La película Érase una vez en Canarias, del director teldense Armando Ravelo, es una de las candidatas a ser nominada para la categoría Mejor película de los Premios Goya 2024.

Un total de 202 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 optan a la 38º edición de estos premios, que se celebrarán en Valladolid el próximo 10 de febrero.

De estas 202 producciones, 37 más que en la edición anterior, 123 son de ficción, -29 más que el año pasado-, 73 son documentales -10 más que en la convocatoria anterior- y seis son de animación. También concurren como candidatas a ser nominadas, diez filmes europeos y 16 largometrajes iberoamericanos, escogidos por las Academias de sus respectivos países.

De las películas candidatas a los Premios Goya 2023, 69 son óperas primas frente a las 50 del año anterior. En cuanto a los guiones, 158 son originales y 39 adaptados. De los 116 cortometrajes presentados, 76 son de ficción, 27 son documentales y 13 de animación.

Posibles nominaciones en otras categorías

Érase una vez en Canarias es candidata a ser nominada también en las categorías de Mejor dirección, Mejor guión original, Mejor música original y Mejor canción original (por Si te pones en mi piel compuesta por Víctor Lemes). Por otro lado, el actor Mingo Ruano, aparece como candidato a ser nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en esta película, al igual que Yanely Hernández en la de Mejor actriz de reparto. Por su parte, Thimbo Samb es candidato en la categoría de Mejor actor revelación, y Diarra Diouf en la de Mejor actriz revelación. En Mejor dirección de producción están Josué Hernández y Pedro Pérez, Dario Missaghian en Mejor dirección de fotografía, el propio Ravelo en Mejor montaje, Érika Ravelo en Mejor dirección artística, Christian Cubas en Mejor diseño de vestuario, Paola López en Mejor maquillaje y peluquería, Rhoderick Calogero en Mejor Sonido y Francisco Méndez en Mejores efectos especiales.

También han sonado otros nombres canarios, como el del actor Alex García, candidato a Mejor actor protagonista por Fatum, el de Kira Miró, candidata a Mejor actriz protagonista por Cuánto me queda y a Mejor actriz de reparto por Perdidos al río, Ana Wagener candidata a Mejor actriz protagonista por Te estoy amando locamente, Goya Toledo, candidata a Mejor actriz protagonista por La Fortaleza y Palacio Estilistas o Brays Efe por El fantástico caso del Golem. Así mismo, el corto documental canario Daida back to the ocean, dirigido por Pablo Ramírez Bolaños, es candidato a Mejor cortometraje documental.

Los nominados y nominadas de los Goya 2024 se darán a conocer el jueves 30 de noviembre.