El escritor catalán Daniel Arrébola publica el próximo 22 de noviembre Recuérdame que soy guapa, su primera novela de ficción y suspense ambientada en el mundo del periodismo deportivo y con una importante presencia de los paisajes canarios. El autor promete viajar a Canarias para presentar esta novela en el lugar que le inspiró porque "es un deber para mí" pero, mientras tanto, los interesados pueden solicitar la preventa a través de la página web de la editorial Cosecha negra. En este libro, el también periodista refleja su fascinación por las Islas a través de varias de las localizaciones en las que sucede esta trama protagonizada por Idaira Bethencourt, una periodista deportiva que se ve envuelta en una trama criminal cuando asesinan a su amante. Idaira iniciará una investigación para descubrir quién está detrás de esa muerte y se encontrará con una trama de corrupción, dopaje y campeonatos de ciclismo.

Daniel Arrébola define Canarias como un "lugar mágico" y a estos paisajes asocia "palabras como la magia y la fascinación", debido a sus tierras "volcánicas y maravillosas". El catalán conoce el Archipiélago desde que era pequeño, puesto que era un destino que solía visitar con su familia, sobre todo Lanzarote. "Desde la primera vez que vi esas tierras me entraron ganas de nutrirlas de historias. Estaba todo preparado para plantar una serie de personajes en esos lugares y contar sus historias", reflexiona el autor de esta nueva novela.

Así, Recuérdame que soy guapa es la historia de Idaira Bethencourt, una periodista nacida en Lanzarote especializada en ciclismo que se va haciendo fuerte a medida que va demostrando su capacidad profesional. "Ella quiere demostrar que no está en los medios de comunicación tan solo por ser una cara bonita, sino porque se lo ha currado y se lo merece", afirma el escritor, quien ha completado la historia de la protagonista con toda una trama de suspense y misterio que tiene que ver con la corrupción periodística.

Arróbola reconoce que da respeto cometer fallos relacionados con las tierras canarias. Además de los numerosos viajes que ha protagonizado al Archipiélago, también se ha nutrido de la información que puede encontrar en internet; sin embargo, explica que la mayor inspiración llega cuando pisa las Islas. "La última vez que viajé fue precisamente a Lanzarote por trabajo y automáticamente me llegó la inspiración. Me dan ganas de ir conociendo nuevos rincones", explica. Así, el autor quiere mostrar el poder que puede llegar a tener la protagonista a través del paisaje en el que se mueve. "No deja de ser una joven de Lanzarote y que a lo largo de la historia muestra una gran valentía y fuerza porque, desde una isla no capitalina, quiere cumplir su sueño. Por eso viajará a la Península, para seguir trabajando", relata el joven, quien celebra que, "paisajísticamente, la Isla nutre mucho la trama".

Daniel Arrébola suma, a todo ello, una parte mucho más personal, ya que se ha nutrido de las experiencias de compañeras de profesión que han sufrido los prejuicios estéticos del sector. "Me parecía que no se está tratando lo suficiente este tema y que, si se hacía, no se abordaba de una forma justa", reflexiona el escritor, quien reconoce que "quería contar, aunque fuera a través de una novela de ficción, las historias de esas compañeras". Por ello, más allá de pasárselo bien y de entretenerse con la escritura, Arrébola también quiere que su obra sirva para algo: "Para mí es importante que la escritura tenga un componente más allá del propio entretenimiento y del disfrute para que deje una huella o una semilla en el lector".

Recuérdame que soy guapa comenzó a tomar forma en la mente del autor mucho tiempo antes de que se pusiera a escribir porque, afirma, "Canarias me fascina y por eso he querido aprovechar lo que he vivido a lo largo de los años para plasmarlo sobre el papel". Sin embargo, la novela negra tiene la gran dificultad de que tiene que tener todos los flecos de la trama bien atados, lo que conlleva muchos repasos de lo escrito, lo que se tradujo en algo más de un año de trabajo. Reconoce que ha sido un trabajo "muy intenso, pero también muy reconfortante".

Este es su primer libro de ficción, aunque con anterioridad ha escrito pequeñas obras de teatro en Barcelona, así como el libro Perdón, por favor, gracias, donde relata algunas de las anécdotas de su trabajo como periodista. Sin embargo, reconoce que "tenía muchas ganas de embarcarme en la novela de ficción porque no es una historia muy alejada de lo que he vivido y este formato me permite, además, crear mis propios personajes, y que se muevan por las maravillosas tierras canarias".