'Ruido', la última obra de teatro del conocido dramaturgo tinerfeño José Padilla, podrá verse al fin en la Isla de la mano de la iniciativa insular 'Oye, toca, ver'. Será los próximos 2 y 3 de diciembre en el Teatro Viejo de Candelaria y en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), respectivamente.

Padilla es uno de los autores más reconocidos del país. Licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, tiene en su haber importantes reconocimientos como el Ojo Crítico de Radio Nacional de España (RNE) y el Premio Max por su obra Dados.

Después de la decepción vivida por Padilla tras paralizarse la contratación de la compañía Lazona, que iba a traer a Canarias su obra RUN (Jamás caer vivos), por problemas administrativos relacionados con la segunda edición del Festival Canarias en Escena, parece que el último trimestre del año se presenta cargado de cosas buenas para el autor chicharrero. «La verdad es que este último trimestre se ha convertido en una montaña rusa», celebró.

De hecho, acaba de llegar de Bucarest, donde se ha realizado una lectura dramatizada de su obra Golfa en el Teatro Nacional de Rumanía. Además, también acaban de concluir las representaciones de uno de los proyectos «más bonitos» en los que ha participado en los últimos tiempos.

Durante todo el mes de octubre, el Teatro Español de Madrid programó la pieza Arder y no quemarse, firmada también por José Padilla. «Es una obra sobre los 440 años del Teatro Español, que es precisamente el más antiguo de Europa», detalló. Llevada a escena por la compañía Grumelot, su representación ha marcado el inicio de las celebraciones previstas con motivo de este importante aniversario. La pieza no ha dejado indiferente a nadie. «En este caso no la he dirigido yo pero estoy muy feliz de cómo ha sido la recepción y, sobre todo, de poder participar en la conmemoración de los 440 años del teatro más antiguo de Europa, algo que se dice pronto. Está abierto desde 1583 y ha sido muy emocionante; el público lo ha disfrutado y ha sido una experiencia fantástica».

Después de su viaje a Bucarest de la semana pasada, Padilla se prepara para otro viaje igual de interesante. En solo dos semanas viajará hasta Praga con otro de sus textos. «Se va a hacer una lectura dramatizada en checo de mi obra Las crónicas de Peter Sanchidrián. Se trata de una iniciativa del Instituto Cervantes de Praga en el Teatro de la Comedia. Esto implica que profesionales de allí han escogido mi obra para hacer una lectura dramatizada con el fin, si todo va bien, de que en el futuro se haga el montaje completo», festejó. Además, y antes de emprender viaje hacia Tenerife, Ruido podrá verse también en Avilés. Será, concretamente, el sábado 18 de noviembre a las 20:00 horas.

Dentro de este calendario repleto de actividades como colofón de este 2023, una de las citas que más ilusión le hace a Padilla es precisamente su vista a Tenerife. «Será el 2 de diciembre en el Teatro Viejo de Candelaria a las 20:00 horas y el domingo 3 a las 19:00 horas en el Paraninfo de La Laguna. Por fin, es una forma de quitarme al menos una astilla de la espinita», recordó. «Estoy muy contento, si bien sigue siendo absolutamente imposible poder establecer una relación orgánica a nivel artístico con mi ciudad», lamentó.

Padilla se queja de que sus piezas no hayan podido verse apenas en la ciudad que le vio nacer. «Han pasado muchos años y muchos grupos de Gobierno por el Organismo Autónomo de Cultural (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y mi relación con ellos es de Halloween, ahora que acaba de pasar esta fecha: todos han terminado haciéndome ghosting, uno detrás de otro. Es terrible, no hay manera humana de tener una relación fértil con la ciudad».

Con todo, Padilla está satisfecho con lo que va a sucederle durante los próximos meses. «Termino el año de una forma inmejorable. Si esto me lo dices hace unos meses, no me lo hubiera creído. Se ha dado así, y después del mal trago que pasé esto ha sido una manera de decirme a mí mismo que tengo que seguir haciendo lo que hago», concluyó.