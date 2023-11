Cuando dibujó la primera edición de ‘Los surcos del azar’ el historietista Paco Roca (Valencia, 1969) no conocía la existencia de María Teresa, una anciana tinerfeña (87 años) con la que se encontró ayer en uno de los últimos capítulos de la exposición Santa Cruz Cómic. La güimarera es la hija de Miguel Campos, uno de los personajes del cómic que combatió con la Nueve francesa en la Segunda Guerra Mundial.

«Éste es papá», le comenta Luis Miguel a su madre María Teresa marcando con su índice derecho el interior de una viñeta de Paco Roca. El dibujo forma parte de la segunda edición de Los surcos del azar que el historietista valenciano muestra hasta hoy en una exposición en la Sala Pedro González del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Madre e hijo se mezclan entre el medio centenar de personas que acudieron ayer al acto, pero alguien alerta al Premio Nacional del Cómic de su presencia.

Roca, ganador en la categoría de Mejor Guión Adaptado en los Goya de 2011 (Arrugas), se funde en un abrazo con ellos y agradece su presencia en una ceremonia corta pero que nació cargada de emotividad. Miguel Campos es uno de los protagonistas de las páginas de Los surcos del azar, un tinerfeño que combatió en el bando francés en La Nueve, unidad de élite que participó en la liberación de París. Su rastro se perdió en los meses de otoño de 1944 en un lugar impreciso del mortífero frente de Alsacia cuando faltaban unos meses para el final del conflicto bélico. Su familia güimarera sólo dispone de los certificados de defunción, pero nada sobre el lugar en el que fue enterrado. Eso sí, hay pistas que indican que falleció en una incursión sobre las líneas enemigas.

De carne y hueso

No creo que llegue a los 160 centímetros de altura y, aunque destila una generosa amabilidad, se le ve mucho más suelto con los rotuladores que delante de una grabadora. Paco Roca (Valencia, 1969) viste una camiseta oscura en la que aparece el cabezón del mítico Popeye incrustado dentro de un círculo rojo y sosteniendo tres letras [Huf]. Lleva unas zapatillas de media caña Nike blancas y parece alguien normal, es decir, que no levita ni se crece por el reconocimiento que ha ido almacenando por obras como El invierno de un dibujante, Arrugas, La casa, Memorias de un hombre en pijama o el ya mencionado Los surcos del azar. Él es el protagonista de la exposición Santa Cruz Cómic. Todo lo que vino a la Isla es original, algo que Francisco Pomares, alma mater de una cita que este año suma su vigesimotercer aniversario, le agradece de corazón durante una introducción que Santi Suárez, experto en cómics y miembro del departamento de Promoción de la D.O. Tacoronte-Acentejo, sigue con atención a la derecha del invitado. «La primera vez que hablamos con él para ver la posibilidad de traer su obra nos dijo que tenía 85 originales disponibles y se comprometió con nosotros sin firmar un papel», recuerda Pomares sobre unas negociaciones sin sobresaltos.

Roca, que lleva unos días de promoción en Tenerife, admite lo «duro que ha sido estar medio año casi sin salir de casa para poder cumplir con un encargo», remarca durante una conversación en la que inevitablemente aparecen las dos caras de un oficio complejo: «Una está relacionada con la intimidad y la soledad que envuelve al proceso creativo y la otra con los días en los que puedes relacionarte con tus lectores», abrevia un elemento destacado de la novela gráfica. «No quiero ponerme en el mismo plano de dificultad que un minero, porque seguro que ahí abajo existen muchos más riesgos, pero ésta es una profesión complicada», sentencia.

«Lo que no ven los lectores»

Amante del cómic desde su etapa como consumidor de las historias de Astérix, Mortadelo y Filemón o Tintín, Roca reconoce que en exposiciones como esta busca «lo que no ven los lectores; el trabajo que hay detrás de una página terminada [cómo es el dibujo, los retoques y los apuntes]. Una persona que viene a la sala no tiene por qué pensar en todo eso, él o ella únicamente debe decidir si le gusta o no», resuelve el ganador del Premio Eisner, considerado como los Oscar de los Cómics por el talento desplegado en La casa.

Con un potente pasado anudado a la ilustración y el mundo publicitario, Roca apunta sin rodeos que el auge de Arrugas le ha permitido vivir del cómic sin agobios. «Como suele pasar con el 90% de la gente que escribe un libro o hace viñetas, eso no te suele llevar a ningún sitio salvo que un día toques la tecla adecuada y cambie tu suerte», añadiendo que «no pasa siempre, pero a veces sí». A partir de esa reflexión, Paco Roca sabe lo afortunado que es por estar en un lugar privilegiado. «Cuando ganas un premio gordo la gente quiere saber más e incluso se rescata material descatalogado para mejorar la promoción... Ahora, en cambio, cuando saco algo nuevo sé que mi línea de salida está un poco más adelantada que la de otro compañero», compara el valenciano.

Ayer, pues, el dibujante se cruzó con la hija de uno de los numerosos personajes que ha creado. Eso sí, Miguel Campos, que en la primera edición de Los surcos del azar parecía un ser algo abstracto o por definir, tenía sangre canaria y cayó abatido por los nazis en una guerra que hoy propaga sus ecos en Ucrania, Etiopía, Israel y Palestina, Myanmar, Haití...