeres y hombres a la hora de tocar un instrumento musical. Lo que sí sé que es importante es que cada ser humano tenga referencias de personas que ya están viviendo el sueño que quieren lograr. Cuando no existen esas referencias es más fácil dejarse llevar por los comentarios de los ignorantes que quieren poner piedras en tu camino. Afortunadamente, ya hay muchas mujeres que se dedican a la percusión así que, aunque seguimos siendo pocas en el flamenco, ya somos muchas percusionistas por el mundo.

¿Qué es lo que ha hecho que sea tan reconocida dentro de este género?

El reconocimiento me ha llegado porque somos poquitas mujeres instrumentistas en el flamenco y mi simple presencia ha llamado mucho la atención. He tenido la suerte de estar siempre rodeada de músicos muy grandes y por eso he tenido esa visibilidad. Mis puntos fuertes son, sin duda, mi dedicación al oficio y la seriedad con que afronto mi trabajo. El esfuerzo por aprender y siempre mejorar es lo que me ha llevado desde la nada a poder tocar con músicos de muchísimo nivel. No podía haber empezado con menos conocimiento y ahora comparto escenario con artistas consagrados.

Tras varias décadas de carrera musical, ¿cuál es su próximo gran reto profesional?

Aprender y crecer es mi forma de vida. Los pequeños logros son los que culminan en grandes avances así que, si tengo la fortuna de seguir como estoy durante dos o tres décadas más, estaré muy agradecida. Me dedico al acompañamiento. Estoy al servicio de los artistas creadores que cuentan conmigo en sus proyectos. Me encantaría verles crecer y tener el reconocimiento que merecen. Hay grandes creadores matándose por la calidad en sus proyectos que, finalmente, por falta de apoyo, llegan a audiencias muy reducidas, mientas la máquina de la industria está empujando a un mensaje artístico completamente vacío y banal.

¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

Me estoy preparando para una actuación en la Gala de los Grammy Latinos que se celebran la próxima semana en Sevilla con Diego Guerrero. Su disco Por la Tangente, donde he grabado todas las percusiones y figuro como coproductora, ha sido nominado como Mejor álbum de música flamenca y actuaremos el jueves en la entrega de premios. A la vez, estoy ensayando y estudiando para el estreno de una nueva obra de baile flamenco con la bailaora Sara Jiménez. Se llama Musa Mía y se estrenará el próximo día 18.

Con tantos conocimientos musicales que tiene, ¿qué importancia le da al mestizaje y la combinación de ritmos de diferentes partes del mundo?

Mis conocimientos de diversas culturas musicales las utilizo como herramientas para hacer relucir las melodías y las estructuras de la música de los proyectos donde participo. Según las indicaciones del artista, propongo los ritmos y timbres que me parecen más adecuados. Es decir, intento hacer lo que me pide la música. Haber estudiado varias tradiciones musicales me da un lenguaje y rango de timbres muy amplio y por eso me encuentro metida en proyectos de todo tipo, desde el flamenco más tradicional hasta el jazz y la world music.